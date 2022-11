L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 3 novembre 2022. Si prospetta un ottimo avvio del mese per tre segni, in questo caso estrapolati dalla sestina compresa da Bilancia a Pesci. Curiosi di mettere in chiaro i segni favoriti dalle stelle e quelli pronosticati con probabili difficoltà?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 3 novembre consultando il responso dell'astrologia applicata al terzo giorno del mese in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 3 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza positiva, anche se sottoposta a diversi contrasti a livello interpersonale. Meno motivati del solito nell'iniziare questo nuovo mese, magari pensando ai numerosi impegni che vi aspettano. Stranamente, la cosa un po' vi preoccupa. Purtroppo venite da un periodo molto intenso ed impegnativo, e la stanchezza comincia a farsi sentire. Nel lavoro, se un collega che vi vede in difficoltà si offrisse di darvi una mano, accettate di buon grado con il pensiero di ricambiare appena ne dovesse capitare l'occasione. Scoprirete che si può lavorare bene anche in team. In amore, ostinati e aggressivi come siete in questi giorni, qualcuno potrebbe farne le spese.

In coppia tutto filerà liscio soltanto se il vostro partner sarà molto, ma molto arrendevole.

Scorpione: ★★★★★. Si prospetta per voi del segno un giovedì 3 novembre con i fiocchi. Quella che vi apprestate ad affrontare sarà una giornata dalle mille sfaccettature: avrete diversi modi per trascorrere in serenità questo inizio del mese, quindi fate pure appello alla fantasia.

Il consiglio di un amico potrebbe essere l’elemento decisivo per organizzare qualcosa di memorabile. Se siete già in coppia, la vostra storia procederà su binari più che mai solidi. Per i single, il tempo dell'attesa è ormai finito. Fascino e magnetismo saranno le vostre carte vincenti e vi spingeranno ad imbarcarvi in storie impegnative, ma avvincenti.

Istinto e intelligenza procedono di pari passo e in perfetta armonia. Quello che serve per sferrare la zampata decisiva e vincente. Emozioni a non finire.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 3 novembre mette sul piatto un periodo buono, logicamente non a livello di una previsione da cinque stelle o meglio ancora, al top, comunque più che accettabile. Non gettate subito la spugna se una questione non prendesse la piega che vorreste al primo tentativo. Mettete in campo la vostra perseveranza. In ogni modo, accampare scuse e giustificazioni inesistenti non vi servirebbe a niente. Nel lavoro, improvvisazione e superficialità saranno il vostro odierno e scomodo bagaglio, e ciò potrebbe portarvi a commettere delle imprudenze.

In amore, invece, non si può dire che le cose vadano meglio. Purtroppo le congiunture astrali vi sostengono con il contagocce, e questo si vede di primo acchito.

Oroscopo e stelle del 3 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un giovedì valutato sottotono. Qualche problema di troppo e subito emergerà il vostro caratterino. In questi giorni rischiate di non guardare in faccia nessuno con le vostre sfuriate. Il settore maggiormente esposto e problematico dovrebbe essere quello familiare. Moderate le parole. Nel lavoro, le condizioni per ottenere i risultati che desiderate ci sarebbero pure, ma in questo momento siete troppo emotivi ed insicuri per approfittarne.

In amore, i vostri sbalzi di umore potrebbero mettervi nei guai con il partner, decisamente stanco di sopportare la vostra incostanza emotiva. Alti e bassi anche in generale potrebbero alternarsi a scorpacciate di dolci a sedute sportive intense e anche poco salutari: calma.

Acquario: ★★★★★. Periodo molto propizio a tanti del segno. In rilievo una giornata d'oro, da considerare convincente in qualsiasi contesto. Marte, in questo periodo in sintonia con il vostro Saturno nel segno, vi appoggerà senza condizioni. E poco importa se qualcuno (che ben sapete) continuerà a fare i soliti capricci: non si può sempre avere tutto. Gli ambiti del lavoro e dello svago invece saranno da annoverare tra i grandi favoriti.

Riuscirete a dosarli con fine sapienza. I presupposti per centrare l'obiettivo che vi siete prefissi ci sono, il problema è che al momento non disponete dello staff adatto. In amore, invece, parentesi meno felice per quanto concerne la vita a due. Con il partner i silenzi saranno sempre più frequenti e duraturi. Un progetto sta assorbendo buona parte del vostro tempo libero: è vero che avete energie da vendere, ma avete comunque bisogno di un po' di relax.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 3 novembre, predice una splendida partenza del mese. Con la Luna nel vostro segno che risulta anche in perfetta sintonia con Venere, Sole, Mercurio e Urano, in questo periodo sarà difficile riuscire a tenervi testa.

Giornata quindi senz'altro ricca di buoni presagi. Riuscirete a risolvere con facilità problemi che vi trascinavate dietro da tempo. Quasi non vi sembrerà vero. Sul lavoro, qualsiasi problema abbiate, dimenticatelo: lo risolverete senza sforzo per poi proseguire per la vostra strada lastricata di successi. In amore stesso refrain per quanto riguarda la vita affettiva in generale. In questo momento qualsiasi difficoltà si dissolve e sparisce, lasciando spazio soltanto alla positività. Avete la vostra salute sotto controllo, e anche se c'è qualche piccolo problema, sapete perfettamente come risolverlo.