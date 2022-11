L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 30 novembre 2022. In analisi la giornata numero tre della settimana attuale, messa a confronto con i settori relativi all'amore e al lavoro per i segni da Bilancia a Pesci. Curiosi di scoprire come andrà la giornata di mercoledì?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 30 novembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e alla vita sentimentale.

Previsioni zodiacali del 30 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Periodo valutato sostanzialmente sottotono.

Dovete prepararvi ad un periodo che, specialmente nell'ambito del lavoro, sembra essere di ristrutturazione o di attesa: non sottovalutate nuovi incarichi od opportunità da sfruttare. Visto il momento poco favorevole, si consiglia di non fare troppe cose assieme. La quadratura in atto tra Luna e Sole vi causerà piccole ansie o antipatici ritardi. Tranquilli però, entro metà mese di dicembre arriveranno belle occasioni per chi studia o per chi volesse iniziare un lavoro diverso. Non dimenticate che siete un segno di Aria e, come tale, molto sensibile. Qualcuno potrebbe avervi imposto la propria volontà in ambito amoroso: occhio alle prossime scelte, saranno decisive.

Scorpione: ★★★. Un mercoledì poco positivo, al limite della sufficienza.

Dopo il periodo convulso al quale siete stati involontariamente legati, da adesso in avanti avrete bisogno non di giorni, ma di settimane di relax per recuperare. C'è stato un blocco a fine primavera/inizio estate dal punto di vista affettivo o lavorativo che ancora non riuscite del tutto a superare: calma, ci vuole ancora tempo.

I sentimenti, idem come sopra: vanno in secondo piano, e questo può anche significare una crisi in atto, se già dalle settimane scorse ci fossero stati dei problemi. Dovete rimettere in ordine tutte le situazioni. Attenzione anche ai pagamenti o a qualcosa rimasto in sospeso.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 30 novembre prevede un mercoledì molto positivo.

Cercherete di portare avanti situazioni lavorative interessanti: sarete forse additati come degli stacanovisti, instancabili e grandi lavoratori. Questo periodo sarà dalla vostra parte anche in ambito sentimentale: intriganti gli amori nati tra la fine di novembre e gli inizi di dicembre. Momento buono anche per le coppie che desiderano avere un figlio. Questo è un periodo che porta fortuna anche negli incontri. Coloro che adorano viaggiare o che devono partire per motivi di lavoro, potranno togliersi delle piacevoli soddisfazioni.

Oroscopo e stelle del 30 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata abbastanza fertile. Discrete le notizie in arrivo: sarebbe opportuno aggiornare un'attività, magari studiare nuove strategie.

Cambio di ruolo o mansioni in vista per qualcuno. La giornata del 30 novembre vi vuole mettere in guardia da polemiche, sia con fratelli o parenti che con persone nell'ambito del lavoro. A fine settimana le idee saranno più chiare. A voi del segno piace cambiare, non amate vivere sempre delle solite cose. Nelle prossime 24/48 ore potreste mostrare il lato più intollerante del vostro carattere. In amore ci sarà desiderio di certezze: con la persona giusta potreste persino decidere di iniziare una convivenza.

Acquario: ★★★★. Sarà un mercoledì di routine. In amore, questo periodo è da considerare buono per quelli che volessero definire una storia, oppure se single, desiderassero fare incontri speciali.

In generale, le cose vanno abbastanza bene, anche se la quadratura da Urano chiede pazienza. Chi avesse chiuso una storia importante non deve pensarci più. Chi, invece, convivesse da poco o si fosse sposato da pochi mesi, per quieto vivere dovrebbe iniziare a condividere qualsiasi pensiero, buono o cattivo, con la persona amata. A metà dicembre è previsto un sostanzioso recupero nel lavoro.

Pesci: top del giorno. L'oroscopo di mercoledì 30 novembre induce a darsi da fare. Infatti è stato messo in conto un periodo favoloso per quanto riguarda sentimenti, affetti, famiglia e amicizie. Il motivo? L'arrivo della Luna nel vostro segno proprio questo metà settimana, dunque preparatevi a gongolare.

In amore ci sarà molta più voglia di costruire qualcosa di importante rispetto al passato, e persino chi si è separato ha nuove opportunità per ricostruire un rapporto o crearne uno nuovo. Periodo ottimo per le soluzioni di lavoro. Sappiate però che vi sono persone ostili: dovete stare molto attenti alle solite malelingue.