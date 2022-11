L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 novembre 2022. In primissimo piano la giornata numero quattro dell'odierna settimana. Curiosi di conoscere in anticipo come andrà la giornata di questo giovedì. Andiamo a scoprirlo insieme analizzando il pensiero delle stelle, in questo caso messo nero su bianco dall'oroscopo del giorno 10 novembre in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Giornata decisamente poco congeniale per fare o eventualmente disfare.

Le stelle a questo giro pretendono da voi un atteggiamento più selettivo e meno superficiale. Siate certi che, sfrondando l’inutile, approderete a nuove consapevolezze. Andate incontro alla giornata con il sorriso, portando ottimismo e comprensione in tutte le situazioni, anche le più dure o impegnative. Nel lavoro è risaputo che un ambiente armonico rende l’impegno professionale meno pesante da affrontare: fatelo presente a chi di divere regolandovi di conseguenza. In amore invece cercate di offrire di più se volete che anche il partner si lasci andare. Potrebbe essere il momento di fare un passo avanti, magari impegnandosi più seriamente.

Scorpione: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, seppur con i soliti alti e bassi.

Da buona amica, la Luna in Gemelli stenderà su molti di voi il suo manto di protezione, ma non è sufficiente a ripararvi dalle burrasche che potreste eventualmente trovare nel corso del periodo. Muovetevi pertanto con passo leggero e soprattutto con la consapevolezza che, in fondo, tutto è un gioco fatto di punti di vista: mai soffermarsi alla prima sensazione, spesso non rispecchiante a fondo la realtà delle cose.

Nel lavoro è meglio se per ora programmiate un tipo di attività che non richieda attitudine al comando. Puntate sulle capacità creative e state tranquilli. In amore invece avrete da combattere con un’emotività disturbata da Venere disarmonica che, con un senso di rigidità, potrebbe rendervi poco reattivi.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 10 novembre mette sul piatto la possibilità che possiate avere a che fare con un periodo "flop".

Incapaci di escogitare una soluzione idonea di fronte ad un problema, seppure banale, finirete per rendere tutto terribilmente più difficile. Cercate di recuperare il vostro spirito pratico ed evitate di sprecare tempo ad analizzare troppi dettagli. Cose, persone e situazioni andranno gestite al momento, senza attendere troppo tempo: detto, fatto! Nel lavoro nel frattempo non abbattetevi se vi doveste accorgere di aver mancato l’obiettivo che vi eravate preposti: reagite, e preparatevi a rifarvi alla prossima occasione. In amore certi segnali vi appariranno poco chiari. Prima di sbilanciarvi, assumendo per primi l’iniziativa, aspettate che eventuali dubbi si dissolvano.

Oroscopo e stelle del 10 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Splendido periodo a tutto tondo con la buona fortuna e la serenità di intenti. Vi sentirete solleticati da una serie di stimoli nuovi. Tra incontri, progetti e iniziative, mostrerete con facilità i vostri lati migliori. In serata poi, proprio grazie alle vostre doti di brillanti intrattenitori, sarete ricercatissimi dagli amici. Nel lavoro, per realizzare un vecchio sogno o raggiungere un obiettivo importante dovrete essere disposti a sostenere il peso di qualche sacrificio in più: fatelo, ne varrà certamente la pena! In amore invece, se la relazione di coppia risultasse un po’ appesantita dal ménage quotidiano, provate a coinvolgere il partner nei vostri mille interessi.

Sorprendete il partner con qualcosa di diverso dal solito. Fate sparire per un giorno la routine, con un inaspettato spirito d’iniziativa.

Acquario: 'top del giorno'. Luna e Marte in trigono al vostro Saturno nel segno e la "giornata magica" è servita! La chiave del vostro successo risiederà in un sano realismo nonché nelle ottime capacità manuali. Non rimarrete certo a guardare ma giustamente vi darete molto da fare. In famiglia soprattutto, grazie alle buone stelle, la vostra abituale riservatezza si scioglierà a contatto del calore e dell’allegria di chi avete accanto. Nel lavoro vi farete sicuramente valere e magari, cogliendo la palla al balzo, avrete l’opportunità di avanzare le dovute richieste di gratifica.

In amore l’intesa con il partner e con i figli sarà garantita dall’ottimo aspetto della Luna, pronta ad esaltare il vostro lato giocoso e scanzonato. Anche l’umore risulterà molto buono. Siete ottimisti: guardate con fiducia al futuro!

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 10 novembre, mette in chiaro la presenza di un periodo davvero efficace, in ogni senso. Nel settore professionale è la giornata giusta per seminare: il terreno si presenterà molto fertile e voi sarete in piena armonia con ciò che vi circonda. Con metodo, organizzazione ed attenzione ai dettagli saprete fronteggiare qualunque imprevisto. Nel lavoro invece, animati da una spinta positiva, riconoscerete i vostri errori e ascolterete senza controbattere le lamentele di chi opera al vostro fianco.

In amore seguirete alla lettera la ricetta migliore: un pizzico di fantasia, una spolverata di romanticismo e tantissima disponibilità: questo è quanto basta per essere davvero felici. Cogliete a piene mani le fortunate opportunità offerte dalle stelle: Sole, Mercurio e Venere saranno con voi, vitate però di correre inutili rischi.