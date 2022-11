Secondo l'oroscopo del 24 novembre 2022, i nati sotto il segno del Capricorno devono essere un po' più aperti in amore. I Gemelli, invece, sono un po' indecifrabili e dovrebbero essere meno criptici.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: siete un po' indecifrabili in questo momento. Difficilmente le persone riusciranno a decodificare il vostro cuore. Nell'ambito professionale, invece, bisogna risolvere qualche problema.

11° Pesci: in amore potreste fare una certa fatica ad esternare il vostro stato d'animo e le vostre emozioni.

Ricordate, però, che se volete qualcosa dovete fare il possibile per ottenerla e non aspettare invano.

10° Scorpione: le previsioni dell'Oroscopo del 24 novembre invitano i nati sotto questo segno ad essere un po' più decisi. ci sono delle situazioni da risolvere e forse è il caso che vi diate da fare.

9° Sagittario: nel lavoro vi sentite un po' agitati. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. Buon momento anche per iniziare un nuovo progetto.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Ariete: in amore non amate dare troppe sicurezze. Le previsioni dell'oroscopo del 24 novembre vi invitano ad essere un po' più passionali. Lasciatevi andare un po' di più.

7° Toro: siete un po' imprevedibili e irascibili in questo momento. In amore di solito non vi sbilanciate più di tanto, ma adesso è tempo di essere un po' più aperti.

6° Cancro: spesso nei rapporti interpersonali sentite il bisogno di essere capiti e rassicurati. Ad ogni modo, nella vita è importante anche aprirsi e donarsi al 100% senza remore.

5° Vergine: siete un po' inibiti dal punto di vista sentimentale. Nel lavoro dovete essere intraprendenti e cogliere al volo le occasioni che si presenteranno ai vostri occhi entro la fine di quest'anno.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Bilancia: giornata molto produttiva sotto più punti di vista. Ci sono delle novità in arrivo, ma dovete cercare di essere un po' più accondiscendenti.

Soprattutto in amore ci vuole pazienza.

3° Leone: ottimo momento per cimentarsi in nuove relazioni. L'amore è all'orizzonte, quindi, se siete incerti sulle decisioni da prendere, dovreste essere un po' più lascivi.

2° Acquario: oggi vi sentite molto carichi. Le previsioni dell'oroscopo del 24 novembre vi invitano ad approfittare di questo momento. Ci sono delle opportunità anche per quanto riguarda i liberi professionisti.

1° Capricorno: la dolcezza non è esattamente una peculiarità del vostro carattere. Ad ogni modo, cercate di essere un po' più morbidi nelle reazioni. Questo è un momento di grande slancio emotivo.