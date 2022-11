L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 24 novembre 2022. Facciamo il punto della situazione confrontando le analisi astrologiche di giovedì con i simboli dello zodiaco compresi nel filotto da Bilancia a Pesci. Curiosi di mettere in chiaro i segni vincenti e quelli con presunte difficoltà?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 24 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 24 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★.

In previsione una giornata abbastanza buona. Di certo avete avuto periodi migliori, questo è vero: accontentarsi è la cosa migliore da fare in questo momento. Se siete tra coloro ancora single, non è certo il momento ideale per trovarsi un compagno o una compagna di vita. Se invece avete già una storia, state attenti a non farvi prendere dalla gelosia. Perché non approfittare di questa parte della settimana, un po' smunta, magari per curare un po' di più alcune amicizie, fare qualche regalo o rivedere amici che non sentite da tanto? Organizzate una serata tra amici: un po’ di sano pettegolezzo vi farà bene! lavoro stabile. Vi aspetta un mese di dicembre di grande recupero e con tanta forza ed energia.

Scorpione: ★★★★★. Ottimo giovedì per voi del segno. Preparatevi ad una giornata davvero scoppiettante per quanto riguarda non solo l'amore ma anche la parte lavorativa. Potrete contare su una buonissima passionalità, efficace come i fuochi d’artificio. Magnetismo e fascino saranno con voi, dunque chi potrà resistervi? Qualche grana economica non fermerà di certo la verve che è dentro di voi.

In questi giorni la malinconia è bandita, per cui concentratevi sulle cose che davvero contano, senza pensare ad altro. Il fine settimana promette bene: preparatevi! Da mettere in riga un collega troppo saccente: è arrivata la resa dei conti; desideri, chiarezza e punti fermi!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 24 novembre promette un giovedì fortunato, sicuramente all'altezza delle vostre aspettative migliori.

Questa parte della settimana si profila anche abbastanza trasgressiva e un pizzico imprevedibile per ciò che concerne affetti o sentimenti in generale. In molti state uscendo dal vostro guscio impenetrabile per dare sfogo alla vitalità e all'esuberanza tenuta nascosta fino ad ora. Iniziate mentalmente a prepararvi in vista di momenti fatti di passione: dovete solo convincervi che potete farlo, anzi, dovete farlo! Non fatevi prendere troppo dall’euforia però, state in guardia! In lieve ripresa la parte riguardante il lavoro. In prospettiva il nuovo anno porterà una ventata di novità: state pronti e preparati.

Oroscopo e stelle del 24 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★.

Questa giornata è prevista abbastanza interessante e potrebbe persino riservare qualche piccola sorpresa (in casa). Dopo due giorni di stress finalmente questa parte della settimana vi regalerà un pizzico di fiducia in più e la parziale protezione delle stelle. Alcuni di voi potrebbero però avere qualche piccolo fastidio: forse dovrete assolvere qualche impegno un po' pesante, magari una questione che ritorna dal passato. La forma fisica andrà seguita un po' di più, sia oggi che domani. Nuove sperimentazioni invece in arrivo nel lavoro, ma anche piccoli trasferimenti o cambiamenti. Avete vissuto momenti delicati? I problemi che finora hanno reso pesante l'atmosfera sono in via di soluzione.

Acquario: ★★★★★.

Ottimo cielo questo di giovedì per molti nativi. Periodo certamente da sfruttare sia per l'amore che per il lavoro. Altresì, questo quarto giorno della settimana si prevede molto efficace nei rapporti parentali di primo grado: se necessario, vi sarà facile riportare la serenità in famiglia. Chi è single deve tenere conto che è alta la possibilità di nuovi innamoramenti, anche se attualmente già impegnati... In questa giornata la Luna è nel segno dell'Amico Sagittario, per cui vi converrà cercare di stare un po' di più con le persona amata. Se poi una storia non dovesse funzionare a dovere è consigliato tentare di recuperarla (o almeno provarci). Ottimi anche vita pratica e professione: la fine di novembre potrebbe riservare davvero belle sorprese.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 24 novembre, punta il dito contro un probabile periodo "no". L'ansia è il vostro tallone d'Achille? Se non lo sapete, ve lo diciamo noi: è molto probabile. L'agitazione che potreste vivere o che state vivendo già da qualche giorno comunque sia non è del tutto negativa; dobbiamo ricordare, infatti, che proprio nei momenti di grande tormento voi del segno avete le idee migliori per superare qualsiasi tipo di crisi. Siete voi a fare il bello e il cattivo tempo, non è così? Ora però dovreste essere più partecipi nella vita di coppia e, nel caso foste single e vi interessasse una persona nuova, datevi da fare in questo fine settimana. E' probabile che stiate cercando di risolvere problemi di lavoro: da dicembre/gennaio nuove mansioni, incarichi o cambi di orario.