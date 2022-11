I nati sotto il segno dell'Ariete sono un po' bloccati secondo l'oroscopo del 19 novembre 2022. I Gemelli, invece, sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: questo è un momento un po' particolare dal punto di vista sentimentale. Potrebbe nascere qualche piccola polemica, quindi cercate di essere cauti.

11° Leone: siete volitivi e desiderosi di mettervi in gioco. Questo, però, vi espone anche a delle critiche e al giudizio delle altre persone. Soprattutto sul lavoro farete fatica ad accettare questa situazione.

10° Ariete: a causa delle vostre paure potreste bloccarvi e perdere delle occasioni importanti. Datevi da fare se volete ottenere un risultato, soprattutto nella sfera sentimentale.

9° Bilancia: ci sono delle buone nuove in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore è importante essere presenti e non trascurare i vostri affetti. Cercate di essere più disponibili anche in amicizia.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Pesci: spesso la vita quotidiana, gli impegni e le numerose cose da fare vi allontanano dalle persone care. Cercate di non commettere questo errore, altrimenti in seguito potreste pentirvi.

7° Acquario: giornata all'insegna delle scoperte, soprattutto quelle interiori.

L'Oroscopo del 19 novembre vi invita a farvi delle domande allo scopo di capire in che direzione esatta va il vostro cuore.

6° Capricorno: ad ogni azione c'è una conseguenza. Cercate di essere creativi e di non abbattervi dinanzi gli ostacoli. In amore è importante lottare fino in fondo per ottenere i risultati sperati.

5° Cancro: Venere nel segno vi porterà delle belle soddisfazioni in amore.

Cercate di essere meno polemici, soprattutto in ambito professionale. Allargate i vostri orizzonti sul lavoro e non fermatevi alle apparenze.

7° Oroscopo segni fortunati del 19 novembre

4° in classifica Vergine: ci sono tante cose a cui badare in questo periodo e tante decisioni da prendere. Buon momento per quanto riguarda l'amore.

Imparate dai vostri errori.

3° Scorpione: l'oroscopo del 19 novembre vi invita a cambiare registro in amore. Se una strategia non ha portato ai risultati sperati, adesso è giunto il momento di guardare avanti. Giornata interessante per il lavoro.

2° Toro: in questo periodo potreste fare delle conoscenze interessanti per quanto riguarda la sfera professionale. Meglio tenere gli occhi aperti e tastare il terreno per capire in che direzione andare.

1° Gemelli: momento di slancio emotivo per i nati sotto questo segno. Di solito tendete ad esprimere a fatica i vostri stati d'animo, ma adesso è giunto il momento di aprirvi e di mostrare finalmente chi siete.