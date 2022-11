L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 novembre 2022. In primissimo piano questo venerdì l'ottima posizione di Pesci, super favorito da uno splendido Sole in Scorpione (guarda il caso anch'esso un segno d'Acqua). Nella spensieratezza e serenità più assoluta la giornata dell'Acquario, davvero fortunatissimo sia in amore che nel lavoro. In netto calo, anche se momentaneamente, il simbolo astrale del Sagittario, nel frangente valutato con le due stelline dei periodi "no".

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata di venerdì non male, anzi. A darvi la carica seppur in modo parziale contribuiranno alcune situazioni incoraggianti, nonché il sostegno delle persone che vi circondano nella vita o nel lavoro. I migliori risultati li otterrete interagendo con gli altri: l’unione fa la forza dice il proverbio! Nel lavoro prendete pure in considerazione l’idea di puntare di più sulle vostre capacità creative. Qualche nota d’insoddisfazione può spesso diventare uno stimolo per guardarsi intorno e prendere in considerazione altre opportunità. In amore invece, certe divergenze d’opinione soprattutto nella coppia possono essere tranquillamente superate: puntate su cose concrete o sugli obiettivi da realizzare insieme.

Dedicate maggiore attenzione anche al vostro corpo. Magari potreste pensare di programmare una breve vacanza in centro benessere: dicono possa fare miracoli!

Scorpione: ★★★★★. La bella presenza del Sole nella vostra settima casa risulterà in congiunzione a Mercurio e in splendido trigono a Nettuno e Giove in Pesci. Potrete senz'altro aspettarvi più che buone soddisfazioni non solo dal comparto sentimentale ma anche dal settore professionale: mettetevi al lavoro.

Dimostratevi ricettivi a novità e cambiamenti, ponderando le decisioni importanti. Occupatevi altresì degli affari capaci di generare moneta sonante: concentrate l’attenzione su un progetto che per questioni di tempo siete stati costretti a trascurare. In amore, l’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso vi potrebbe mettere in imbarazzo, ma non per questo riuscirete a rifiutarne la compagnia.

Lasciatevi coinvolgere in nuovi hobby o interessi, vi saranno utili per mantenervi attivi, sia fisicamente che mentalmente.

Sagittario: ★★. L'oroscopo dell'11 novembre pronostica un periodo decisamente poco affidabile: pazienza, arriveranno tempi migliori, questo è poco ma sicuro. Diciamo che il periodo s’intestardirà contro di voi, ma dal cielo avrete sempre e comunque un vostro fan pronto a tendervi la mano. Parliamo ovviamente di Giove, pianeta dominante del vostro segno, capace di donare un grande senso di umanità, oltre che una spiccata capacità di riflessione. Esaltando la logica, trionferà il buonsenso. Assumete l’atteggiamento che vi è consono così da riuscire a resistere ad ogni tipo di imprevisto.

Nel lavoro potrete realizzare piccole cose, a patto di proporsi con i propri metodi. Tastate il terreno prima di lanciarvi verso traguardi inesplorati. In amore, un po’ turbato l’equilibrio emotivo a causa della vulnerabilità che non volete manifestare. Facilitate il dialogo per ricreare un clima più sereno.

Oroscopo e stelle dell'11 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Una buona Venere in sestile sarà pronta a sostenere l’umore, offrendovi magari anche insolite esperienze a cui non poter assolutamente rinunciare. La giornata in pratica risulterà abbastanza piacevole e forse anche un pochino movimentata. Anche se sarete carichi di impegni o incombenze varie, non vi mancherà certo l’occasione per regalarvi un momento di relax solo per voi.

Nel lavoro, il vostro sforzo sarà davvero encomiabile. Sarete dotati di eccellenti capacità e non mancherà niente per ottenere il massimo da ogni progetto: questo tra poco, non questo venerdì che sarà di preparazione. In amore, fate uno strappo alle vostre regole: durante la serata, mettetevi a completa disposizione della persona che amate, assecondando ogni suo desiderio. Per alimentare l’autostima e rendere al meglio, avete bisogno di elogi ed apprezzamenti: se nessuno ve li fa, pensateci da soli!

Acquario: ★★★★★. Nel venerdì che sta per arrivare spirerà un vento di serenità, con la Luna in Gemelli dinamizzata dal trigono astrale con Saturno, vostro pianeta di settore. Un regalo inatteso vi farà stare molto bene, riportando l'umore e il piacere al massimo della positività.

Potrete senz'altro contare su una giornata ben congegnata, magari puntando su progetti nuovi da mettere in cantiere proprio in questo fine settimana. In ambito lavorativo invece non lesinerete energie e il cielo favorirà sicuramente ogni vostra iniziativa. Se poi procederete con massimo ottimismo, saprete vedere in ogni ostacolo un’opportunità. In amore, interiormente pacificati ed emotivamente tranquilli, sarete ben disposti a dare e a ricevere nonché a guardare con fiducia all’avvenire. Passate pure un po’ di tempo a farvi belli, ogni tanto è quasi d’obbligo. I ritocchi che apporterete all’immagine o al look vi renderanno felici.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di venerdì 11 novembre promette un periodo davvero molto positivo.

La potenza del Sole in Scorpione vi infonderà la sua buona energia positiva, in molti casi facendovi ritrovare la fiducia in voi stessi e tanta tranquillità. Progetti da realizzare in primissimo piano: datevi da fare, ok? Un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale potrebbe cominciare a prendere forma. Nel lavoro cercate di raccogliere le idee stabilendo con calma le vostre prossime mosse da fare. Solo così potrete avere la meglio su eventuali avversari o concorrenti. In amore, ottima giornata per uscire insieme a chi si ama: fare acquisti per la casa o per dedicarsi esclusivamente alla famiglia darà immense soddisfazioni. Nel caso doveste essere costretti a combattere contro eventuali malanni di stagione prendete pure iniziative efficaci, senza timore. Si prevede la buona riuscita nel breve/medio periodo.