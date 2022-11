L'oroscopo del weekend che va dal 12 al 13 novembre vede i Cancro in perfetta sintonia in ambito amoroso grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, mentre Pesci riuscirà a vivere momenti più spensierati. Per il Capricorno sarà il momento di esprimere al meglio tutto il suo potenziale al lavoro, mentre Leone dovrà cercare di essere più razionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 12 al 13 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 novembre 2022 segno per segno

Ariete: periodo non molto intrigante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo a causa della Luna in quadratura dal segno del Cancro.

Il rapporto con la vostra fiamma non sarà così vivo, e dovrete chiedervi se voi siete la causa di tutto questo. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Saturno v'indicheranno la strada, ciò nonostante sapete di potere fare di meglio. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale nel complesso migliore secondo l'oroscopo del fine settimana. La Luna risolleverà il rapporto con il partner, e questa Venere ormai al tramonto vi permetterà di recuperare terreno più in fretta. Nel lavoro dovrete migliorare ancora prima di poter aspirare a qualcosa di più, ma avere Giove in buon aspetto sarà una buona base di partenza. Voto - 7️⃣

Gemelli: periodo nel complesso stabile e soddisfacente sul fronte amoroso per i nati del segno.

Questo cielo sarà abbastanza sereno per provare a concedervi un weekend fuori dagli schemi, single oppure no. D'altronde, tentare non nuoce. In ambito lavorativo sarete piuttosto abili grazie a Marte, ma non dovrete peccare d'ingenuità. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali convincenti in amore grazie alla Luna e Venere, che vi permetteranno di vivere la vostra relazione di coppia in perfetta sintonia.

I cuori solitari riusciranno a essere più carismatici. Nel lavoro vi dedicherete a qualcosa che vi faccia sentire davvero soddisfatti, realizzati. Voto - 9️⃣

Leone: Venere sta per spostarsi in una posizione sicuramente più comoda per voi secondo l'oroscopo, ciò nonostante in questo weekend avrete ancora qualcosa di molto importante da sistemare affinché possiate vivere un rapporto sereno.

Nel lavoro dovrete cercare di essere più razionali, anche se con Mercurio in quadratura non sarà semplice. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo davvero intrigante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno ben allineati nei vostri confronti, e vi metteranno nelle condizioni ideali per vivere una splendida relazione sentimentale, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro dedicate questo fine settimana a quelle mansioni più leggere e piacevoli da portare avanti. Voto - 8️⃣

Bilancia: previsioni astrali sottotono in questo weekend per i nati del segno. La Luna sarà motivo di possibili incomprensioni tra voi e il partner, quindi meglio non agitare troppo le acque.

Settore professionale nel complesso discreto, merito di Marte e Saturno in particolare che vi daranno la forza e la volontà di gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana da elogiare sul fronte amoroso. Con l'astro argenteo e Venere in buon aspetto, i rapporti con il partner non potranno che brillare di luce propria, con momenti davvero indimenticabili. Molto bene anche sul fronte professionale, anche se Saturno potrebbe rallentare l'esecuzione di alcuni vostri progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: weekend nel complesso stabile per voi, soprattutto sul fronte sentimentale. Questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante vi permetterà di gestire il vostro rapporto al meglio delle vostre possibilità.

Valutate comunque l'ipotesi che anche voi possiate sbagliare. In ambito lavorativo bisognerà fare molta attenzione in alcune circostanze e mostrare precisione. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale altalenante in questo fine settimana. Questo cielo sta per cambiare, e con la Luna in opposizione non sempre sarete così socievoli, in famiglia o con il partner. In ambito lavorativo invece continuerete a mostrare abilità e tenacia in quel che fate, con risultati spesso sopra la media. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale non molto appagante in questo weekend. Single oppure no, Venere sarà ancora in quadratura, e non potrete di certo pretendere una relazione affiatata se voi per primi non sarete romantici e comprensivi.

In ambito lavorativo saprete svolgere bene le vostre mansioni, ma non sarete di certo tra i migliori nel vostro settore. Voto - 6️⃣

Pesci: settore professionale proficuo anche durante il prossimo weekend per i nati del segno. In questo periodo, potrete dedicarvi a mansioni più leggere e spensierate. In amore vivrete un rapporto affiatato e piacevole, ma anche voi cuori solitari sarete più propensi a vivere con maggior serenità la vostra vita sociale. Voto - 9️⃣