L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 dicembre 2022. In questo secondo giorno del mese troviamo in ottimo aspetto la coppia Sole-Venere, ambedue presenti nel segno dello Scorpione. Di certo si prospetta una splendida giornata di inizio dicembre anche per un altro segno, ossia Pesci. Il simpatico simbolo di Acqua potrà contare su un ottimo Nettuno in sestile a Plutone. Ansiosi di conoscere altri dettagli interessanti la giornata di questo venerdì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La discreta sorte elargita dalle stelle, unita alla vostra capacità organizzativa, vi darà l’opportunità di raggiungere risultati eccellenti. Se fate parte della schiera dei cuori solitari, potreste riscuotere successi davvero lusinghieri. Autostima e prontezza di riflessi in aumento in ambito lavorativo. L’ambizione professionale solleticherà il vostro amor proprio e vi spingerà a lavorare con più lena. Nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità. Splendida invece la forma fisica e buono l’umore: vi sentirete più disponibili, aperti e tolleranti anche con chi è molto diverso da voi.

Scorpione: ★★★★★. Il Sole in congiunzione a Venere, entrambi nel segno sono pronti a farvi volare. La routine dei giorni scorsi intanto cederà il passo a una fase che vi vedrà più attivi e dinamici, in sintonia con il vostro carattere. La vita sociale sarà vivacizzata da nuovi incontri, utili anche per la vostra professione.

Come al solito, la vostra esuberanza è presente all’appello ma, sempre come al solito, dovreste evitare di mettere troppa carne al fuoco. La situazione sentimentale invece è, e continuerà a esserlo, in evoluzione. Seppur non dando niente per scontato, ottima la possibilità di fare progetti a lungo termine. Tenete a mente però che le vostre risorse sono un po’ in riserva.

Date un po’ di sollievo al corpo facendo "camminate veloci".

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo di venerdì 2 dicembre predice un venerdì abbastanza buono. La Luna in Acquario vi garantisce un pizzico di sano ottimismo e allegria sufficiente per poter eventualmente affrontare con il giusto spirito qualsiasi incombenza e qualche lieve contrarietà. Tenderete in qualche occasione a trascurare un'amicizia di vecchia data per coltivare quelle più recenti: sicuri che ne valga la pena? La collaborazione di un collega nel frattempo vi sarà utile a ridurre i tempi morti della vostra attività. Accettate senza indugi il suo aiuto, ovviamente con l'intento di ricambiare appena possibile. Che poi siate soli o in coppia, gli astri fanno sufficientemente sperare in qualcosa a lieto fine, ma occorreranno dosi massicce di romanticismo e tenerezza affinché possa succedere...

Oroscopo e stelle del 2 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Buon venerdì, anche se impastato nella solita routine (a molti di voi piace davvero tanto!), L’eccessiva sicurezza nelle vostre capacità comunque potrebbe in qualche caso portare fuori strada e forse farvi prendere decisioni che meriterebbero invece di essere ponderate con più attenzione. Controllate gli sbalzi d’umore, conseguenza diretta di una situazione poco felice che si trascina ormai da un pezzo. Nel lavoro intanto, cercate di diluire nel tempo gli impegni, magari anche evitando di sovraccaricarvi inutilmente. Sappiate che la realizzazione di alcuni progetti è ancora molto in là da venire.

Dolcezza e comprensione? Ebbene si, è proprio quello di cui avrebbe bisogno il rapporto di coppia. Con il partner mettete in atto ogni buon proposito, cominciando da adesso. Le energie fisiche potrebbero risultare in ribasso.

Acquario: ★★. Giornata valutata decisamente poco positiva. Insomma, potreste accusare un vistoso calo in diverse situazioni, con picchi attorno a metà/fine pomeriggio. Un momento poco brillante dunque, senz’altro non all’altezza dei vostri standard; colpa di Urano in quadratura al vostro Saturno, il che apporterà intralci e confusione. La quadratura uraniana poi, potrebbe anche determinare un po’ di nervosismo e qualche insicurezza sul piano affettivo. Invece nel lavoro sforzatevi di agire con la solita decisione: mostrando insicurezza non riuscirete certo a venire a capo di nulla.

Non fatevi prendere dall’agitazione, tanto sarebbe inutile. Qualche pensiero che non ha niente a che fare con l’amore vi terrà in ansia, ma non potrete contare sulla comprensione di chi vi sta vicino. Date il giusto peso ai segnali e alle richieste inviate dal vostro corpo.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 2 dicembre, mette i paletti della positività al periodo. Dunque vi risulterà molto facile capire che in questo momento tutto va per il meglio. State riacquistando sicurezza e molta lucidità rispetto ai giorni scorsi. Con la Luna in Acquario pronta a sbarcare nel vostro segno non avrete nulla da temere nei prossimi due o tre giorni, e non potrebbe essere altrimenti. Padronanza dei gesti, controllo emotivo e una logica che non fa una grinza daranno nuovi vigore all'autostima, facendola tornare in crescita, come una volta.

Ottimo rendimento nel lavoro, nello studio e negli affari. Potreste anche prendervi una piccola rivincita, ma senza strafare. Se single e confidaste in un incontro speciale, potreste anche essere accontentati: sappiate però che la faccenda potrebbe prendere una piega difficile da controllare.