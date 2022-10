L'oroscopo di martedì 1° novembre ha in serbo tantissime sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono l'influenza che i pianeti hanno sulla vita sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi farà di tutto per avere accanto le persone care e chi avrà bisogno di riflettere.

In particolare, Cancro, Bilancia e Capricorno saranno molto attivi, mentre Ariete, Leone e Acquario faranno un passo indietro. Gemelli, Scorpione e Sagittario proveranno dei sentimenti intensi e, infine, Toro, Vergine e Pesci rimarranno accanto alla persona amata.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 1° novembre.

Previsioni astrologiche di martedì 1° novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a rivalutare le decisioni prese in passato. Non sarete più certi del percorso intrapreso. Avrete bisogno di maggiori conferme per andare avanti. Per il momento, preferirete prendervi un po' di tempo per riflettere. Si tratterà di un viaggio inaspettato, che vi metterà di fronte a paura e debolezze. Da tutto questo, però, trarrete grandi vantaggi dal punto di vista interiore. Voto 6.

Toro: attribuirete un enorme valore agli amici, alla famiglia e al partner. Vi circonderete di persone da amare perché la solitudine non farà proprio al caso vostro. Sarete premurosi, ma non invadenti. Il vostro modo di fare lascerà un ricordo positivo in tutti coloro che vi incontreranno.

Inoltre, cercherete di dedicare più tempo alle passioni che vi fanno stare bene. Voto 9.5.

Gemelli: non potrete fare a meno di rivolgere l'attenzione ai vostri sentimenti. Proverete una vasta gamma di emozioni che si tradurrà in azioni sorprendenti e impreviste. Le persone che vi saranno intorno ammireranno molto la vostra sincerità.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non imbarazzarvi: avrete tutto il diretto di esprimere voi stessi. Voto 7.5.

Cancro: sfrutterete tutte le energie a vostra disposizione. Nonostante le difficoltà della giornata, non vedrete l'ora di mettervi alla prova. Costituirete un grande esempio positivo, ma non vorrete insegnare niente a nessuno.

Preferirete percorrere serenamente la vostra strada. L'affidabilità dei vostri amici vi lascerà piacevolmente sorpresi in diverse occasioni. Voto 7.

Oroscopo e voti del 1 ° novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete voglia di cambiare il vostro stile di vita. Non sarete più molto entusiasti della vostra quotidianità. Vi renderete conto di non valorizzare a sufficienza il tempo a vostra disposizione. Non sarà facile apportare delle modifiche, soprattutto per il ruolo che gli altri avranno in questa giornata. Dovrete essere molto pazienti e continuare a lottare. Voto 4.5.

Vergine: l'amore di coppia vi consentirà di avvicinarvi a delle situazioni impreviste. Avvertirete l'impulso di tirarvi indietro, ma la presenza del partner vi attrarrà come una calamita.

Deciderete di restare e di supportarlo in tutte le sue scelte. Questo, sicuramente, non potrà fare altro che rafforzare il legame che vi unisce. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non trascurare gli incontri con la famiglia. Voto 8.

Bilancia: le energie non vi mancheranno. Non vi rifiuterete di portare a termini i vostri compiti. Sarete di grande aiuto tra le mura domestiche. Non vi concentrerete solo su voi stessi, ma terrete in considerazione anche le idee altrui. Purtroppo, però, ci sarà anche qualche piccola incomprensione con la vostra famiglia. Una risoluzione immediata sarà preferibile. Voto 5.5.

Scorpione: Cupido scaglierà le sue frecce contro di voi. Avvertirete una sensazione di calore verso la persona amata.

Vorrete organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Avrete in mente tante proposte, ma non tutte verranno accolte con entusiasmo. Dovrete cercare un compromesso con il partner. Non riuscirete a nascondere, completamente, la vostra delusione. Voto 6.5.

Previsioni zodiacali del giorno del 1° novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non porrete alcun ostacolo tra voi e l'amore. Dimostrerete affetto verso gli amici, la famiglia, il partner e gli animali. Vivrete di emozioni e trarrete spunto da ogni sentimento per regalare a questa giornata una nota di colore. Assumerete un atteggiamento vivace e positivo. L'ottimismo diventerà uno dei vostri punti di forza. Potreste anche attrarre qualcuno di speciale.

Voto 8.5.

Capricorno: le vostre energie rappresenteranno un'arma a doppio taglio. Da una parte potrete utilizzarle per tutte le vostre attività, però, dall'altra, vi impediranno di concentrarvi su qualcosa in particolare. Dedicherete attenzioni a innumerevoli progetti che, alla fine, saranno complessi da portare a termine. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a essere un po' più precisi. Voto 5.

Acquario: l'insicurezza sarà una delle caratteristiche principali di questa giornata. Purtroppo, farete fatica a superare determinate paure. Preferirete cambiare strategia piuttosto che affrontare la realtà. Gli amici e la famiglia noteranno questo aspetto e proveranno a infondervi la giusta forza.

Se vi impegnerete, nel corso del tempo, potrete raggiungere i risultati desiderati. Voto 4.

Pesci: la relazione di coppia sarà pacifica e serena. Potrete parlare di tutto e vi sentirete al sicuro tra le braccia del partner. Non avrete alcuna incertezza sui vostri sentimenti. Inoltre, la gelosia non farà parte delle dinamiche sentimentali perché riporrete grande fiducia nella persona amata. Fortunatamente, sarete corrisposti allo stesso modo. Voto 9.