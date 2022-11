L'Oroscopo di domani 11 novembre è pronto a regalare soddisfazioni o delusioni a seconda del segno. In primo piano le previsioni zodiacali di venerdì relative ai primi sei segni dello zodiaco. La giornata conclusiva della settimana lavorativa porta in primissimo piano due segni su sei analizzati in questo contesto: curiosi di sapere chi l'avrà vinta tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di venerdì 11 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche dell'11 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 novembre in amore indica che cercherete di costruire qualcosa di solido col partner. Giove in avvicinamento al segno premierà il senso del dovere e della responsabilità. Gli astri consigliano di lasciare spazio e libertà di movimento alla persona amata; vedrete che facendo così, la relazione avrà dei risvolti positivi. Non mancherà in questo periodo serenità e allegria: si espanderanno per tutta la giornata, specie in ambito familiare. Allietati da Venere, in molti sarete nella condizione perfetta per conquistare, sedurre, amare, ovviamente se avete il cuore attualmente libero. Sappiate lasciarvi andare sull’onda del sentimento e del gusto per la novità.

In ambito lavorativo, sarà un momento fantastico per prendere in considerazione nuove collaborazioni vincenti. Alcuni vostri colleghi vi considerano un punto fermo a cui far riferimento, in ogni occasione.

Toro: ★★★★★. Un venerdì spumeggiante, con la complicità di Nettuno in Pesci. Non tralasciate lo svago e il divertimento.

Bene anche un po’ di shopping al centro. Potrebbe essere il momento buono, sul lavoro, per riorganizzare alcuni aspetti che ne avessero bisogno. In amore, un nuovo giorno tranquillo vi allieterà, grazie a stelle veramente positive riuscirete a vivere in modo meraviglioso la vita di coppia. In questa giornata di pieno autunno Nettuno vi rallegrerà la mente e il cuore.

Seppur in presenza di alcune difficoltà, vi sembrerà tutto più leggero e risolvibile del solito. La vostra grinta, il vostro coraggio, amplificati dai potenti influssi dei pianeti a voi favorevoli, avranno da dire la loro in un mondo dove certe qualità scarseggiano. Nel lavoro, il supporto delle stelle sarà veramente utile per voi in questo momento. Porterete avanti un progetto capace di mettere insieme tradizione e innovazione.

Gemelli: ★★★★. Questo venerdì date spazio ai sentimenti e alla passione, evitando i legami soffocanti. Avrete necessità di sentirvi liberi come l’aria che, oltre tutto, è il vostro elemento. Potrete contare sul supporto di una cara amicizia, nel caso aveste bisogno di confidare un dubbio che vi cruccia.

In amore, avrete il desiderio di nido, di stabilità: vi piacerà rintanarvi in casa con la persona amata: assicuratevi solamente che anche lui (o lei) sia dell'idea di fare lo stesso. La Luna vi spingerà a diffidare di inviti improvvisati, forse a casa di amici o di conoscenti, soprattutto perché vi troverete molto in sintonia con la dolce metà e non vorrete altro. Le stelle vi aiuteranno in un lento ma deciso processo di rinnovamento, già iniziato in modo ineluttabile. Prendetevi tutto il tempo che sarà necessario, senza paura di risultare esigenti: affrontate la vita con serenità! Nel lavoro, la vostra competenza non si discute: ne darete ampia prova mettendo al loro posto chiunque volesse mettervi in difficoltà.

Oroscopo di venerdì 11 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Una spumeggiante giornata di novembre si staglia per voi all'orizzonte. In amore, sarà una romantica Luna a far sì che questa sia la giornata giusta da sfruttare, soprattutto per quelli di voi davvero innamorati cronici. Non vi mancherà fascino e nemmeno sicurezza, grazie alle stelle pronte a sorreggervi potentemente in ogni senso. Non sprecate queste bellissime posizioni planetarie ma approntatevi per trascorrerete una serata rilassante in compagnia della vostra metà. In questi giorni sarete avvolti dalla carezza gentile della Luna prossima ad entrare nel vostro segno, questo vi permetterà di volare in alto con la fantasia e alcuni vostri sogni potrebbero presto trasformarsi in dolce realtà.

Con l'ottimismo e un pizzico di fortuna potreste andare davvero lontano. Nel lavoro, un cielo positivo vi consentirà di fare un gran salto in avanti. Nell'aria ci sono sentori di forti rinnovamenti e voi siete la persona giusta nel momento giusto.

Leone: ★★★. Seppur infastidita da Urano in Toro, Venere nel segno dello Scorpione proverà ugualmente a rendere passabile la giornata, ma dovrete faticare un po’ per non essere distratti o distaccati. Se siete alle prese con un progetto importante, con una Venere benevola potete usufruire di strumenti ultramoderni. In amore, potreste trovarvi a sopportare con fatica certe scenate e recriminazioni da parte del partner, visto che anche Giove farà la sua parte per rendervi desiderosi più che mai di libertà e di indipendenza!

La giornata sarà sottotono e veramente pesante da vivere in alcuni momenti. Vi sembrerà infatti che qualcuno ce l'abbia con voi, senza motivo. Pensateci bene: non è possibile che sia davvero così, ma sicuramente siete voi a comportarvi in maniera un po' indecisa ultimamente. In ambito lavorativo continuate a sentirvi fuori luogo. Calma, presto riuscirete a capire come fare per poter imboccare la strada del successo.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 11 novembre, porta in primo piano una giornata abbastanza positiva. In amore, sarete amorevoli con la vostra dolce metà, raccogliendo quello che voi stessi avete seminato: dedizione completa e affidabilità. Nettuno e Plutone vi spianeranno la strada per rendere il rapporto sentimentale più sereno che mai.

La vostra curiosità sarà abbastanza vivida: a livello generale qualche novità prima o poi farà capolino tra le pagine della vostra quotidianità. Fatevi trovare pronti per essere travolti da nuove ed emozionanti esperienze, certamente in grado di allietare questa giornata. Nel lavoro, affaticati ma soddisfatti: siete in un periodo decisamente molto produttivo. Alcuni progetti importanti stanno per decollare e i vostri colleghi non potranno non notare le vostre qualità.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo dell'11 novembre.