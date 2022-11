L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 novembre 2022. In analisi i sei segni della seconda sestina zodiacale, nel contesto messi a confronto con la giornata di mercoledì. Ansiosi di scoprire se anche il vostro segno potrà contare sul prezioso supporto dell'Astrologia?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 23 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La fortuna sarà con voi questo mercoledì, grazie alla perfetta armonia Luna-Sole e in ogni occasione vi sentirete con le spalle davvero super protette dal favore delle stelle.

Così in molti casi potrete permettervi anche di rischiare qualcosina in più, soprattutto a livello finanziario: tasche permettendo! Nel lavoro la domanda è: perché volete sempre fare tutto da soli quando sapete di poter contare su una squadra affiatata, sia negli obiettivi che nelle strategie da seguire? In amore, soprattutto negli affari di cuore riguardanti voi single del segno, non state dando il massimo, impegnati come siete in altre faccende. Non potete pretendere mica la Luna nel pozzo... Ottimo in rapporto all'interno della coppia.

Scorpione: ★★★★★. Ottima la Luna nel segno amico del Sagittario, specie se state programmando una breve escursione fuori porta o un breve viaggio di un paio di giorni da fare in questo o l'altro weekend.

Anche se si tratta di lavoro, avrete però la possibilità di divagarvi e persino di arricchirvi culturalmente. Conquisterete territori inesplorati nel lavoro, grazie alle vostre capacità innate e alla vostra indiscutibile curiosità a cui molti non sapranno come rispondere efficacemente. In amore, se l’avventura vi attira come i fiori attirano le api, preparatevi a vivere storie davvero bollenti, sapendo però accentarne eventuali rischi o gli immancabili imprevisti con maturità ed eleganza.

Sagittario: "top del giorno". L'oroscopo del 23 novembre mette in primissimo piano una giornata davvero spettacolare. La Luna, presente e in sintonia col vostro segno, vi prospetta alcuni cambiamenti positivi che potrebbero compiersi entro breve nella vostra vita. Accoglieteli con gioia, piuttosto che con il muso lungo di chi non vuole cambiare le sue abitudini.

Facendolo potreste trovare sorprese davvero inaspettate quanto piacevoli. Nel lavoro, la giustizia per voi viene prima di tutto e chi non segue questa regola fondamentale dovrà vedersela con la vostra determinazione. In amore invece, un breve viaggio potrebbe portarvi a conoscere una persona speciale. Da cosa nasce cosa e, forse, anche una bella storia, chissà!

Oroscopo e stelle del 23 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Giornata valutata generica, sottoposta ad alti e bassi con contorno decisamente sottotono. Avrete l’impressione che ci sia un po’ di sfiducia nei vostri confronti e questo potrebbe mandare il morale a terra. È un momento poco positivo, lo sappiamo, per questo è meglio non scherzare.

Riflettendo bene, prima di saltare alle conclusioni c’è sempre la possibilità che non abbiate capito nulla della vita... Nel lavoro invece potrebbe esserci davvero poco di cui vantarsi. Dovreste piuttosto ringraziare chi, almeno nel corso di questo periodo, vi ha coperto le spalle. In amore scegliere di vivere la vita insieme a un'altra persona non è cosa da poco: volendo, basatevi su un terreno di interessi in comune.

Acquario: ★★★★. Giornata all’insegna della discreta piacevolezza. Incontrerete persone affabili, quasi interessanti, con cui condividere momenti abbastanza stimolanti. Marte in Gemelli senz'altro mitigherà eventuali intemperanze originate da Urano a scapito del vostro Saturno: come al solito qualcuno vorrebbe farvi agire in modo avventato.

Nel lavoro un collega/amico continua a farsi sentire offrendovi aiuto e supporto, quasi in modo inaspettato. Se avrete una marcia in più, sfruttatela in amore. In questi giorni con chi amate rivestite più i panni dell’amico che dell’amante. Sarete disponibili all’ascolto e saprete dare dei buoni consigli.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 23 novembre, prevede un mercoledì abbastanza in linea con le aspettative. Il vostro carattere introverso nel frattempo potrebbe dare qualche problemino, anche per colpa di quel brontolone di Marte in quadratura al vostro buon Nettuno. Parlando d'amore, bando alla taccagneria e fate un bel regalo al partner o all'amore della vostra vita. Ringraziare non fa mai male, anzi, ravviverà il vostro legame.

Single, ormai la fase della timidezza è già passata e potete spingervi un po’ più in là sulla strada della conoscenza e del vero incontro. Nel lavoro, con la creatività delle vostre mani potreste trasformare una semplice idea in un progetto grandioso e perché no, anche remunerativo.