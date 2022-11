L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 novembre 2022. In analisi i segni della seconda tranche zodiacale. In evidenza in questo lunedì l'ottimo aspetto della Luna, presente in giornata nel segno del Leone: a trarne vantaggio molti segni tra i quali senz'altro il segno dello Scorpione. Molto positiva la posizione del Sole, in questo inizio settimana in congiunzione a Venere e Mercurio. Saturno dal canto suo risulterà in trigono a Marte in Gemelli mentre Nettuno, stabilmente in Pesci, si troverà in splendido aspetto con Plutone e lo stesso Sole.

Previsioni astrologiche del 14 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Si prevede un lunedì abbastanza sottotono. Se avete in programma un piccolo investimento, meditate bene prima di metterlo in atto. E inoltre ricordate che la discrezione è importante. Malcontento e nervosismo per un contrattempo in viaggio. Non andate in tilt, prendetela con filosofia. Nel lavoro mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dei dubbi sulle scelte fatte. In amore inutile addurre pretesti o cercare di nasconderlo: ciò che vi disturba è un’immotivata gelosia a cui non riuscite proprio a trovare rimedio.

Scorpione: ★★★★★. Con l’aiuto della Luna in Leone, e grazie ai trigoni di Giove e Mercurio, lunedì sarà facile affrontare e superare d’un balzo ogni ostacolo. Energia e ottimismo scenderanno in campo per darvi manforte: con simili alleati il successo è garantito. Nel lavoro una battaglia vinta, un gesto di stima da parte di una persona autorevole, risolleverà lo spirito restituendo sicurezza e motivazioni.

In amore, espansivi e armati delle migliori capacità di seduzione, non saprete resistere al richiamo di un’avventura insolita ma alquanto intrigante. In coppia, non tirate in ballo storie morte e sepolte. Guardate al presente: è così ricco di promesse, che sarebbe un peccato sciuparle.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 14 novembre preannuncia un periodo davvero molto positivo.

Questa di lunedì potrebbe essere la giornata giusta per svuotare le tasche dalle cose vecchie e la testa da idee e pregiudizi che non favoriscono una lettura obiettiva della realtà. Varate progetti a lunga gittata e non accontentatevi delle briciole. Avete i numeri per puntare molto in alto. Nel lavoro comunque, fate attenzione a ciò che direte sull’onda dell’emotività, perché alcune vostre parole potrebbero essere fraintese e crearvi qualche problema. In amore, parlando di single, più che di sentimenti c’è aria di lavoro arretrato da finire. Per fare l’incontro, quello con la “i” maiuscola, dovete pazientare ancora un po’.

Oroscopo lunedì 14 novembre, analisi astrali da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★.

Periodo indicato in massima parte di ordinaria gestione. Sono ipotizzabili problemi pratici, come lo smarrimento di oggetti a cui tenete o il rinvio di appuntamenti sui quali facevate affidamento. Senza motivo tornano a galla timori e ansie che pensavate ormai superati. Parlatene con un amico fidato, sperando che possa aiutare a risolvere la questione. Nel lavoro apparirete così scostanti e ombrosi da scoraggiare qualunque tentativo di avvicinamento da parte dei colleghi. E le critiche certamente fioccheranno. In amore invece, il partner reclamerà spazi di manovra più ampi. Non pensate subito al peggio ma docilmente allentate il “guinzaglio”: non scapperà.

Acquario: ★★★★. Giornata di routine.

Pur senza rompere schemi e tradizioni, potete ambire a costruire qualcosa di nuovo che duri nel tempo. Viaggi e spostamenti al riparo dai rischi. Rinuncerete volentieri a parte dei vostri programmi per dare una mano ad un amico o un vicino di casa. Nel lavoro non amate sottostare alle regole e per questo state valutando, con crescente insistenza, la possibilità di mettervi in proprio. In amore invece, le piccole attenzioni del partner vi faranno riflettere. Non potreste rinunciare facilmente ad un rapporto che vi dà così tanto.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 14 novembre mette sul piatto un periodo buono, anche se normale. Per risolvere una questione che vi sta a cuore arriva in aiuto una persona che si è sempre dimostrata sincera nei vostri riguardi.

Non avete motivo di essere diffidenti, ve ne accorgerete mettendo in pratica il suggerimento di un collega. Nel lavoro, forti pressioni in arrivo: non assumetevi responsabilità che non vi competono! Guardatevi da invidie e maldicenze, c’è chi gioca sporco. In amore, con il partner tanta passione, ma poco dialogo. Approfittate di un momento di intimità per intavolare i discorsi che vi stanno a cuore.