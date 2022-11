L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 novembre 2022. In questa parte della settimana l'Astrologia svela un transito davvero promettente per l'amore e i sentimenti in generale: curiosi di conoscere quale potrebbe essere? Ebbene, a catturare l'attenzione di tutti coloro direttamente interessati è senz'altro l'entrata della Luna nel segno del Capricorno, transito questo che catapulta i nati in questo splendido simbolo astrale di Terra al vertice della classifica del giorno.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Focus incentrato esclusivamente sulla sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 25 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Giornata valutata genericamente e in generale con la stima relativa ai periodi sottotono. Da una parte vorreste sbrigare alcune faccende prima di dedicarvi al relax del prossimo weekend, dall’altra vorreste rimandare quasi tutto a lunedì prossimo. Non fatevi influenzare dagli altri comunque, in modo che siate voi e solamente voi stessi i responsabili al cento per cento delle scelte che vi toccano. Nel lavoro la Luna in un segno di Terra amplificherà di molto alcune vostre percezioni emotive.

Nel mondo degli affari poi, questo stato di cose potrebbe rivelarsi utile da una parte ma poco remunerativo dall'altra! In amore invece non avrete alcuna paura di eventuali vincoli affettivi in bilico tra l'essere o il non essere... Anzi, senza di essi vi sentirete quasi più liberi, sganciati da qualcosa di asfissiante (la classica corda al collo...).

Scorpione: ★★★★. Venerdì da considerare buono abbastanza, anche se potenzialmente sottoposto a qualche immancabile inghippo, comunque facile da risolvere. Se nel lavoro steste un po’ arrancando a causa della spregiudicata concorrenza, sarà nei rapporti umani che riuscirete senz'altro a dare il meglio di voi stessi. Questo perché sapete entrare in empatia con gli altri, che in vostra compagnia si trovano molto a loro agio.

Le strade in salita non sono un problema per voi in questo periodo: ingranate la prima e, passo dopo passo, avanzate senza paura verso la meta prefissata. In amore invece, il sentimento presto si riaccenderà e, riscaldati dalla voglia di stare insieme, vi ritaglierete ogni piccolo istante per dedicarlo alla coppia e a ciò che ruota attorno.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 25 novembre preannuncia una giornata davvero meravigliosa. La Luna in Capricorno vi ricorda che forse è venuto il momento di regalarsi una piccola vacanza. Staccare la spina è importante anche per degli stacanovisti come voi del Sagittario, sappiatelo! Se il pensiero corresse alla borsa e agli immancabili costi da affrontare, ricordate che con la volontà e una bona programmazione si ottiene tutto (o quasi).

In merito al lavoro intanto, in questo periodo la vostra abituale attività sarà fonte di piacere per via di alcuni interessi che man mano si rinnovano. Così il vostro orizzonte si allargherà permettendo di giostrare meglio scelte e programmi futuri. In amore in molti siete più che pronti a perdonare una piccola offesa, anche solo per il bene della coppia. Non per questo, però, dovrete abbandonare l'dea di vendicarsi, come a volte fate.

Oroscopo e stelle del 25 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". In programma l'ingresso nel segno di una stupenda Luna, pronta a regalare sogni e ad alimentare nuove speranze, in quasi tutti i campi. In amore altresì, lo spirito d’avventura vi guiderà verso storie rocambolesche, che da lontano avreste giudicato addirittura troppo spericolate per voi.

Se in passato aveste battuto un po' la fiacca nei confronti di chi avete accanto, ovvero nel cuore, ci penserà la Luna a rimettervi in sesto e a farvi ritrovare il fervore. Da single moltiplicherete senza sforzo le occasioni e, quel che è meglio, non ve ne farete scappare nessuna. Nel lavoro cercate intanto di guardarvi intorno in modo da poter sfruttare al meglio le potenzialità che ognuno di voi certamente riceverà. Essere sempre pronti e ligi al dovere non è sempre facile, ma lo sforzo sarà sicuramente ben ricompensato.

Acquario: ★★★★★. Una giornata come poche, positiva e fortunata soprattutto in ambito amoroso al cento per cento. L’ottimismo regalatovi dalla Luna in Sagittario sarà il biglietto da visita per sbaragliare i numerosi avversari ed eventuali male lingua con annesse invidie da quattro soldi, in un baleno.

D’altronde, non sarete certo disposti a barare ma accetterete con gusto ogni sfida il destino vi ponesse di fronte, con vero piacere e fiducia in voi stessi. Nel lavoro, con la Luna che vi guarda con occhi benevoli, potrete senz'altro dire addio anche alle più piccole incertezze. Le parole vi giungeranno alle labbra come se le steste leggendo su un foglio posto davanti agli occhi, senza titubanze o incertezze: questo si che vi si addice! In amore, la fantasia servirà come sempre a dare verve ai rapporti un po' statici, oppure in quelli più intricati.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 25 novembre, annuncia un giorno poco efficiente, delineato sulla falsariga della scarsa sufficienza.

Calma! La settimana si appresta a proseguire sull’onda di alcuni pressanti obblighi che credevate di poter evadere, magari con qualche scappatoia: purtroppo questo non sempre funziona come nelle attese. Fate quindi buon viso a cattiva sorte e (forse) in men che non si dica avrete già sciolto i nodi più opprimenti per poi passare al resto. Nel lavoro questo venerdì non vi sentirete al top della forma, questo vi impedirà di mettervi in gioco in una gara tra colleghi. Perché rischiare d’incappare in qualche errore? State sereni e pazientate, ok? In amore il tempo che dedicherete alla famiglia sarà importante, quanto quello consacrato al lavoro. Se il partner vi chiedesse qualcosa, non negateglielo.