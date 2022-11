Secondo l'oroscopo del 22 novembre 2022, i nati sotto il segno del Leone devono essere più ottimisti. Buon momento per il lavoro per i Cancro. I Gemelli sono favoriti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: periodo pieno di impegni e di contraddizioni per i nati sotto questo segno. Cercate di essere cauti e di non dedicare troppo tempo ad inseguire sogni impossibili.

11° Leone: le stelle non sono molto favorevoli, ma la cosa importante è mantenere la calma. Anche nei periodi più bui dovete essere bravi a trarre il meglio da ogni situazioni.

10° Capricorno: l'Oroscopo del 22 novembre invita i nati sotto questo segno ad essere meno rigidi sul lavoro. Ci sono delle decisioni da prendere, ma la cosa importante è guardare avanti con ottimismo e determinazione.

9° Vergine: ci sono un po' di spese impreviste, soprattutto per quanto riguarda la casa. Dal punto di vista professionale è importare allargare i vostri orizzonti. Non fermatevi al primo no.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: momento decisamente positivo per quanto riguarda l'amore. I nati sotto questo segno, però, devono fare attenzione a non cimentarsi in progetti troppo esosi.

7° Pesci: spesso siete un po' troppo ingenui e tendete a fidarvi di quello che dicono gli altri, senza essere particolarmente cauti.

In ambito professionale è necessario rivedere alcuni progetti.

6° Bilancia: bene l'amore e le finanze, ma l'oroscopo del 22 novembre vi invita a non dare luogo a delle spese troppo esose. Fermatevi un attimo a riflettere sui traguardi raggiunti fino a questo momento.

5° Toro: ci sono dei cambiamenti in arrivo in amore. Questo è il momento giusto di far vedere quanto valete in ambito professionale.

Attenti solamente a qualcuno che sta facendo il doppio gioco con voi.

Oroscopo segni fortunati del 22 novembre

4° in classifica Ariete: nel lavoro è importante essere determinati e non perdere troppo tempo dietro persone che non meritano affatto la vostra attenzione. Momento proficuo anche dal punto di vista economico.

3° Acquario: l'oroscopo del 22 novembre denota un periodo molto stimolante dal punto di vista professionale.

Meglio mettersi in pari con gli arretrati in modo da non accumulare troppo lavoro.

2° Scorpione: buon momento per ricucire un rapporto che è stato logorato dal tempo. Cercate di coltivare le amicizie e i vostri hobby. Periodo fertile per chi desidera allargare la famiglia.

1° Gemelli: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Cercate di inseguire i vostri obiettivi e non lasciatevi condizionare da quello che dicono le persone a voi vicine, soprattutto dal punto di vista dell'amore.