Le previsioni dell'oroscopo del giorno 1° dicembre vedono i Pesci un po' agitati. Gli Acquario, invece, devono osare un po' di più. I Bilancia farebbero bene a mantenere la calma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: qualche tensione sul lavoro potrebbe causare un po' di malumore. I nati sotto questo segno devono essere più sicuri di sé. In amore, invece, è il caso di darsi una nuova chance se tenete davvero ad una persona.

11° Vergine: siete molto complici con i nati sotto i segni di fuoco. Allo stesso tempo, però, cercate di non restare scottati.

Cercate di mantenere la calma e di non compiere delle scelte affrettate.

10° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del 1° dicembre vi esortano a non arrendervi. Ci sono state delle tensioni in amore, quindi, è il caso di parlare con calma e diplomazia.

9° Pesci: siete un po' agitati e nervosi in questo momento. In amore siete spaventati da qualcosa, forse avete paura di aprirvi per paura di soffrire o poiché temete il giudizio degli altri. In questo caso, siate più sciolti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: ci vuole un po' di sano e rigenerante relax. Giornata interessante dal punto di vista delle relazioni. Cercate di non chiudervi in voi stessi come capita quando vi sentite attaccati.

7° Acquario: secondo l'oroscopo del 1° dicembre, i nati sotto questo segno devono osare. Ci potrebbe essere qualche tensione in amore, ma nulla che non possa risolversi con un po' di dialogo.

6° Scorpione: siete molto audaci in questo periodo e questo è sicuramente un bene. In ambito professionale è meglio non esporsi troppo tra oggi e domani, lasciate andare avanti gli altri se potete.

5° Sagittario: chi di voi ha il piede in due scarpe, farebbe bene a fermarsi un attimo a riflettere. Dal punto di vista delle amicizie, invece, è tempo di fare un po' di pulizie.

Oroscopo segni fortunati del 1° dicembre

4° in classifica Toro: giornata interessante e produttiva dal punto di vista dei rapporti interpersonali. Cercate di allargare i vostri orizzonti.

In amore ci sono delle situazioni da mettere in chiaro.

3° Gemelli: ci sono dei cambiamenti in arrivo, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti. In amore è tempo di essere più onesti e di esternare i propri stati d'animo e le emozioni.

2° Leone: le previsioni dell'oroscopo del 1° dicembre invitano i nati sotto questo segno ad essere più espansivi. Questo è un ottimo momento dal punto di vista professionale, approfittatene.

1° Cancro: preparatevi a vivere delle emozioni molto belle e importanti. I nati sotto questo segno potrebbero rimanere piacevolmente colpiti da una persona che non si aspettano.