L'oroscopo settimanale dal 7 al 13 novembre 2022 è pronto a dare sostanza alla seconda settimana del mese. In evidenza nel contesto i sei simboli compresi nella sestina formata da Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di sapere quali sono i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica e contemporaneamente togliere il velo alle classifiche svelando le attesissime stelline della settimana.

Previsioni zodiacali e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 6. In arrivo una settimana sufficientemente positiva, anche se intrisa nella solita normalità. La routine in alcuni casi può essere molto noiosa, questo è senz'altro vero, ma a volte basta un po’ di fantasia per cambiare completamente le carte in tavola. Per quanto riguarda l’amore, valutate bene se sia il caso di continuare storie cominciate da poco oppure no. Se il rapporto è ormai consolidato, ricordate che la capacità di comprensione è una fra le armi impagabili. Questa settimana il lavoro potrebbe dare qualche piccolo grattacapo, molto probabilmente mercoledì o giovedì: occhio!

La classifica a stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 7, domenica 13;

★★★★ martedì 8, venerdì 11, sabato 12;

★★★ mercoledì 9 novembre;

★★ giovedì 10 novembre 2022.

♏ Scorpione: voto 7.

In previsione sette giornate nella media positività, ovviamente con le solite giornate alle quali porre una maggiore attenzione. È molto probabile che qualcuno di voi possa essere alle prese con qualcosa che a primo acchito potrebbe sembrare davvero troppo grande da affrontare. Ma in realtà non è così: cominciate a fare i primi passi e ve ne renderete conto strada facendo.

Sicuramente scoprirete di possedere armi che non avreste mai immaginato di disporre e ne sarete certamente molto entusiasti. In amore c’è qualche dubbio? Se così fosse, allora potrebbe essere alimentato da alcune insicurezze che vi portate dentro da sempre: l’unica soluzione è quella di parlare chiaro con sincerità, sin da subito.

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno domenica 13 novembre;

domenica 13 novembre; ★★★★★ venerdì 11, sabato 12;

★★★★ mercoledì 9, giovedì 10;

★★★ lunedì 7 novembre;

★★ martedì 8 novembre 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Questa settimana in molti potreste accusare una lieve stanchezza, con più probabilità attorno a giovedì o venerdì. Sentirete il bisogno di un po’ di relax: ultimamente state attraversando un periodo molto impegnativo, questa esigenza è dunque più che comprensibile e andrebbe assecondata, sia pur nei limiti del possibile. Fate quello che vi piace più fare, procedete con ritmi lenti, dedicate maggior tempo agli affetti familiari. In generale, quindi consiglio valido anche per tutti i segni dello zodiaco: provate a svuotare un po’ la mente da apprensioni e problemi, se non sempre, ogni tanto.

La classifica a stelline della settimana:

★★★★★ lunedì 7, martedì 8;

★★★★ mercoledì 9, sabato 12, domenica 13;

★★★ giovedì 10 novembre;

★★ venerdì 11 novembre 2022.

Oroscopo e pagella settimanale: previsioni astrali per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 7. Periodo abbastanza alla portata, senz'altro migliore di tanti altri già vissuti in precedenza. Non fatevi scappare occasioni per fermarsi a riflettere, anzi sfruttatele più che potete. Questo martedì, in tal senso, può rivelarsi assai fruttuoso per porre rimedio a una annosa questione a carattere familiare piuttosto che a livello lavorativo o di amicizia. Per quanto riguarda il lavoro pertanto, forse i risultati non sono stati finora proporzionali all’impegno, tuttavia non è ancora detta l’ultima parola.

L’amore s’incendia di passione a metà settimana: dateci dentro, ok?

La classifica a stelline settimanale:

Top del giorno martedì 8 novembre;

martedì 8 novembre; ★★★★★ mercoledì 9, giovedì 10;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11;

★★★ domenica 13 novembre;

★★ sabato 12 novembre 2022.

♒ Acquario: voto 7. Fatevi furbi, carissimi amici dell'Acquario! Siate scaltri nell'affrontare questioni d'amore, questo allo scopo di evitare discussioni inutili. Cercate di anticipare gli eventi soprattutto in campo professionale, solo in questo modo riuscirete a neutralizzare una presenza a dir poco ingombrante. La furbizia, in fondo, non è una cosa negativa quando non se ne abusa e quando si basa sull’intelligenza (cosa piuttosto rara al giorno d'oggi).

Per quanto riguarda la forma fisica, non si esclude la possibilità che possiate essere intolleranti alla troppa pigrizia: il non fare nulla in modo forzato in effetti non si addice proprio a voi del segno.

La classifica a stelline della settimana:

Top del giorno giovedì 10 novembre;

giovedì 10 novembre; ★★★★★ martedì 8, venerdì 11;

★★★★ lunedì 7, mercoledì 9;

★★★ sabato 12 novembre;

★★ domenica 13 novembre 2022.

♓ Pesci: voto 8. Una splendida settimana vi attende. Se aveste voglia di una maggiore libertà d’azione, soprattutto per quanto riguarda la vita professionale, sappiate che giovedì è la giornata adatta per osare. Certe volte vi sentite veramente in gabbia, incapaci di vedere una via d'uscita ai soliti problemi.

Allora provate ad agire mettendo in gioco il carattere tenace che ognuno di voi possiede, anche a costo di rischiare qualcosa. Le stelle saranno dalla vostra parte e numerose saranno anche le frecce al vostro arco. La persona amata saprà stare al vostro fianco nel modo migliore: il rapporto di coppia si farà sempre più saldo. Se single invece, dovete pazientare ancora un po’: presto arriveranno notizie piacevoli, prima di quanto possiate immaginare.

La classifica a stelline settimanale: