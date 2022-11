L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 novembre 2022. In analisi la giornata di metà settimana, messa a confronto con i segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi di sapere chi avrà l'appoggio incondizionato dell'astrologia per mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 novembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Periodo certamente positivo, con qualche piccolo momento di indecisione responsabile di tensioni o stress.

Una questione legale o fiscale legata al lavoro potrebbe crearvi qualche fastidio. Meglio risolverla subito, evitando complicazioni. In amore, anche se aveste la consapevolezza di aver trovato la persona giusta, è ancora prematuro fare progetti definitivi riguardo al vostro futuro. Cogliete a piene mani tutto il buono che questa giornata vi offre, e non lamentatevi se non tutto andrà come vorreste.

Scorpione: ★★. Giornata non facile, instabile astrologicamente parlando. Il periodo sarà per voi, purtroppo, classificato come "ko": alcune vostre azioni saranno difficili da portare a termine. Le persone intorno a voi cercheranno di farvi delle pressioni, e questo è normale visto il periodo che state vivendo.

Tuttavia, non dovreste permettere agli altri di organizzarvi la giornata, né tanto meno di prendere decisioni al posto vostro, magari con la scusa che siete troppo impegnati. Tutto deve passare sotto la vostra supervisione, tenetelo a mente.

Sagittario: top del giorno. L'oroscopo del 16 novembre mette in risalto una giornata performante: potrebbe sembrare fatta apposta per voi.

Il punto di forza sarà determinato dall'arrivo nel settore di una sensuale Venere in Sagittario: quando? A partire dalle ore 06:09 di mercoledì: preparatevi a vere esplosioni d'affetto. Se avete intenzione di fare qualcosa di grande per voi o per la vostra famiglia, questa sarebbe proprio la giornata adatta per darsi da fare.

La vostra personalità è piuttosto attiva in questo periodo, quindi sarete in grado di comprendere ostacoli e strade da percorrere.

Oroscopo e stelle del 16 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Una giornata difficile da affrontare, non senza intoppi di carattere affettivo. A rendere tutto più difficile saranno alcune situazioni che potrebbero reclamare qualcosa in più, parlando di maggior impegno da parte vostra. Date ascolto ad una persona che probabilmente "la sa lunga", molto più di voi. Cercate di prendere il controllo della situazione il prima possibile per anticipare le mosse di chi vorrebbe farvi lo sgambetto. Consiglio: mai perdere di vista i propri obiettivi, evitando di farsi coinvolgere in cose che con voi non c'entrano nulla.

Acquario: ★★★★★. Ottimo il periodo in arrivo, super-valutato grazie ad effemeridi performanti. In aumento l'intesa e la felicità relazionale con evidente buon effetto sull'umore di entrambi. Benissimo iniziare a dare uno sguardo al prossimo futuro, soprattutto in campo sentimentale. Soprattutto se con il partner vi venisse voglia di fare progetti a lunga scadenza. Riguardo al lavoro, non abbiate timore di chiedere a qualcuno eventuali consigli: sapete bene a chi rivolgervi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 16 novembre, indica questo giro di boa di metà settimana proficuo in merito a certe situazioni, mediocre per altre e decisamente poco reattivo per eventuali problematiche legate al lavoro.

In questa giornata farete bene a dare ascolto al vostro istinto, ma più di ogni altra cosa, dovrete dare ascolto al vostro corpo. Se vi chiedessero di fare sforzi che non siete pronti a fare, sarebbe da incoscienti rischiare. Basterà ammettere di non essere in condizione.