Secondo le previsioni dell'oroscopo del 4 novembre, i nati sotto il segno del Leone devono essere più volitivi. I Sagittario, invece, hanno bisogno di un po' di stabilità in questa vita fortemente altalenante.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: non siete particolarmente loquaci in questo periodo, quindi, forse è il caso di stare lontani dalla folla. Approfittate di questo momento per concentrarvi di più su voi stessi e sui vostri progetti.

11° Pesci: interessanti risvolti sul fronte della professione. L'Oroscopo del 4 novembre vi invita a non essere troppo azzardosi con le decisioni, cercate di agire con cautela.

10° Ariete: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, però, ci sono dei turbamenti. Se non siete più sicuri di una decisione presa, ricordate che siete sempre in tempo per cambiare idea.

9° Sagittario: giornata abbastanza altalenante dal punto di vista delle relazioni. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro, ma per la svolta vera e propria dovete aspettare il prossimo anno.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: giornata produttiva per quanto riguarda il lavoro. L'Oroscopo del giorno 4 novembre denota una certa instabilità e incostanza per quanto concerne l'amore. Questo potrebbe portare a dei litigi.

7° Capricorno: i single possono approfittare per fare delle nuove conoscenze.

Allargate i vostri orizzonti e apritevi ai segni d'acqua poiché c'è una bella intesa con loro.

6° Acquario: oggi vi sentite piuttosto energici. Siete determinati e predisposti ad affrontare anche le piccole insidie che riserva la vita. In ambito professionale dovete essere decisi e determinati.

5° Vergine: momento di alti e bassi per quanto riguarda la sfera professionale.

In amore avete bisogno di maggiori certezze. Siete dei sognatori, ma sulle cose importanti amate avere i piedi saldi per terra.

Oroscopo segni fortunati del 4 novembre

4° in classifica Leone: ci sono momenti nella vita in cui è importante prendere di petto le situazioni. Nel bene o nel male è sempre necessario agire e non lasciare che siano gli altri a scegliere per voi.

3° Bilancia: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Cercate di tenere sempre gli occhi aperti e fissi sul futuro. In ambito sentimentale, invece, ci sono delle situazioni che andrebbero risolte.

2° Scorpione: giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Buon momento anche per quanto riguarda l'amore e la famiglia. Se state pensando ad un passo importante, questo potrebbe essere il momento giusto.

1° Cancro: l'oroscopo del 4 novembre vede i nati sotto questo segno eccellere soprattutto nel lavoro. Siete precisi e determinati, qualità che sicuramente vi saranno ricompensate.