L'Oroscopo del giorno è disponibile per essere consultato. In evidenza in questo frangente le previsioni zodiacali del 5 novembre 2022. In analisi la giornata iniziale del weekend, in questo contesto messa a confronto con la sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senza perderci in quisquilie e pinzillacchere è senz'altro consigliabile iniziare a dare voce in capitolo all'oroscopo di sabato 5 novembre.

Previsioni zodiacali del 5 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Un periodo poco positivo potrebbe arrivare proprio questo sabato.

Divergenze di opinioni con i collaboratori e con il partner interferiscono con la vostra tabella di marcia, creando disagio. Ritardi nei viaggi e possibili contrasti in famiglia. Non potete snobbarli, probabilmente richiedono un’ammissione di responsabilità. Nel lavoro invece, tenete conto che i malintesi con i colleghi saranno all’ordine del giorno. Prima di sparare a zero, assicuratevi di aver mirato giusto. In amore nel frattempo ci potrebbero essere ottime possibilità che una passione nata per gioco diventi qualcosa di più. Non tergiversate troppo, fra breve sarà troppo tardi... Consiglio: lo yoga, la danza, la ginnastica dolce vi aiuteranno a sciogliere i blocchi dovuti alla tensione accumulata negli ultimi tempi.

Scorpione: ★★★★★. Con la Luna in Ariete in ottimo aspetto al vostro Sole, questo sabato tutto andrà a gonfie vele! La vita tornerà magicamente a sorridervi. Siete un solido punto di riferimento per chi vi circonda ed impegnerete buona parte del vostro tempo libero in attività a scopo sociale. Potreste essere chiamati a fare da pacieri in una questione delicata che coinvolge alcuni familiari.

Nel lavoro poi, guarderete al futuro con ottimismo e, di fronte ad un cambiamento di programma, dimostrerete elasticità e spirito di adattamento. In amore incontri sentimentali ricchi di momenti emozionanti, capaci di far battere forte il cuore anche ad un segno esigente come il vostro. Sole e venere vi faranno dono di grande spirito d’iniziativa, che voi trasformerete in generosa partecipazione alle vicende e alle necessità di chi avete accanto.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 5 novembre invita ad essere allegri e pimpanti! Su con la vita, perché in questo weekend la Luna in Scorpione vi favorirà davvero su tutti i fronti. La Luna pertanto, essendo vostra preziosissima alleata senz'altro saprà offrirvi ciò di cui avete bisogno: spirito decisionale, determinazione e capacità di fiutare le buone occasioni. Se avete un problema da risolvere, consultatevi con una persona che gode degli appoggi giusti, senz'altro riuscirete a risolvere. Nel lavoro intanto è prevista una giornata molto ricca di novità, soprattutto in questo periodo in cui nel vostro cielo spiccano figure astrali assai positive per il segno. Ottime occasioni per mettervi in luce presto potrebbero prender vita dal nulla.

Coglietele al volo, ok? In amore solo con un dialogo aperto e sincero riuscirete a risolvere certe incomprensioni con il partner. La vostra calda sensualità, poi, farà il resto.

Oroscopo e stelle del 5 novembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un sabato placido, positivo quanto basta. Alla fine potreste avere anche qualche piccola soddisfazione davvero inaspettata. Confortata dal trigono con Nettuno, la Luna in Ariete eserciterà un’influenza benefica nelle vostre relazioni. Un evento artistico susciterà emozioni davvero forti. Il filone degli affetti in alcuni casi apparirà molto favorito ma anche l’umore e la salute nei prossimi giorni andranno alla grande.

Nel lavoro, Giove e nettuno armonici al vostro Plutone velocizzeranno l’iter dei vostri affari, regalando occasioni imperdibili a chi fosse alla ricerca di un impiego. L’amore intanto potrebbe assumere un ruolo dominante rendendovi sereni, pacati e romantici come mai successo fino ad ora, il tutto ovviamente senza essere troppo sdolcinati. Con queste premesse, a quando i confetti...? Presto potreste iniziare un’attività piacevole da coltivare come hobby, magari tenendo anche conto che con il tempo potrebbe diventare fonte di reddito.

Acquario: ★★★. Giornata di avvio weekend penalizzata da un poco piacevole sottotono generale. A rendere il periodo abbastanza difficile la quadratura in atto tra Sole e Saturno, quest'ultimo presente nel vostro settore.

Il passaggio della Luna in Ariete come conseguenza interferirà sul vostro umore, alzando persino i toni in eventuali contrasti già presenti in coppia. Tenete a bada l’orgoglio, solo così avrete più chance di risolvere battibecchi e quant'altro, ok? La visita inaspettata di una persona amica di vecchia data sarà l’occasione giusta per svagarvi un po’. Nel lavoro, facendo un passo indietro riuscirete a rimettere in carreggiata un progetto professionale che rischia di rimanere affossato. In amore un po’ di malumore non basterà a compromettere un legame solido. Recuperato il buon senso, ritroverete anche la complicità perduta. Ultimamente siete molto concentrati sui vostri obiettivi, ma lavorate in tensione e in lotta con il tempo.

Riscoprite il piacere della pausa pomeridiana!

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 5 novembre, invita alla serena tranquillità domestica per trovare soluzioni a qualsivoglia problematica. Per qualcuno lo sprint di un tempo è indubbiamente un po’ appannato, tanto che nonostante la settimana sia lì lì per terminare, siete già a sbadigliare per la noia e non sapete cosa fare per questo weekend. Avete ben altre ambizioni e il lavoro di routine è troppo monotono per i vostri gusti, ma quando il dovere chiama voi dovete rispondere... Sviste e distrazioni potrebbero essere in agguato. L’unica maniera per evitarle è quella di non tralasciare neanche il particolare più insignificante. In amore poi, potrebbero esserci diverse situazioni nelle quali potrebbe scattare un improvviso ritorno di fiamma, magari per un vecchio amore mai del tutto dimenticato.

Non fatevi illusioni, difficile che duri più dello spazio di una notte. Se nel frattempo un’ansia immotivata dovesse assalirvi all’improvviso, provate a combatterla facendo un po' di movimento: anche fare le scale andrà bene per distendere fisico e mente.