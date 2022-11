L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 21 novembre 2022. Una nuova settimana sta per iniziare: ansiosi di conoscere il destino pronosticato dall'astrologia per il vostro segno di nascita? Ad essere messi alla prova delle effemeridi, i segni compresi nella sestina dalla Bilancia ai Pesci.

A tenere col fiato sospeso lunedì 21 novembre è l'arrivo della Luna in Scorpione, un toccasana soprattutto per i segni d'Acqua. Periodo felice anche per i nativi della Bilancia e dello Scorpione, entrambi considerati in ottima giornata, sottoscritta da cinque stelle fortunate.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 21 novembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro ed alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 21 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottimo inizio di settimana, ricco di serenità e buonumore. Cogliete le occasioni che il destino vi offre, accettando senza indugi una proposta che potrebbe arrivare in questi giorni. Anche se un po' taciturni, in compagnia sarete apprezzati per la capacità di far fronte alle richieste di tutti, senza mai tirarvi indietro. Sul lavoro otterrete molto, ma è bene non eccedere. Meglio la pratica della teoria: Marte sarà molto generoso nel propiziare successi, visto il buon trigono verso la Luna presente nel vostro segno fino alle 18:15.

In amore svagatevi, uscite insieme al partner. Una passeggiata anche breve sarà un'ottima occasione per rinverdire un'intesa un po' appassita. L'umore sarà alto.

Scorpione: top del giorno. La configurazione astrale del 21 novembre si prevede altamente a vostro favore. L'arrivo della Luna nel segno sarà ideale per iniziare progetti, avviare nuove collaborazioni o appianare contrasti di vecchia data.

Una ventata di freschezza caratterizzerà i vostri rapporti, si rinnoveranno le emozioni e il buonumore. Nel lavoro tenete occhi ed orecchie bene aperti: certe iniziative professionali potrebbero presto tradursi in ottime fonti di guadagno. In amore, il clima sarà sereno soprattutto per chi è in coppia. E se siete soli? Potrete vivere amicizie disinibite e giocose, sentirvi desiderati e ricercati.

Evitate di dar fondo alle energie. Rigenerate corpo e anima con rimedi naturali, un'alimentazione corretta e una regolare attività fisica.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 21 novembre preannuncia una giornata abbastanza soddisfacente. Facendo un po' più di ordine sia mentale che materiale, riuscirete ad addentrarvi senza rischi nella giungla intricata della quotidiana esistenza. A volte l'occorrente per fare qualcosa è lì vicino, ma sembrate non vederlo. Occhio alle distrazioni in ambito lavorativo: pianificando attentamente ogni cosa, eviterete di farvi ripetere gli stessi consigli. Anche i veterani si accorgeranno di voi e sarete anche più stimati. Parlando d'amore, la domanda è: perché non abbandonarsi all'espressione vera e genuina dei sentimenti?

A volte è soltanto l'impronta culturale o il carattere schivo che vi frena.

Oroscopo e stelle del 21 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Con Plutone nel vostro segno in sestile con Sole, Giove e Nettuno, una ventata di ottimismo vi regalerà momenti piacevoli, ricchi di intensa armonia. Potrete espandere questa sensazione in ogni campo della vita, lavorandoci su per migliorarla. Sul lavoro la Luna, alleata con Marte, sarà il vostro asso nella manica, specialmente se dovete affrontare entro breve un difficile e lungo colloquio di lavoro. In amore, all'interno della coppia respirerete un'atmosfera rilassata, ma dinamica al tempo stesso. Prodigatevi l'un l'altro per il bene comune.

Quando in voi ci sono l'ottimismo e la positività, anche la salute migliora. Sorridete, perché il sorriso fa molto bene, non solo al cuore.

Acquario: ★★. Periodo poco positivo, questo è il pronostico stellare. Davvero un peccato affannarsi affinché la ripartenza settimanale riesca, per poi ritrovarsi imbronciati quando maggiormente serve l'appoggio degli astri. Emozioni fuori controllo: non sarà più possibile rimandare l'appuntamento con la realtà. L'importante è agire con cognizione di causa. In merito al lavoro, di fronte ad un'ingiustizia non fatevi prendere dalla foga; rischiereste di compromettere collaborazioni indispensabili per l'attività. In amore, un improvviso ritorno di fiamma vi metterà in subbuglio anima e corpo.

Prima di fare passi falsi, riflettete: forse è un semplice fuoco di paglia. La giornata agitata porterà distrazioni pericolose. Occupatevi del vostro benessere e fate una passeggiata scacciapensieri in buona compagnia.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, lunedì 21 novembre, prevede una giornata discretamente positiva. Il periodo vi troverà anche in sufficiente predisposizione di spirito, sereni e con tanta voglia di togliervi qualche piccolo capriccio. Gratificazioni insperate a fine giornata: potrete contare su qualche entrata extra di denaro, da investire in un bel regalo tutto per voi. Nel lavoro buone opportunità che però richiederanno risposte immediate. Se colte al volo, faranno bene al morale e al portafoglio.

Non pensateci troppo. In amore, sforzatevi di riprendere i rapporti sociali e le relazioni affettive. I tempi duri stanno per finire: ora dovete solo ridisegnare la vostra vita. Dedicatevi alla cura di voi stessi e del vostro benessere psicofisico, ricordando che riposo e divertimento sono da sempre le medicine migliori.