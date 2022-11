Secondo l'oroscopo del 7 dicembre 2022, i nati sotto il segno del Leone devono essere un po' più cauti. I Gemelli devono essere meno rigidi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: vero è che un detto dice che il fine giustifica i mezzi, tuttavia, dovete prestare molta attenzione a non calpestare i sentimenti di persone che per voi contano pur di ottenere degli obiettivi.

11° Toro: l'Oroscopo del 7 dicembre vi invita ad essere cauti. Cercate di dare tempo al tempo e di non soffermarvi troppo sul presente. In certi casi bisogna guardare oltre per realizzare i propri sogni.

10° Bilancia: siete un po' indecisi sul da farsi, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. In amore è importante non perdere di vista i vostri obiettivi. Per le coppie che stanno insieme da molto potrebbe esserci una novità.

9° Ariete: non aspettate che siano le occasioni a capitarvi, ma andate voi in contro alla fortuna. Non siate troppo litigiosi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Imparate a chiedere scusa quando necessario.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: non dovete essere troppo rigidi e severi con voi stessi. Siete persone molto esigenti ma, in certi casi, è opportuno essere un po' più cauti e flessibili.

7° Scorpione: la giornata comincerà in maniera un po' lenta, ma verso il pomeriggio riuscirete a carburare e a riprendervi.

Questo è tempo di rialzarsi se avete subito delle batoste.

6° Sagittario: l'oroscopo del 7 dicembre vi esorta all'azione. Se state aspettando una risposta, attivatevi e non aspettate che siano sempre le cose a cadervi addosso. In amore è tempo di fare un po' di chiarezza e ordine.

5° Acquario: non siete soliti arrendervi dinanzi un no.

Questo vi rende particolarmente tenaci e determinati nel lavoro. Dal punto di vista sentimentale, invece, potreste ricevere una bella sorpresa.

Oroscopo primi quattro segni del 7 dicembre

4° in classifica Capricorno: ci sono traguardi per i quali è necessario lavorare un po' di più e altri che, invece, saranno facilmente raggiungibili.

Voi amate di gran lunga i primi.

3° Vergine: tutto arriva per chi sa aspettare. Sia in amore sia nel lavoro adesso è giunto il tempo che tutti i nodi vengano al pettine e voi riusciate a prendervi le soddisfazioni sperate.

2° Pesci: giornata piena di confronti soddisfacenti. L'oroscopo del 7 dicembre vi invita ad aprire un po' di più il vostro cuore e cercare di fidarvi di più delle persone, almeno quelle a cui tenete particolarmente.

1° Cancro: siete molto gentili e generosi. Amate circondarvi delle persone care e rendere felici chi amate. Nel lavoro siete molto meticolosi e precisi e sarete ricompensati per il vostro operato.