Secondo l'oroscopo del 15 novembre, i nati sotto il segno dei Gemelli sono molto determinati. I Bilancia, invece, sono un po' fiacchi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: ci sono delle situazioni da risolvere, con calma e pazienza. Cercate di non essere frettolosi e di aspettare che siano gli altri ad esporsi, soprattutto sul lavoro.

11° Bilancia: oggi vi sentite un po' fiacchi. L'Oroscopo del giorno 15 novembre invita i nati sotto questo segno a non tirare troppo la corda. Fate il minimo indispensabile e rimandate a domani le faccende più incresciose.

10° Sagittario: cominciate a lavorare su voi stessi se volete ottenere qualche cambiamento importante. Non lasciatevi abbattere dalle critiche e guardate sempre avanti per la vostra strada.

9° Capricorno: ci sono molte cose a cui badare in questo periodo, forse troppe, pertanto, vi sentite un po' agitati. Cercate di mettere un punto definitivo a tutte quelle situazioni che vi generano malessere.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: giornata un po' confusa e all'insegna dei cambiamenti inattesi. Qualche piano che vi eravate prefissati potrebbe saltare, quindi, cercate di essere pazienti.

7° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 15 novembre vi invitano ad essere un po' più cauti.

In amore tendete a fidarvi troppo delle persone e questo potrebbe portarvi a vivere qualche piccola controversia.

6° Scorpione: in amore siete favoriti. Questo è un periodo molto importante anche per quanto riguarda il lavoro. Investite molto su voi stessi e sul vostro futuro e vedrete che non ve en pentirete.

5° Cancro: cambiamenti in arrivo.

Cercate di essere pronti a vivere delle esperienze indimenticabili. Allargate i vostri orizzonti e aprite la mente alle novità, vedrete che vi farà bene.

Oroscopo segni fortunati del 15 novembre

4° in classifica Gemelli: buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Vi sentite determinati e pronti a tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi.

Continuate così e non ve ne pentirete.

3° Toro: i colpi di scena sono dietro l'angolo quando si tratta di voi. Siete solitamente imprevedibili e non amate che gli altri vi diano per scontati. Ad ogni modo, cercate di non commettere neppure voi questo errore.

2° Leone: novità intriganti per quanto riguarda l'amore. Se siete alla ricerca di nuove emozioni, questo potrebbe essere il momento giusto per lasciarvi andare- L'oroscopo del 15 novembre vi invita ad osare.

1° Acquario: in amore potreste perdere le staffe con una certa semplicità. Questo, però, è un ottimo momento per quanto riguarda la famiglia e il lavoro. Siate determinati e pronti a cimentarvi in nuove avventure.