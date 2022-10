Mercoledì 12 ottobre troveremo sul piano astrale la Luna, Urano e il Nodo Nord transitare nel segno del Toro, nel frattempo Plutone risiederà sui gradi del Capricorno. Il Sole, Venere e Mercurio, intanto, proseguiranno l'orbita in Bilancia, così come Giove resterà stabile in Ariete e Nettuno permarrà nel domicilio dei Pesci. Saturno, infine, continuerà la sosta in Acquario come Marte rimarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Bilancia, meno entusiasmante per Scorpione e Acquario.

Sul podio

1° posto Toro: soddisfatti.

Una buona nuova avrà ottime chance di giungere al cospetto del primo segno Fisso questo mercoledì, rendendo i nati sotto questo segno soddisfatti e maggiormente speranzosi verso il prossimo futuro. In amore, invece, sarà bene essere totalmente sinceri col partner, perché in caso contrario verrebbero facilmente smascherati.

2° posto Bilancia: tappe esistenziali. Grazie allo Stellium nel segno rinvigorito dal pianeta dell'azione in trigono, i nati Bilancia potrebbero raggiungere un traguardo esistenziale che pareva poco plausibile sino a poco tempo fa, ad esempio mettendo in cantiere un erede o trasferendosi nel luogo dei loro sogni.

3° posto Capricorno: sotto i riflettori. Se il mercoledì di casa Capricorno fosse un'opera teatrale i nati Capricorno si troverebbero senz'altro sul palcoscenico a fine spettacolo a godersi gli applausi del pubblico, in quanto calamiteranno l'attenzione altrui e saranno un punto di riferimento al lavoro.

I mezzani

4° posto Gemelli: l'unione fa la forza. Sarà bene, nel corso del 12 ottobre, mettere da parte l'orgoglio per i nati Gemelli e cercare aiuto fisico o sostegno morale per raggiungere i loro obiettivi, in quanto sarà più probabile che il segno d'Aria arrivi alle mire prefisse con l'ausilio altrui.

5° posto Leone: in fermento.

L'ostica Luna parrà rallentare un po' l'incedere spedito dei felini questo giorno d'ottobre, con i nati Leone che non porranno tante attenzioni in tale decelerazione, in quanto saranno più che convinti delle armi a loro disposizione.

6° posto Vergine: puntigliosi. La meticolosità, per la seconda decade probabilmente portata allo stremo, potrebbe essere la qualità regina dei nati Vergine nella giornata in questione, col segno Mobile che non sarà tra le compagnie più rilassanti da avere accanto.

7° posto Cancro: musicoterapia. Mercoledì durante il quale il primo segno Cardinale sarà alla spasmodica ricerca di un po' d'armonia e potrà trovarla anche per merito della musica chillout oppure delle sonorità lounge.

8° posto Pesci: straniti. Una persona appena conosciuta o con la quale non hanno dei rapporti profondi potrebbe, durante questo giorno autunnale, sottolineare un'imperfezione fisica o caratteriale dei nati Pesci, lasciando quest'ultimi perplessi.

9° posto Ariete: nuove abitudini. Cause di forza maggiore, come un cambio di mansione professionale, spingeranno presumibilmente i nati Ariete ad ammodernare le loro abitudini giornaliere, così da adeguarle al periodo in essere.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: titubanti. Alcune decisioni saranno, con ogni probabilità, in procinto di essere prese dal quarto segno Fisso, ma durante queste ventiquattro ore i nati sotto questo segno si dimostreranno titubanti e poco lucidi per operare le scelte migliore, quindi sarebbe meglio procrastinare le stesse.

11° posto Sagittario: amore flop. Semaforo acceso sul rosso per le faccende amorose di casa Sagittario, specialmente per coloro che vivono una storia che barcolla da qualche tempo, in quanto si troveranno a dover fare i conti con delle verità non dette.

12° posto Scorpione: in vena di polemiche. Ai nati sotto il segno dello Scorpione potrebbe non andare nulla a genio questo mercoledì e divenire oltremodo polemici sia al lavoro che nella sfera familiare. Sarà bene, inoltre, non rimandare ulteriormente eventuali pagamenti pendenti.