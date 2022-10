L'oroscopo di mercoledì 26 ottobre ha un serbo una giornata ricca di sorprese. Le previsioni astrologiche mettono in evidenza gli accadimenti più importanti sotto il profilo sentimentale, lavorativo e sociale. Ci sarà chi si concentrerà sul partner e chi desidererà ricevere più attenzioni.

Gemelli, Leone e Sagittario saranno molto passionali, mentre Ariete, Vergine e Capricorno permetteranno al loro lato pratico di emergere. Cancro, Bilancia e Pesci saranno molto pazienti, al contrario di Toro, Scorpione e Acquario che perderanno subito la calma.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 26 ottobre.

Previsioni astrologiche di mercoledì 26 ottobre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non vi arrenderete facilmente. Avrete un ottimo controllo dello stress. Ovviamente, non sarà facile gestire tutti i numerosi impegni. Dovrete compiere un grande sforzo per riuscirci, anche dal profilo relazionale. Ciò che vi aiuterà molto sarà la vostra capacità di organizzare la quotidianità. Darete valore ai dettagli, ma non vi farete sfuggire il quadro generale. Voto 7.5.

Toro: non riuscirete a concedere molta attenzione ai vostri interlocutori. Non vi piacerà essere contraddetti e tenderete a perdere subito la calma. Non tutti saranno in grado di comprendere le vostre reazioni.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda. Un atteggiamento più controllato e pacato potrebbe dare dei risultati migliori. Voto 5.5.

Gemelli: metterete l'amore al primo posto. Questa giornata, dal punto di vista astrale, si rivelerà un vero uragano. Smetterete di farvi domande e vi lancerete tra le braccia del partner.

Il rapporto di coppia diventerà ancora più intenso. Potrebbe essere il momento giusto per prendere determinati decisioni. Il futuro vi apparirà davvero roseo e seducente. Voto 8.5.

Cancro: avrete voglia di stare a contatto con il prossimo. Darete grande valore ai piccoli eventi di tutti i giorni. Non desidererete il successo e non porterete la vostra ambizione al limite.

L'unica cosa che vorrete sarà la felicità delle persone care. Organizzare attività divertenti, da svolgere tutti insieme, vi renderà davvero entusiasti. Sfrutterete ogni risorsa a disposizione. Voto 7.

Oroscopo e voti del 26 ottobre: dal Leone allo Scorpione

Leone: l'assetto astrale sarà così positivo da farvi posizionare in cima alla classifica. Vivrete una giornata davvero interessante. La relazione di coppia vi renderà contenti, ma ciò che donerà quella nota di colore in più sarà l'ottimo andamento lavorativo. Finalmente, vi convincerete di poter realizzare tutti i vostri progetti: dovrete solo credere sempre in voi stessi. Voto 9.5.

Vergine: non sarete molto astratti o spirituali. Preferirete le parole ai fatti.

Vi piacerà lavorare su dati concreti, che potrete toccare con mano. Questo lato del carattere vi renderà produttivi, ma non vi consentirà di interagire in modo efficiente con gli altri. Alcune persone, infatti, potrebbero rimanere deluse dal comportamento adottato. Fate attenzione a non ferire i loro sentimenti. Voto 4.5.

Bilancia: sarete sempre dalla parte del prossimo. Non vi piacerà assistere ad accese discussioni. Vorrete raggiungere un punto di incontro tramite un dialogo pacato e controllato. Per fortuna, sarete circondati da persone che riusciranno a comprendere il vostro punto di vista. La giornata lavorativa procederà senza ostacoli, anche se sarà molto impegnativa. Voto 8.

Scorpione: non fuggirete dai litigi.

Al contrario, sarete sempre pronti a iniziare una nuova discussione. Non vi importerà di assumere un atteggiamento calmo ed equilibrato. Vorrete solo far valere le vostre ragioni. Questo, purtroppo, potrebbe ritorcersi contro di voi. Potreste incontrare qualcuno con una dialettica più convincente e comunicativa della vostra. Voto 4.

Previsioni zodiacali del 26 ottobre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non porrete alcun limite all'amore. Condividerete un rapporto stupendo con il partner. Sarete interessati ai suoi discorsi e parteciperete attivamente al futuro di coppia. Sognerete un futuro in grande stile, caratterizzato da tanto feeling e felicità. Dal punto di vista lavorativo, avrete buoni risultati.

Infatti, vi sentirete stimati dal capo e dai vostri colleghi. Voto 9.

Capricorno: non sarete molto emotivi. Preferirete occuparvi di questioni pratiche. Analizzare i motivi che stanno dietro alle reazioni altrui non farà per voi. Questo potrebbe creare una frattura tra voi e le persone care. Sarete ancora in tempo per recuperare, ma sarà meglio non trascurare la situazione. Continuerete a impegnarvi per raggiungere i vostri sogni. Voto 6.5.

Acquario: vorrete solo allontanarvi da determinate situazioni. Gli ultimi sviluppi, infatti, vi hanno fatto perdere la pazienza. Al momento, non sarà possibile tornare sui vostri passi. Proverete a parlarne con gli amici e con gli affetti più cari, ma riceverete risposte contraddittorie che, in più occasioni, vi spingeranno a perdere la pazienza.

Un po' di relax potrebbe aiutare. Voto 5.

Pesci: sarete molto delicati e sensibili. Farete di tutto per non offendere le persone care. Ponderate l'uso delle parole per non commettere errori involontari. Sarete apprezzati da tutti, ma le critiche potrebbero farvi stare molto male. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non fossilizzarvi troppo su determinati aspetti: un po' più di leggerezza non guasterà. Voto 6.