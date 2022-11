L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 12 novembre 2022. Sotto osservazione in questo contesto i sei simboli astrali appartenenti alla seconda tranche dello zodiaco: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere in anticipo chi, tra gli appena enunciati, potrà contare su un inizio weekend positivo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del 12 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti: focus mirato sul primo giorno di weekend.

Previsioni zodiacali del 12 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La Luna nel Cancro, segno amico, vi infonde abbastanza sicurezza. Anche se la giornata si prospetta al solito, ossia routinaria, la stessa trasmetterà una certa intraprendenza. Di conseguenza non è escluso che qualcuno di voi possa decidere di accettare nuove sfide seppur alzare il tiro: ben venga! Fate solo attenzione a non sopravvalutare le vostre risorse e, allo stesso tempo, non sottovalutate eventuali avversari. In amore le storie nate da poco cominceranno piano piano a evolversi in modo piacevole e per certi versi inaspettato. Non aspettate che le cose accadano per caso: ultimamente tendete a farlo spesso e questo non va bene.

Se poi aveste a che fare con patate bollenti, pazienza, affrontate la situazione. Ciò varrà sia per quanto riguarda il lavoro che a proposito della vita sentimentale. In serata potrebbe arrivare qualche sorpresa gradevole.

Scorpione: ★★★★★. Giornata ottima su diversi settori. Alcuni vostri desideri stanno per tradursi realtà e, per quanto riguarda la vita privata, vivrete momenti davvero intensi e piacevoli.

La storie nate da poco cominceranno a consolidarsi e l'amore per chi è single sarà il grande protagonista della giornata. Emozioni intense da vivere anche insieme alla persona amata e da tramutare sicuramente in qualcosa di concreto, magari un nuovo progetto da concretizzare insieme. Anche i rapporti sociali saranno favoriti: alcune amicizie riveleranno il loro grande valore.

In serata concedetevi un po' di sano relax. Quanto al lavoro, tutto andrà per il meglio a patto che non perdiate troppo tempo in situazioni che non vi competono. Facendolo potreste sciupare buone occasioni.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 12 novembre prevede una giornata routinaria, a tratti forse un po' strana. Avrete tanta gente intorno eppure in qualche caso potreste avvertire un senso di solitudine. Forse di recente avete sbagliato qualcosa, oppure vi siete lasciati coinvolgere in situazioni che fondamentalmente non vi appartengono, chissà... Non sarebbe male anche cominciare a coltivare nuove amicizie, che potrebbero essere fonte sia di divertimento che di scambi mentali molto interessanti.

In campo professionale è giunto il momento di passare dalla teoria alla pratica: diciamo che il lavoro va bene, anche se non mancheranno situazioni un po’ fastidiose. La vita privata forse avrebbe bisogno di qualche cambiamento. Perché non provare a organizzare qualcosa, senza aspettare un'improbabile Manna dal cielo? Un atteggiamento più diplomatico sarebbe proprio il benvenuto.

Oroscopo e stelle del 12 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Giornata di inizio weekend abbastanza impegnativa. Diciamo che gli ostacoli ci saranno, come sempre. Tuttavia riuscirete a superarli grazie a una buona dose di energia e tanta pazienza. E poi diciamolo: la fatica rende più apprezzabile la vittoria finale, non trovate?

Attenzione a eventuali errori di valutazione, però: prima di sentenziare cercate di avere un quadro preciso della situazione. Per i single, si affaccia l’opportunità di fare incontri interessanti. Il contatto con la natura aiuterà a sciogliere eventuali tensioni. In generale potrebbe essere un buon momento per lanciarsi in nuove avventure, professionali e non. Del resto, il cambiamento certe volte si rende necessario e contribuisce anche a dare un tocco di colore in più alla vita. Rompete gli indugi, dunque, magari cominciando da una piccola cosa. In amore, però, conservate un po’ di prudenza: tutelatevi insomma.

Acquario: ★★★. Periodo indicato genericamente sottotono. State forse pretendendo un po' troppo da questo periodo: rischiate non solo di stringere poco, ma anche di risultare un pochino fastidiosi.

Pensateci e correggete il tiro se sarà il caso. Sole e Urano contrari vi invitano a stare alla larga da situazioni che possano risultare ambigue o, comunque, poco chiare. Fra le cose che avete fatto di recente, forse, qualcuna la considerate già un errore; e allora ammettetelo con coraggio e fateci un sorriso, se potete. E se possibile rimediate oppure imparate la lezione per la prossima volta, così da poter correggere il tiro. In campo amore c’è qualcosa che sta cambiando, per cui è richiesta tutta la vostra elasticità mentale. In coppia c’è qualche contrasto che non riguarda il sentimento ma le reciproche idee e prese di posizione.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 12 novembre, preannuncia una splendida partenza di weekend.

Sole, Venere e Mercurio sono pronti ad aiutare nel caso voleste coltivare scambi costruttivi con chi vi sta intorno, sia sul lavoro che nella vita privata. Avete riflettuto a lungo su questioni importanti, adesso è tempo di passare all’azione. Venere nel segno amico dello Scorpione invita a fare nuovi passi in campo amoroso, pertanto vietato scansare eventuali responsabilità verso chi amate. Ascoltate sempre la voce delle emozioni cercando di mettere da parte ogni razionalità, o perlomeno non lasciare che quest'ultima possa tarparvi le ali: nella vita bisogna anche buttarsi, altrimenti che gusto c’è? In campo professionale dovete mantenere la calma, anche se in alcune situazioni potreste avere l’istinto di mandare tutto e tutti a farsi benedire.