L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 novembre. Focus sulla giornata di giovedì in analisi per quanto concerne i soli segni della seconda sestina. In primo piano oltre alle predizioni astrologiche segno per segno, anche la classifica a stelline del periodo. Ansiosi di mettere sul piatto le intenzioni dell'Astrologia del giorno? Intanto ci preme segnalare l'ingresso di Mercurio in Sagittario che andrà a congiungersi con Venere, anche quest'ultima presente nel settore del suddetto segno di Fuoco.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo giovedì si presume possa essere una giornata molto importante per alcune faccende di stampo affettivo. Molto efficace il periodo anche per altre questioni legate alla quotidianità o all'amicizia. Nel lavoro sarete stimolati dall’ambizione e ispirati da un’insolita concretezza: vi rimboccherete le maniche per svolgere al meglio i compiti che vi saranno affidati. In amore invece, se non siete soddisfatti dell'attuale situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate dovreste fare un po’ di ordine e chiarezza in voi stessi. Benissimo coloro single: in programma qualcosa di piacevolissimo, dunque state in campana!

Scorpione: ★★★. Giornata all'insegna di un probabile "sottotono". Il periodo potrebbe rendere inefficaci alcuni sforzi posti in essere allo scopo di invertire alcune situazioni. Possibilità di lievi recuperi a livello fisico. Nel caso foste di fronte a una scelta importante, non fatevi condizionare: valutate attentamente le possibilità e decidete autonomamente.

In amore qualcuno di voi sta facendo del tutto per dimenticare una persona, ma ecco che quando meno se lo aspetta questa si rifà avanti con l’intenzione di ricominciare: che situazione! Un po’ di training autogeno o altre pratiche di rilassamento saranno un valido antidoto...

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 17 novembre, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi di giovedì, prevede un periodo molto bello e performante per tanti di voi.

Vi sentirete in forma e in armonia con le persone. Negli affari filerete come un treno, scartando a colpo d’occhio quelli che hanno poche garanzie di solidità e insoddisfacenti riscontri economici. In amore tutto in direzione della positività: è un grande piacere quando la tempesta si dissolve e come per incanto riaffiorano quei piccoli segnali incoraggianti che tanto bene fanno al cuore. Intesa affettiva effervescente, grazie a nuove curiosità da soddisfare e un buon feeling di mente, a cui farà eco un’ottima sintonia fisica.

Oroscopo e stelle del 17 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Le previsioni in questa parte centrale della settimana sono tutt'altro che negative, anche se non proprio degne di euforia, intendiamoci.

L'invito generale è quello di avere fiducia in sé stessi e lasciarsi andare a sogni e desideri. Parlando di lavoro, in questa giornata di metà settimana le questioni pratiche avranno la priorità. Per sentirai con la coscienza a posto, datevi da fare glissando abilmente gli imprevisti. In amore invece, appuntamenti, contatti e comunicazioni con chi si ha nel cuore senz'altro si risolveranno felicemente, ma non senza piccoli imprevisti o spiacevoli ritardi: pazienza!

Acquario: ★★★★. Una giornata abbastanza efficace nelle cose messe in agenda, tuttavia non tale da fare i cosiddetti "salti di gioia". Senz'altro l'invito delle stelle è rivolto alla serenità, alla riflessione e alla spensieratezza, mettendo da parte la solita routine.

In merito al lavoro, l'invito è di tenersi pronti a svolgere mansioni di maggiore prestigio, perciò non tiratevi indietro di fronte a eventuali nuove responsabilità che questo potrebbe comportare. In amore il periodo si prospetta piacevole, arricchito da incontri stimolanti; i vostri progetti e le vostre aspirazioni non verranno certo deluse. Giornata ideale anche per rinnovare l'immagine, un nuovo taglio o una nuova colorazione dei capelli?

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 17 novembre, mette sul piatto della bilancia previsioni poco convincenti, dato il periodo classificato con il sigillo del "sottotono". Vi esortiamo a non fidarvi troppo dei suggerimenti, in realtà frutto di invidia.

Intanto, nel lavoro occhio ad eventuali impostori. Aguzzate l’ingegno e ponderate ogni passo per evitare cantonate e ricordate sempre che non è tutto oro quello che luccica... In amore sarete in una fase di equilibrio ma decisamente troppo suscettibili per qualsiasi tipo di iniziativa. Voglia di mandare tutto all’aria? Calma, tenete strettamente sotto controllo la vostra naturale impulsività: sapete benissimo che quando siete nervosi non ragionate.