L'Oroscopo della settimana che va dal 7 al 13 novembre vedrà un Acquario piuttosto impegnato sul lavoro nel tentativo di svolgere al meglio le proprie mansioni, mentre lo scambio di opinioni aiuterà molto i nativi in Gemelli.

I pianeti saranno ancora in opposizione per il Toro, in particolare Venere che darà del filo da torcere in amore. Leone dovrà dimostrare il suo valore per poter crescere professionalmente. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche dal 7 al 13 novembre.

Oroscopo dal 7 al 13 novembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale nel complesso valida nel corso della settimana 7-13 novembre per voi nativi del segno.

Potrete provare ad avere una relazione solida e appagante, ma attenzione al weekend, quando la Luna sarà in opposizione. In ambito lavorativo riuscirete ad essere incisivi grazie a pianeti favorevoli come Marte e Saturno, ma cercate di non sovrapporvi ad altri. Voto - 7️⃣

Toro: i pianeti saranno ancora in opposizione, soprattutto Venere, stabile nel segno dello Scorpione. Anche se la settimana inizierà bene grazie alla Luna, meglio non spingersi oltre nella relazione di coppia, soprattutto se siete nati nella terza decade. In ambito lavorativo gli impegni non mancheranno, e dovrete dimostrare di essere pronti a tutto. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo stabile sul fronte amoroso. Single oppure no, questo cielo forse non sarà del tutto favorevole, ma nonostante ciò potreste riuscire ad ottenere il consenso della vostra fiamma mostrandovi per quello che siete.

In ambito lavorativo non siate irremovibili. Lo scambio di opinioni può aiutarvi a crescere e ad ottenere risultati migliori. Voto - 7️⃣

Cancro: un'altra settimana convincente e soddisfacente. Sul fronte sentimentale ci penseranno Venere e la Luna a rendere magica la vostra storia d'amore. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti.

Sul lavoro sarà possibile crescere e ottenere di più grazie al vostro impegno e alla collaborazione con colleghi più esperti di voi. Voto - 9️⃣

Leone: non mancherà la voglia di ambire ad una posizione di maggior rilievo in ambito professionale. Dovrete comunque riuscire a dimostrare tutto il vostro valore. Per quanto riguarda i sentimenti, le giornate di giovedì 10 e venerdì 11 novembre potrebbero essere quelle giuste per provare a riparare un rapporto.

Voto - 6️⃣

Vergine: la vita sentimentale potrebbe partire a rilento in questa settimana a causa della Luna in quadratura. Da mercoledì 9 novembre però acquisterete nuovamente buon senso e un po' di romanticismo, utile per godere al meglio del rapporto con la vostra fiamma. Sul piano professionale, Giove opposto vi rallenterà, ma con Mercurio in sestile sarete in grado di evitare errori e imprevisti elementari. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo stabile e soddisfacente per voi nativi del segno secondo l'oroscopo dal 7 al 13 novembre. Sul fronte sentimentale, il fine settimana potrebbe risultare sottotono per via della Luna in quadratura. Ad ogni modo, sappiate che il vostro rapporto è solido e che dovrete dare di più per il partner.

In ambito lavorativo vi sentirete attivi e volenterosi grazie a Marte, ma attenzione a non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: la settimana potrebbe partire a rilento a causa della Luna in opposizione. Ricordate però che Venere sarà dalla vostra parte e, con ottimismo e la giusta dose di romanticismo, godrete ancora una volta di una relazione nel complesso stabile. Sul lavoro dimostrerete maggiori abilità. Cercate di distinguervi, evitando anche coloro che vogliono soltanto rallentarvi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo. In amore, il rapporto con il partner si rivelerà piacevole, ma attenzione alle giornate di Luna sfavorevole perché potrebbero causare qualche spiacevole incomprensione.

Un po' meglio in ambito lavorativo, anche se con Marte in opposizione non sempre sarete al top della forma. Voto - 6️⃣

Capricorno: settore professionale equilibrato e soddisfacente. Con Mercurio e Giove favorevoli vi darete da fare, ma per raggiungere il successo dovrete dimostrare di saper fare quel passo in più di cui avrete bisogno. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere vi sorriderà dal segno dello Scorpione, ma attenzione alla Luna, soprattutto durante il fine settimana, quando sarà in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete impegnati sul posto di lavoro durante la settimana, nel tentativo di svolgere al meglio le vostre mansioni. Vi darete dunque da fare, e con Marte in trigono le energie non mancheranno.

Cercate comunque di non strafare. Sul fronte sentimentale, Venere non durerà ancora per molto in posizione scomoda, quindi puntate ad essere pazienti e comprensivi nei confronti della persona che amate. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale più che soddisfacente per voi. Venere renderà romantica la vostra relazione di coppia, mentre la Luna illuminerà il vostro cammino sentimentale, in particolare durante il weekend. Per quanto riguarda il lavoro, non vi farete scrupoli nel dedicarvi a progetti più ambiziosi grazie a Mercurio e Giove, ma dovrete dimostrare tutte le vostre capacità. Voto - 8️⃣