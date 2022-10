Il mese di ottobre è entrato nel pieno del suo essere e si accinge rapidamente verso la fine. Con il sopraggiungere dell'ultima settimana, l'Oroscopo non può che anticipare l'arrivo di un po' di fortuna per coloro nati sotto il segno dell'Ariete, seguiti a ruota da uno Scorpione più propenso all'amore che al resto. Qualche nota di stanchezza potrebbe cogliere di sorpresa il segno dei Gemelli, mentre chi gode dell'influenza dei Pesci potrà godersi in tranquillità il periodo, attendendo il sorgere di una nuova settimana ricca di emozioni.

Di seguito l'oroscopo dal 24 al 30 ottobre per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già specificato i nati del segno potranno finalmente immergersi in una settimana fortunata e ricca di emozioni e sensazioni positive. L'oroscopo non può prevedere altro che giornate intrise di gioia e serenità. Circondarsi di persone fidate e condividere con loro le proprie vittorie aiuterà a migliorare l'autostima lasciandosi alle spalle un po' di negatività.

Toro - con Marte che inizierà a mettere a dura prova il Toro, un po' di nervosismo potrebbe subentrare già dalla giornata di lunedì. Stringere i denti ed evitare di rispondere o reagire d'istinto aiuterà a non danneggiare ulteriormente i rapporti con le varie persone che si aggirano intorno alla figura del segno zodiacale in questione.

Mantenere la calma e ignorare il superfluo aiuterà a non andare in escandescenza.

Gemelli - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese di ottobre prevede l'avvicinarsi di qualche nube per il segno dei Gemelli. Qualche nota di stanchezza potrebbe subentrare senza alcun preavviso, impedendo ai nati del segno di godersi nel giusto modo il periodo.

L'unica soluzione, oltre a quella di conservare le energie evitandone eventuali sprechi, sembra essere attendere l'arrivo di giorni migliori.

Cancro - un periodo ricco di emozioni anche per i nati del segno. L'amore sarà nell'aria e avvolgerà le prime giornate di questa nuova settimana, almeno fino alla giornata di giovedì, quando qualche leggera discussione potrebbe frapporsi tra i due partner e portare alla luce qualche punto che necessita di chiarimenti.

Non vi saranno discussioni serie e pericolose, quindi non sarà necessario preoccuparsi più del dovuto.

Leone - l'oroscopo prevede una settimana ricca di cambiamenti. Varie saranno le discussioni che potrebbero nascere nel corso delle giornate, ma saranno utili al cambiamento prefissato. Allontanare le persone negative per circondarsi di amici fidati e sinceri sarà uno dei primi passi da dovere affrontare. In alcuni casi potrebbe essere necessario chiedere consiglio ai propri familiari.

Vergine - per il segno della Vergine non sembra essere un periodo ottimale. Gli astri, Venere in particolare, metteranno alla prova coloro nati sotto il segno zodiacale in questione senza lasciargli apparentemente via di scampo.

Rifugiarsi in sé non servirà a molto, soprattutto quando le discussioni e le tentazioni continueranno a bussare alla porta e giungeranno fin sotto le coperte. In casi come questo è meglio aprirsi e parlare con sincerità.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la prima e le ultime tre giornate della nuova settimana saranno piene di emozioni, mentre da martedì a giovedì bisognerà fare maggiore attenzione alle situazioni che si paleseranno lungo il cammino. Gli astri cambieranno la propria posizione modificando il modo in cui influenzeranno il segno zodiacale in questione e secondo l'oroscopo potrebbe essere necessario armarsi di pazienza e forza di volontà.

Scorpione - l'amore, come già specificato, inizierà ad avvolgere l'intera settimana sin dalla giornata di lunedì, rendendo lo Scorpione uno tra i segni maggiormente fortunati in ambito relazionale e sentimentale.

Qualche tentennamento potrebbe sopraggiungere improvvisamente per portare qualche dubbio all'interno degli altri ambiti della vita, ma non sarà nulla di cui doversi preoccupare seriamente.

Sagittario - l'oroscopo di questa nuova settimana del mese consiglia di mantenere la calma e stringere i denti il più possibile. Lunedì e martedì si faranno portatori di stress e cattive notizie, mentre le giornate a seguire dovranno essere utilizzate per risolvere le varie situazioni e discussioni lasciate in sospeso. Chiedere aiuto ai propri cari potrebbe giovare, ma solo se si ha la reale volontà di risolvere quanto c'è da chiarire.

Capricorno - i vari astri assumeranno una posizione non poco ottimale per il segno zodiacale in questione.

Il Capricorno avrà infatti la possibilità di realizzare alcuni dei propri sogni, raggiungendo finalmente obbiettivi che si pensava essere troppo distanti. Sia in ambito lavorativo che in amore si potrà quindi contare sull'influenza positiva delle stelle. Ottimi propositi per il futuro.

Acquario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, anche per il segno dell'Acquario sembrano ergersi all'orizzonte giornate interessanti e ricche di sorprese che saranno in grado di portare la gioia e la serenità nell'animo del segno zodiacale in questione. La nuova settimana di ottobre si farà quindi portatrice di momenti ambiti e ben accetti sotto ogni aspetto.

Pesci - come già anticipato i nati del segno dovranno portare pazienza e cercare di resistere il più possibile, almeno fino al sopraggiungere di una nuova e interessante settimana. Il periodo in questione non sarà tra i migliori e potrebbe non donare le giuste ricompense a chi ha buttato sudore e sacrifici. I miglioramenti e le soddisfazioni arriveranno presto.