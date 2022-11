Per i nati sotto il segno del Leone sta per iniziare un periodo sfavillante secondo l'oroscopo del 18 novembre 2022. I Vergine, invece, devono lottare per ottenere gli obiettivi sperati.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: se vi siete posti un obiettivo, lottate fino in fondo pur di raggiungerlo. Non vi lasciate abbattere dai piccoli imprevisti. Ricordate che solo lottando arriverete lontano.

11° Sagittario: giornata un po' controversa quella odierna. Oggi vi troverete a fare i conti con qualche piccolo imprevisto, cercate di mantenere la calma e di non farvi prendere troppo dal panico.

10° Capricorno: l'Oroscopo del giorno 18 novembre vi invita ad osare. Cercate di mettere da parte l0orgoglio in amore e andate alla carica se volete ottenere qualcosa. Nessuno può fermare un Capricorno sicuro di sé.

9° Ariete: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la professione. Chi è in attesa di un cambiamento o di una promozione, presto potrebbe ricevere sorprese. Attenti, però, agli intoppi dell'ultimo minuto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: buon momento per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, invece, ci sono ancora delle incertezze, forse avete bisogno di un po' di pausa per rimettervi in sesto.

7° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 18 novembre denotano una giornata un po' fiacca.

Soprattutto la mattinata potrebbe cominciare a rilento. Dal pomeriggio, però, potrete riprendervi.

6° Scorpione: ci sono delle belle notizie per quanto riguarda la sfera professionale. Un progetto al quale stavate lavorando da tempo e a cui tenete particolarmente potrebbe realizzarsi.

5° Cancro: in amore farete faville e scintille.

Vi sentite particolarmente carichi e pieni di voglia di fare. Siete passionali e desiderosi di sorprendere la persona che si trova al vostro fianco.

Oroscopo segni fortunati del 18 novembre

4° in classifica Leone: tra poco inizierà per voi un periodo ricco di colpi di scena e di avventure inaspettate. Siate pronti a tutto, soprattutto, non arrendetevi dinanzi il primo ostacolo che incontrerete sul vostro cammino.

3° Acquario: siete molto espansivi e socievoli. Non fermatevi alle apparenze e andate dritti per la vostra strada. In ambito sentimentale è importante non dare mai nulla per scontato.

2° Bilancia: in amore siete un po' titubanti, ma sul lavoro ci saranno delle soddisfazioni. Difficilmente le due sfere andranno di pari passo, ma non temete, presto ci sarà un chiarimento.

1° Pesci: giornata molto interessante per le nuove conoscenze. Oggi siete particolarmente loquaci. Impegnatevi per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.