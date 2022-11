Secondo l'oroscopo del 15 novembre 2022, per i nativi dei Pesci sarà una giornata perfetta per rilassarsi. I nativi dell’Ariete si sentiranno molto bene con la persona amata, i single dello Scorpione dovrebbero approfittare di questo periodo per socializzare di più. Venere potrebbe dare del filo da torcere alle persone nate sotto il segno del Capricorno. In primo piano, le previsioni dell’amore dedicate alla giornata di martedì 15 novembre.

L'oroscopo amoroso del 15 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Vi sentite molto stabili e sicuri in merito alla vostra relazione d’amore.

Il vostro partner non vi mostra altro che gentilezza e affetto. I single del segno godranno dell’attenzione di un nativo del Leone. Qualunque cosa voi stiate passando, siate pazienti e mantenete la calma. Inspirate ed espirate, non stressatevi per cose su cui non avete il controllo.

Toro – Tra voi e la vostra anima gemella regna l’amore e la pace, la passione non vi manca e nemmeno la voglia di fare progetti di coppia. I cuori solitari del segno verranno corteggiati da un segno dell’Ariete, tuttavia, potreste sentirvi a disagio per il loro modo aggressivo di flirtare. Con Mercurio che emette una strana energia, potreste vedere qualcuno del vostro passato che susciterà ancora di più le vostre emozioni.

Imparate a lasciarvi andare.

Gemelli – Cercate di non ascoltare tutto ciò che si dice negli ambienti circostanti. Il vostro cuore sa benissimo che cosa vuole a livello amoroso e sentimentale. Potreste avere difficoltà a capire perché alcuni giorni vi sentite giù di corda, ma abbracciare ogni tipo di emozione vi fa crescere e maturare.

Previsioni dell'amore per il giorno 15 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Siete, per natura, molto emotivi e vulnerabili. Non apritevi alle persone che non vi meritano. Se avete una relazione d’amore, sentirete una profonda connessione emotiva con il vostro partner. Emotivamente, state attraversando un periodo molto teso.

Fissare un appuntamento con un professionista vi aiuterà a risolvere la situazione che state vivendo. Se non è possibile, chiamate il vostro migliore amico.

Leone – L'Oroscopo dell'amore dice che questo è il periodo giusto per ufficializzare un legame o per pensare al matrimonio. Venere vi sta inviando una buona energia e questo significa che i single del segno vivranno qualche flirt. Perdonate voi stessi per gli errori che avete commesso in passato. Va bene andare avanti, continuare a crescere e a imparare.

Vergine – È da ieri che Mercurio ha smesso di essere retrogrado, finalmente tutti i problemi di coppia e di comunicazione verranno risolti in poco tempo. Per affrontare i problemi, dovete guardarli in faccia.

Fate del vostro meglio per sistemare definitivamente ogni questione.

Astrologia del giorno 15 novembre per il campo dell'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Il vostro ex potrebbe farsi vivo nelle prossime ore e questo potrebbe influenzare il vostro umore. Se avete una relazione amorosa, potreste discutere con il vostro partner a causa dell’energia che sta inviando Mercurio. Non siate esplosivi. Un parente anziano sente molto la vostra mancanza, fatevi sentire.

Scorpione – Secondo l'oroscopo del 15 novembre per l'amore, questo è un ottimo momento per i single del segno per socializzare. La vostra anima gemella potrebbe essere proprio davanti ai vostri occhi. Sedetevi e aspettate che qualcuno si apra con voi.

Quando sarà pronto, vuoterà il sacco.

Sagittario – a volte è meglio lasciar andare le cose e guardare oltre. Questo vi farà molto bene, sia alla vostra mente che alla vostra anima. Cercate di non fare troppe promesse che non potete mantenere. È estenuante e non è ciò di cui avete bisogno in questo periodo.

La giornata del 15 novembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Venere potrebbe causarvi problemi. Quando siete innamorati, volete tutto e subito. Rallentate! Avete appena iniziato una relazione e state già parlando di matrimonio. Emotivamente, siete riusciti a tenere tutto insieme. Avete dovuto essere pazienti negli ultimi due mesi e questo vi ha dato un’importante lezione di vita.

Acquario – Qualcuno con cui pensavate di non avere nulla in comune potrebbe sorprendervi. Dicono che gli opposti si attraggono. Non avete bisogno di impressionare nessuno tranne voi stessi.

Pesci – Se avete una relazione d’amore, questo sarà un grande giorno per organizzare un appuntamento galante. I single del segno saranno dell’umore giusto per un grande incontro. Indossate qualcosa di provocante che vi faccia sentire bene. È importante controllare le proprie emozioni durante questo periodo, ma è anche il momento perfetto per rilassarsi.