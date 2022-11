L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 novembre 2022 è pronto a mettere in evidenza il probabile andamento dei prossimi sette giorni. In evidenza, il transito di Venere e Mercurio in Sagittario con la Luna prevista in transito nel segno della Bilancia. Allora, curiosi di conoscere i voti in pagella degli ultimi sei segni zodiacali e come andrà il periodo in analisi? Certo che si, per cui senza perdere ulteriore tempo andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica, come sempre incorniciate nelle attesissime classifiche a stelline.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Questa settimana tutto bene, eccezion fatta per i primi due giorni della settimana. Se avete capito di aver fatto un errore, imparate dall’esperienza e rimediate come potete. Se poi ci sono di mezzo dei soldi, la soluzione potrebbe essere molto vicina ma dovete metterci tutto l’impegno di cui siete capaci. E non statevene a casa, se siete single: fuori, a pochi passi, potrebbe esserci una persona molto interessante che attende solo un vostro cenno. Cercate soltanto di non forzare i tempi e non fatevi prendere dall’ansia. La salute è buona, ma un po’ di attività fisica non guasterebbe.

La classifica settimanale:

Top del giorno sabato 19 novembre (Luna nel segno);

sabato 19 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 novembre;

★★★ lunedì 14 novembre;

★★ martedì 15 novembre 2022.

♏ Scorpione: voto 5.

La Luna in Bilancia non riuscirà ad alleviare il vostro malumore, questa settimana, perché di mezzo c’è Mercurio in Sagittario. La raccomandazione però è quella di controllare, nei limiti del possibile, la vostra suscettibilità ed eventuali scatti d’ira. In famiglia ci sono situazioni delicate da affrontare, in campo professionale qualcuno vi sta decisamente troppo addosso.

Per fortuna, in molti casi l’amore farà da balsamo attenuando qualsiasi negatività. Per quanto riguarda la vita privata, invece, cercate di conservare un’obiettività che vi permetta di andare anche oltre il sentimento.

La classifica della settimana:

★★★★★ lunedì 14 novembre;

★★★★ martedì 15, venerdì 18, domenica 20;

★★★ giovedì 17, sabato 19;

★★ mercoledì 16 novembre 2022.

♐ Sagittario: voto 9.

Sta per cominciare una settimana molto positiva, diversi pianeti saranno vostri alleati e vi agevoleranno nelle scelte e nei cambiamenti più importanti. Al lavoro riuscirete finalmente a farvi valere come avreste sempre voluto, mentre in ambito sentimentale avrete conferme relative alla persona amata e al vostro rapporto. Mercurio nel segno protegge la salute. Cambiamenti nella vita privata: è molto probabile che un rapporto, e non ci riferiamo necessariamente a un rapporto di natura sentimentale.

La classifica settimanale:

Top del giorno mercoledì 16 novembre (Venere nel segno);

mercoledì 16 novembre (Venere nel segno); ★★★★★ lunedì 14, martedì 15, giovedì 16 (Mercurio nel segno);

★★★★ venerdì 18, sabato 19;

★★★ domenica 20 novembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7.

Non è un periodo meraviglioso, questo si sa. Ma non è nemmeno il peggiore di tutti, quindi perché non provare a cambiare la prospettiva? Certo, i dubbi e le insicurezze non mancheranno, ma fanno parte della vita. Dunque non lasciatevi condizionare troppo. In amore soprattutto sarete particolarmente ispirati e desiderosi di momenti magici. Generalmente avete grinta da vendere, ma in questo periodo siete un po’ carenti sotto questo punto di vista. Avete accumulato troppe tensioni e dovete sfogarle in qualche modo, altrimenti rischiate di scoppiare.

La classifica della settimana:

Top del giorno venerdì 18 novembre ;

venerdì 18 novembre ; ★★★★★ sabato 19, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17;

★★★ martedì 15 novembre;

★★ mercoledì 16 novembre 2022.

♒ Acquario: voto 6.

C’è tanta carne al fuoco e ci sarebbero tante cose da fare: dovete essere il più selettivi possibile. Mettete in conto anche qualche divergenza di idee sul fronte professionale, in tutti i casi cercate di non prendervela più di tanto. In amore le parole non serviranno, dovreste solo riscoprire il piacere delle piccole cose. E dovreste anche cercare un dialogo più diretto e cristallino. In campo professionale c’è qualcuno a cui tenere testa (gli strumenti non vi mancano).

La classifica settimanale:

★★★★★ martedì 15, mercoledì 16;

★★★★ lunedì 14, giovedì 17, domenica 20;

★★★ venerdì 18 novembre;

★★ sabato 19 novembre 2022.

♓ Pesci: voto 6. Questa settimana mettete pure in conto un incontro molto interessante: potrebbe tradursi nell’apertura di nuovi orizzonti professionali o, comunque, in una crescita per alcuni di voi molto importante.

La persona amata ha bisogno di tutte le vostre attenzioni e anche dei vostri consigli: dedicale il tempo che merita. La Luna in Vergine non vi sarà molto d’aiuto, anzi, si divertirà e mettervi i bastoni fra le ruote e disseminare il tragitto di imprevisti e piccolo fastidi di sorta. Prendetela con filosofia, in mancanza d’altro. E se dovesse esserci qualche problema, rifugiatevi fra le pareti domestiche: avete bisogno di calore.

La classifica della settimana: