L'oroscopo del mese di dicembre prevede una vita professionale più bilanciata per i Gemelli, che potranno mettere a segno risultati migliori dopo un novembre lievemente titubante, mentre Capricorno riuscirà a esprimere al meglio i propri sentimenti grazie a Venere. Bilancia non sempre sarà a suo agio in amore, mentre Leone chiuderà l'anno in maniera soddisfacente. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di dicembre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo dicembre 2022 segno per segno

Ariete: l'ultimo mese dell'anno sarà per voi convincente solo a metà secondo l'oroscopo, almeno dal punto di vista sentimentale.

Venere sarà con voi nella prima metà del mese, e vi darà una mano a organizzare al meglio le prossime feste natalizie. Single oppure no dunque, potrebbero arrivare interessanti occasioni da scaldare il cuore. Nella seconda parte del mese però il pianeta dell'amore si metterà contro di voi. Se avete fatto tutto bene, non avrete nulla da temere, almeno per questo mese, ciò nonostante, meglio comunque non esporsi troppo. In ambito lavorativo questo mese non si rivelerà particolarmente produttivo. Tuttavia, nelle ultime giornate dell'anno, Giove tornerà dalla vostra parte, e potreste riuscire a recuperare terreno. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del mese di dicembre che vedrà crescere l'amore in voi grazie soprattutto a Venere in trigono dal segno del Capricorno, che aumenterà la vostra sensibilità.

Potrete dunque intensificare il vostro rapporto o, se siete single, dare vita a una nuova relazione sentimentale. Le possibilità non vi mancheranno, e sarà compito vostro fare breccia nel cuore della persona che amate. Sul fronte professionale arriveranno astri come Mercurio a darvi una mano. Giove inoltre sarà ancora favorevole per un po’, dunque sappiate cogliere le occasioni che arriveranno.

Voto - 9️⃣

Gemelli: la prima parte del mese sarà un po’ sofferente sul fronte sentimentale per i nati del segno, colpa di Venere in opposizione. Non sempre i vostri sentimenti saranno compresi, ma questo non vorrà dire che nessuno vi amerà, cercate di capire soprattutto questo. Nella seconda metà di dicembre tutto sarà un po’ più semplice per voi.

Proprio per questo, mostrate prima di tutto maggior ottimismo. In ambito lavorativo sarà un mese più produttivo per voi, ora che stelle come Mercurio e Giove si sposteranno in una posizione migliore. Sarà comunque importante non avere troppa fretta con certe mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 7️⃣

Cancro: quest'ultimo mese dell'anno si rivelerà altalenante per i nati del segno a causa di continui cambiamenti nella vostra configurazione astrale. Sul fronte sentimentale dicembre vi riserverà discrete soddisfazioni in amore, salvo nel pieno delle festività natalizie purtroppo. Il pianeta Venere si troverà in opposizione, e potrebbe rendere difficile il rapporto con il partner o con una persona che vi starà a cuore.

Nel lavoro dovrete guardarvi le spalle da Mercurio, e in seguito da Giove. Se non avete importanti progetti in questo, forse sarà meglio così. In caso contrario, sarà meglio sfruttare la prima parte del mese e darvi da fare. Voto - 7️⃣

Leone: avrete modo di chiudere l'anno in maniera davvero soddisfacente secondo l'oroscopo. In ambito amoroso potrete contare sulla presenza benefica di Venere fino alla metà del mese. Sfruttate dunque questo periodo d'avvento per riempire il più possibile di affetto, ma non solo, la vostra relazione di coppia, così come se siete single, le occasioni migliori arriveranno proprio in questo periodo. Se farete tutto bene, potreste vivere le ultime giornate dell'anno in maniera scoppiettante.

In ambito lavorativo i maggiori benefici arriveranno anche in questo caso nelle prime giornate del mese grazie a Mercurio in trigono. Con il giusto impegno e la giusta strategia, riuscirete a mettere a segno buoni risultati. Alla fine dell'anno, Giove sarà nuovamente in trigono, accendendo in voi la speranza per un nuovo anno migliore. Voto - 8️⃣

Vergine: se le prime giornate del mese non si riveleranno granché, sappiate che a partire dalla metà di dicembre potrete dare il meglio di voi, soprattutto in ambito amoroso. Venere infatti si sposterà in trigono, e potrete dare vita a una storia d'amore più affiatata, oltre che chiudere discretamente bene l'anno, anche voi cuori solitari. Per quanto riguarda il lavoro, la seconda parte del mese si rivelerà la più adatta per provare a buttare giù nuove idee.

Andrà bene anche se le svilupperete all'inizio del nuovo anno. Giove infatti non sarà più opposto, e con l'aiuto di Mercurio sarà più facile per voi svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: mese di dicembre altalenante per voi sul profilo amoroso. Il pianeta Venere non sarà sempre dalla vostra parte, così come il rapporto con il partner non sempre vi soddisferà appieno. Dovrete però anche voi essere più consapevoli delle vostre azioni e alle conseguenze che potrebbero portare nei confronti di chi vi sta attorno. In ambito professionale potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo a causa di Mercurio in quadratura, e in seguito all'opposizione di Giove. Affidatevi a dunque a Marte e Saturno per svolgere al meglio i vostri progetti, ma soprattutto, non avrete alcun motivo di essere frettolosi.

Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo del mese di dicembre nel complesso positivo per i nati del segno. Il pianeta Venere vi darà un’ultima carezza in questo periodo di pace e di feste, permettendovi di avere quello slancio in più utile per vivere una relazione di coppia piacevole e affiatata. Fate in modo che sia così anche per il prossimo anno. Se siete single il vostro buon umore potrebbe portarvi a fare interessanti conoscenze in questo periodo. Nel lavoro Giove e Mercurio vi daranno un ultimo aiuto per gestire quelle mansioni più urgenti e importanti. Dovrete mostrare una buona organizzazione e impegno affinché possiate raggiungere i risultati desiderati. Voto - 8️⃣

Sagittario: la prima parte di dicembre si rivelerà movimentata, romantica e appagante secondo l'oroscopo.

L'aiuto di Venere infatti si rivelerà prezioso per dare vita a una relazione di coppia davvero piacevole. Anche voi cuori solitari avrete vita sentimentale e sociale più movimentata. Nella seconda parte movimentata del mese Venere lascerà il vostro cielo, ciò nonostante avrete ancora modo di godere di bei momenti, e chiudere in maniera anche sorprendente l'anno. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno importanti novità considerato che questo cielo non sarà così influente. Per fortuna arriverà Giove in trigono alla fine dell'anno, che vi darà una mano a ripartire per bene con le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale che vedrà un buon numero di stelle dalla vostra parte, soprattutto nella seconda parte del mese.

In amore godetevi queste festività natalizie, e impegnatevi per consolidare il vostro rapporto, o se siete single, provate a dedicare più tempo alla vostra vita sentimentale, e alla vostra fiamma. Anche sul fronte professionale potrete contare sulla buona posizione di Mercurio e in parte di Giove. Attenzione però nelle ultime giornate dell'anno, quando il pianeta della fortuna tornerà in quadratura. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo nel complesso positivo per i nati del segno. Venere sarà in sestile inizialmente, per poi mettersi alle vostre spalle secondo l'oroscopo. Ciò nonostante, in amore avrete modo di godere di bei momenti con il partner, non estremamente romantici, ma comunque appaganti. Se siete single e volete fare conquiste, sfruttate al massimo la prima parte del mese.

Vedrete che in questo modo, poi tutto il resto verrà da sé, e le prossime festività natalizie potrebbero rivelarsi uniche e davvero romantiche. In ambito lavorativo avrete ancora Marte e Saturno dalla vostra parte, e con un po’ di fortuna sarete in grado di svolgere meglio di prima le vostre mansioni, dopo un novembre un po’ anonimo. Voto - 7️⃣

Pesci: ultimo mese dell'anno che non inizierà benissimo per i nati del segno a causa di Venere in quadratura. Per fortuna il pianeta dell'amore tornerà favorevole nella seconda metà di dicembre. Sarà vostra cura poi cercare di riprendere in mano la vostra vita sentimentale, e godere nuovamente di tutto ciò che di buono potrà offrirvi la vostra anima gemella.

Ovviamente dovrete anche voi dare qualcosa in cambio. In ambito lavorativo avrete ancora un mese per riuscire a consolidare la vostra posizione professionale, e raggiungere i vostri obiettivi. Datevi da fare dunque e dimostrare tutto il vostro valore, anche in vista del prossimo anno. Voto - 7️⃣