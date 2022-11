L'Oroscopo di domani 10 novembre è pronto a dare consigli e raccomandazioni utili a coloro che sono nati nella prima sestina zodiacale. In primo piano in questo contesto, infatti, le previsioni zodiacali di giovedì relative ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Pronti a scoprire cosa porterà di interessante la giornata di giovedì?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 10 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 10 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★. L'oroscopo del 10 novembre svela un giovedì poco positivo. In amore, avvertirete un’aria di nervosismo e in famiglia vi si chiederà più impegno del solito. Da parte del partner potrebbe esserci un po' di malumore, così qualche nube passeggera potrà insidiare il vostro quadro sentimentale: niente paura, il cielo è sul punto di rischiararsi e di mostrarsi prossimamente molto più sorridente di adesso. Tutti possono sbagliare, compresi voi, anche se il vostro orgoglio spesso e volentieri vi impedisce di ammettere i vostri errori. Fare un passo indietro potrebbe aiutare gli altri a perdonarvi. Se è il vostro caso, provate a fare questo piccolo ma prezioso sforzo, farete contenti tutti e sarete sereni soprattutto voi stessi.

Nel lavoro, non potete cantare vittoria ancora, perché anche se avete ottenuto risultati importanti negli ultimi mesi, c'è ancora parecchia strada da fare.

Toro: ★★★★. Periodo buono ma non troppo. In alcune situazioni bisognerà usare le cosiddette pinzette oppure agire con massima cautela. In amore, l'intesa con il vostro partner andrà migliorando a vista d'occhio, giorno dopo giorno.

In particolare, questo giovedì qualcuno vi aiuterà a premere sull'acceleratore dei sentimenti. Fascino e carisma garantiranno una serata all'insegna della seduzione e del gioco amoroso. Difficilmente qualcuno potrà resistervi se siete single, compresa quella persona che da tempo finge di ignorarvi. Fatevi avanti e buttatevi: le sue braccia aspettano colo voi.

Nel lavoro, un ottimo Sole vi renderà arguti nel capire chi vi vorrebbe addossare delle fatiche in più. Voi furbi, invece, troverete l’escamotage giusto, senza sforzarvi troppo, per non farvi incastrare.

Gemelli: ★★★★★. La Luna nel segno vi metterà di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o invitando a cena tutti i colleghi. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo ad un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolta. In amore, alcuni pianeti risplenderanno solo per voi e vi faranno avvicinare con tutto il calore e lo slancio di cui disponete, alla persona amata. Sappiate goderne appieno, perché in questa giornata la curiosità sarà la molla che vi spingerà a cercare e creare stimoli nuovi sul filo della trasgressione.

Saturno in aspetto armonico alimenterà sogni e speranze, così il principe o la principessa dei vostri sogni non dovrebbe tardare ad arrivare. Intanto, nell'attesa, guardatevi un po' intorno, potreste avere delle belle sorprese. Nel lavoro, arriverete sul posto dove operate dotati del vostro entusiasmo migliore: contagerà anche i colleghi.

Oroscopo di giovedì 10 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo periodo in arrivo. In amore grazie alla Luna in Gemelli, in progressivo avvicinamento al segno, risolverete qualche lieve scompiglio in famiglia. Una bella novità riguarderà coloro con bimbi piccoli da crescere. Niente paura, dalla vostra parte avrete, oltre ad un partner premuroso, un bel po’ di pianeti pronti a sorreggervi.

Troverete così la soluzione più efficace e conveniente per mettere a posto ogni cosa, con il minore sforzo possibile. In questo periodo un cielo azzurro farà in modo che abbiate tutte le carte in regola per sedurre chiunque vi interessi. Il vostro charme e il vostro fascino, saranno veramente irresistibili. Inoltre sarete particolarmente propensi al dialogo e sarete pronti a fare nuove conoscenze. Nel lavoro, vi relazionerete con i vostri colleghi con quel senso d’umorismo che non vi manca. I momenti impegnativi risulteranno meno gravosi.

Leone: ★★★★. Una giornata tranquilla può esservi d’aiuto per riflettere, soprattutto intorno alle vostre reali aspirazioni confrontate con la realtà che vivete.

Coinvolgete i familiari nei vostri progetti, creerete un’atmosfera di maggiore unione e complicità. In amore, gli influssi armonici della Luna vi regaleranno una grande quantità di energia, tutta da impiegare nella vostra relazione. Ne avrete talmente tanta a disposizione che potreste quasi regalarla al vostro partner, che invece ne è un po' carente ultimamente! Condividete il più possibile ciò che avete, perché ispirerete simpatia e benevolenza in tutte le persone che incontrerete. Grazie all'ottimo aspetto delle stelle, la vostra brillantezza mentale e la vostra sottile ironia strapperanno un sorriso anche alle persone più ciniche. Nel lavoro, se fate un mestiere collegato con la comunicazione, avrete dalla vostra una bella efficienza.

Gestirete scambi e informazioni con grande rapidità.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 10 novembre, prevede un periodo abbastanza sottotono. In amore, fate attenzione a non chiedere troppo alla persona amata. Mantenete i vostri passi felpati, soprattutto se la relazione d’amore che vivete è ancora al suo esordio. I rapporti di lungo corso vivranno anche loro una fase di incertezza verso il futuro: tranquilli, perché insieme a chi avete accanto risolverete tutto per il meglio. La vita in famiglia a volte può diventare davvero difficile da sopportare e la Luna oggi vi renderà poco inclini alla tolleranza verso alcuni vostri familiari. Cercate di evitare discussioni inutili, rilassatevi con qualcosa che vi piace.

Nel lavoro, il cielo vi esorta a prestare attenzione alle vostre intuizioni oppure a eventuali presentimenti: potrebbero rivelarsi più veritieri di quanto immaginiate.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 10 novembre.