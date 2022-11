Nella settimana dal 14 al 20 novembre troveremo sul piano astrale tre passaggi planetari degni di nota: la Luna si sposterà dal domicilio del Cancro alla Bilancia, mentre Mercurio insieme a Venere viaggeranno dai gradi del Sagittario allo Scorpione (dove risiede il Sole).

Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Pesci, meno roseo per Toro e Gemelli.

Sul podio

1° posto Ariete: perspicaci. Nulla, o quasi, sembrerà sfuggire all'intuito acuto e sottile dei nati Ariete sino alla giornata di sabato, col segno di Fuoco che farà della sua perspicacia una qualità capace di fargli raggiungere ambiziosi traguardi.

Domenica, invece, l'atmosfera si farà presumibilmente meno entusiasmante e sarà un momento ideale per lasciarsi coccolare dalle persone care.

2° posto Pesci: briosi. L'arma in più dei nati Pesci nel periodo in questione, soprattutto lunedì e da venerdì a domenica, avrà buone chance di essere l'eccelso tono umorale del quale godranno, per merito del quale si affacceranno alla vita con un ritrovato spirito ottimistico. Nei giorni centrali, invece, sarebbe meglio che il dodicesimo segno zodiacale tenga a freno la lingua quanto più possibile, specialmente se si ritroverà a dialogare con nuove conoscenze.

3° posto Leone: sogni nel cassetto. La parte meno dura per i felini del mese del compleanno dello Scorpione sarà questa settimana, in primis le giornate da martedì a giovedì e ancora domenica quando il segno di Fuoco potrebbe rispolverare dei sogni nel cassetto, dopo averli riposti nella metaforica scrivania ed esserseli quasi dimenticati.

Per farli divenire realtà, però, servirà duro lavoro e dedizione ma soprattutto la consapevolezza che i risultati giungeranno tra qualche mese.

I mezzani

4° posto Scorpione: terza decade top. I nati negli ultimi dieci giorni del segno dello Scorpione saranno, c'è da scommetterci, maggiormente premiati dal parterre planetario in questa settimana, in particolar modo nel ménage amoroso.

Ad essere particolarmente stimolante sarà la loquacità stuzzicante del segno Fisso, il quale si divertirà a punzecchiare il partner per farlo scivolare più volte sotto le lenzuola.

5° posto Sagittario: spensierati. Sembra quasi surreale etichettare gli arcieri come spensierati in questo intricato periodo che stanno attraversando, eppure nella settimana in questione, escludendo venerdì, il segno di Fuoco parrà prendere una boccata d'ossigeno a pieni polmoni che gli restituirà un pizzico di serenità.

La strada verso la ritrovata armonia, però, sarà ben delineata soltanto quando il Luminare giallo approderà nella loro orbita mercoledì 23 novembre.

6° posto Bilancia: informazioni. Ai nati Bilancia, nel corso di questa settimana novembrina, sembrerà di lavorare al call-center perché avranno ottime chance di essere pervasi da continue chiamate e messaggi atti a metterli al corrente di qualche succulenta novità. Buone nuove che potranno anche essere già palesi da un po' ma che nel periodo in questione saranno arricchite da fresche informazioni.

7° posto Acquario: riconciliazioni. Settimana double-face quella che potrebbero trascorrere i nati Acquario, seconda decade in primis, dove la prima parte (da lunedì a giovedì) li vedrà iracondi e tendenti alla lite, mentre nella seconda parte (da venerdì in poi) risulteranno maggiormente affabili e inclini a riconciliarsi con la persona con la quale avevano avuto un attrito.

8° posto Cancro: patti chiari. La probabile nota dolente di casa Cancro in questi sette giorni sarà rappresentata dalle nuove persone entrate a far parte della vita dei nativi e che, di conseguenza, non conoscono appieno le sfaccettature del loro carattere. A tal proposito, il segno Cardinale sarà chiamato a fissare subito dei paletti con gli stessi, facendo presente a tali nuove conoscenze il limite da non oltrepassare d'ora in avanti.

9° posto Capricorno: arrotondamenti. Il nucleo famigliare potrebbe necessitare di ulteriori fondi economici in questa settimana autunnale, col segno del Capricorno che sarà indotto dal parterre astrale a cercare qualche lavoretto extra per arrotondare lo stipendio e non far mancare nulla alle persone care.

Ottime le effemeridi in tal senso il 18 e 19 novembre, giornate dove sarà più semplice venire a conoscenza di un piccolo impiego momentaneo.

Ultime posizioni

10° posto Toro: accuse. Qualcuno, probabilmente facente parte la sfera professionale, avrà buone possibilità di puntare il dito contro i nati Toro, accusando gli stessi di essere venuti meno a un impegno preso o a una promessa fatta da fine ottobre a oggi. La verità, però, starà nel mezzo ma il segno di Terra difficilmente riuscirà a venirne a capo col dialogo, quindi sarebbe meglio che rimandasse eventuali chiarimenti di sorta.

11° posto Gemelli: a fatica. Alla stregua di una bicicletta guidata in una ripida salita, nella settimana in questione i nati Gemelli parranno dover sudare le cosiddette sette camicie per giungere alle mire prefisse, in particolar modo sul fronte pratico dove la loro manualità lascerà parecchio a desiderare.

La giornata più rilassante, invece, sarà presumibilmente quella conclusiva, ventiquattro ore dove il segno d'Aria potrà staccare momentaneamente la spina dal tran tran quotidiano.

12° posto Vergine: dispersione energetica. Sia che si tratti di un continuo lamentarsi in merito ad alcune dinamiche lavorative che di prendersela con partner e prole per futilità, i nati Vergine sembreranno inclini a disperdere le già esigue forze a disposizione. Tale controproducente mood farà probabilmente sì che i nativi si ritrovino ad essere esageratamente stanchi quando ci sarà da sistemare qualcosa in casa o recarsi nel luogo professionale.