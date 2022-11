L'oroscopo del fine settimana che va dal 19 al 20 novembre prevede il pianeta Mercurio in buon aspetto per i Sagittario, che insieme a Venere e alla Luna potrà contare su un periodo davvero equilibrato in amore. Leone potrebbe riuscire finalmente a fare un salto di qualità, mentre Gemelli dovrà saper mettere in atto le proprie strategie, evitando imprevisti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 19 al 20 novembre.

Previsioni oroscopo weekend 19-20 novembre 2022 segno per segno

Ariete: non sarà un fine settimana eccellente in amore a causa della Luna in opposizione.

Ciò nonostante Venere sarà ancora in trigono dal segno del Sagittario. In voi prevarrà un certo ottimismo, e presto riuscirete a godere al meglio del vostro rapporto. In ambito lavorativo state vivendo una situazione di stallo. L'aiuto di Mercurio sarà fondamentale per ideare una strategia che possa risollevarvi. Voto - 7️⃣

Toro: cielo sicuramente incoraggiante per voi durante il prossimo weekend. La Luna in Vergine accenderà il vostro entusiasmo, mostrando maggior intesa nei confronti del partner. Sul piano professionale Mercurio non vi sarà più d'intralcio, e con l'aiuto di Giove avrete discrete occasioni per provare a gestire più efficacemente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale complicata per voi secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

La Luna e Venere saranno contro di voi, e con il partner, o in famiglia potreste essere causa di qualche discussione. Sarà importante ammettere le vostre responsabilità se necessario. In ambito lavorativo accettate i consigli di chi ne sa più di voi. Non siete perfetti in tutto. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo gradevole sul fronte sentimentale per i nati del segno.

Anche se Venere non sarà più dei vostri, ci penserà la Luna a darvi qualche soddisfazione in più con la vostra anima gemella. Nel lavoro dovrete rinunciare al sostegno di Mercurio, ma con Giove in trigono e il giusto impegno da parte vostra, riuscirete a fare progressi. Voto - 7️⃣

Leone: il romanticismo comincerà a crescere in voi in questo fine settimana secondo l'oroscopo.

Venere in trigono dal segno del Sagittario sarà ciò di cui avrete bisogno per risollevare il vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio in trigono vi aiuterà a essere più razionali, ciò nonostante non dovrete avere fretta. Presto, anche voi potrete fare un importante salto di qualità. Voto - 8️⃣

Vergine: questo fine settimana non sarà particolarmente romantico per i nati del segno. Venere in quadratura comincerà a crearvi qualche problema con la vostra anima gemella e dovrete stare attenti a come reagirete a certi eventi. Per quanto riguarda il lavoro potreste ritrovarvi davanti progetti davvero ostici da affrontare, che richiederanno davvero impegno. Voto - 6️⃣

Bilancia: in questo fine settimana aprirete finalmente gli occhi verso una vita sentimentale più movimentata, ma soprattutto affiatata.

Soprattutto voi cuori solitari potreste decidere di fare un importante passo in avanti. Nel lavoro avrete il sostegno di stelle come Marte e Saturno, oltre che di Mercurio per riuscire a svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Scorpione: forse potreste sentirvi un po’ confusi in amore ora che Venere non sarà più in congiunzione. Tuttavia, avrete ancora tanto da dire in amore, e la buona posizione della Luna vi aiuterà a rendere più interessante questo weekend. In ambito lavorativo dovrete essere più convinti delle vostre idee, perché a volte possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Sagittario: in questo fine settimana avrete Mercurio e Venere al vostro servizio. Sul fronte professionale riuscirete a svolgere con maggior criterio le vostre mansioni, ma in amore potreste non essere sempre all'altezza della situazione.

Essere solo romantici potrebbe non essere sufficiente per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Dovrete anche saper far fronte a possibili imprevisti, e con la Luna in quadratura non sarà semplice. Voto - 7️⃣

Capricorno: queste stelle vi sorrideranno durante il prossimo weekend secondo l'oroscopo. In amore la Luna vi metterà di buon umore, portando anche un po’ di buon senso, utile per portare la vostra relazione di coppia verso la giusta direzione. In ambito lavorativo sarete messi piuttosto bene. Anche se Mercurio si metterà alle vostre spalle, potrete ancora contare su Giove per raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Acquario: riuscirete a essere più intraprendenti sul fronte lavorativo in questo fine settimana, merito di stelle come Marte, Mercurio e Saturno.

Per quanto riguarda i sentimenti, potrete contare su Venere in sestile per vivere una relazione di coppia serena o fare nuove conquiste se siete single. Voto - 8️⃣

Pesci: non sarà un gran fine settimana per voi sul fronte amoroso. La Luna e Venere vi metteranno in difficoltà in amore. Se tra voi e il partner c'è qualcosa che dovrete sistemare, fatelo con il giusto criterio. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe essere causa di qualche imprevisto. Siate sicuri delle vostre scelte. Voto - 6️⃣