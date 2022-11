Sabato 5 e domenica 6 novembre troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno dell'Ariete, mentre il Sole, Venere e Mercurio risiederanno nel domicilio dello Scorpione. Nettuno assieme a Giove, invece, continueranno il transito in Pesci, così come Plutone protrarrà il moto in Capricorno e Saturno rimarrà stabile nell'orbita dell'Acquario. Marte, infine, proseguirà l'anello di sosta in Gemelli come Urano insieme al Nodo Nord permarranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Scorpione, meno roseo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: sereni. Il clima nell'ambiente professionale dei nati Scorpione parrà divenire più armonioso questo weekend rispetto all'ultimo periodo. coi nativi che affronteranno le giornate lavorative in questione con maggiore spensieratezza, divenendo anche più inclini a battibeccarsi amichevolmente coi colleghi.

2° posto Sagittario: frizzanti. La partita astrologica di casa Sagittario in questi due giorni autunnali potrebbe risentire favorevolmente del mood frizzante che metteranno in campo gli arcieri, con quest'ultimi che sembreranno non porre attenzione alle manchevolezze, perlopiù amorose, del momento esaltando, invece, ciò che funziona alla grande.

3° posto Cancro: loquaci.

Dall'ora di pranzo di sabato in poi, i nati Cancro avranno buone chance di riprendere dimestichezza con la loro loquacità, specialmente per chi tra loro opera a stretto contatto coi clienti, come un commerciante o un rappresentante. Grazie a tale spinta comunicativa ritrovata, il segno d'Acqua riuscirà con più semplicità a siglare qualche accordo vantaggioso e/o ad accaparrarsi nuovi clienti.

I mezzani

4° posto Ariete: desideri. Avete presente quando avete voglia di gustarvi un gelato al vostro gusto preferito o di fare una passeggiata al parco solo per il puro piacere di farlo? Questa è la sensazione che potrebbero avvertire le prime due decadi di casa Ariete in questo fine settimana, coi nativi che preferiranno procrastinare le solite attività in programma pur di soddisfare i loro desideri.

5° posto Capricorno: speranzosi. Complice lo Stellium nell'amico Scorpione sommato alla spinta favorevole del pianeta nano, i nati Capricorno avranno buone possibilità di osservare il presente e vedere nello stesso ottimi spiragli per il prossimo futuro, sia in termini affettivi che lavorativi.

6° posto Leone: stacanovisti. Nonostante il weekend spesso coincida col relax, i felini potrebbero non prendersi alcuna pausa in queste quarantotto ore e assumere un mood stacanovista che gli garantirà di non perdere terreno rispetto alla concorrenza. Per giungere a risultati ragguardevoli, invece, bisognerà attendere ancora un po'.

7° posto Pesci: riflessivi. L'astro dei venti e il Messaggero degli Dei agiranno in simbiosi per far assumere al dodicesimo segno zodiacale un atteggiamento riflessivo, in particolar modo quando l'argomento di discussione virerà sui legami amicali.

I nativi, difatti, nutriranno presumibilmente qualche perplessità in merito al comportamento di un amica fidata e, a tal proposito, inizieranno a meditare un allontanamento dalla stessa.

8° posto Gemelli: umore altalenante. Eccezion fatta per la sera domenicale, quando i nati Gemelli avranno buone chance di godere dei piaceri dell'amore, il weekend parrà scorrere sui binari di un tono umorale instabile, a causa del quale il segno d'Aria non sarà la migliore compagnia possibile.

9° posto Bilancia: impazienti. Se da una parte alcuni pezzi del puzzle esistenziale di casa Bilancia sembreranno lentamente posizionarsi al loro posto, dall'altra parte i nativi parranno non riuscire ad attendere che i tempi divengano propizi perché ciò accada in maniera naturale.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: finanze flop. Il terzo decano di casa Vergine, nel corso del 5 e 6 novembre, sarà probabilmente chiamato a serrare i cordoni della borsa, in modo da non gravare ulteriormente sul bottino economico dopo le spese superflue delle ultime tre settimane.

11° posto Acquario: bizzosi. Il leitmotiv del quarto segno Fisso in queste due giornate novembrine sarà, c'è da scommetterci, il nervosismo che i nativi si porteranno appresso soprattutto nel luogo professionale, suscitando malumori e dando adito a maldicenze sul loro conto.

12° posto Toro: riorganizzare le idee. Dopo un sabato probabilmente dedito al lavoro, domenica 6 novembre i nati Toro potrebbero avvertire la spasmodica necessità di fermarsi un attimo per riorganizzare le idee, tagliando ciò che non funziona e valorizzando ciò che invece sembra propenso a un avanzamento.