L'Oroscopo di domani 12 novembre è pronto a osare info sul primo giorno di weekend. In primo piano le previsioni zodiacali di sabato, in questo contesto relativo ai primi sei segni dello zodiaco. Sotto analisi da parte dell'Astrologia, l'amore e il lavoro: curiosi di scoprire come andrà la giornata ai primi sei segni dello zodiaco? A fare da anello della bilancia naturalmente l'arrivo della Luna in Cancro, pronta a dare nuove possibilità in amore a coloro che ne hanno bisogno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 12 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 12 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete : ★★★★★. L'oroscopo del 12 novembre presenta una giornata emozionante, almeno sulla carta. In amore, la vostra governatrice ideale, la Luna, vi proporrà una giornata di armonia all'interno del menage familiare o nella vita di coppia. Così, nel rapporto la personalità avrà modo di esprimersi in modo aperto, sereno, con discreta scioltezza ottima comunicativa. Il vostro temperamento amatorio sarà in molte occasioni brillante, fantastico e volto alla comprensione intelligente di chi si ha difronte. Sarete sicuramente aiutati dagli influssi armonici della Luna in Cancro e, quindi, senz'altro vi renderete conto che inizia ad andare per il meglio.

Anche se molti di voi comunque ancora hanno molte cose da sistemare. Il vostro modo di gestire ogni situazione sarà veramente ammirabile e riscuoterà grandi consensi. Nel lavoro, spazio e libertà sono dalla vostra parte.

Toro: ★★★★. Una giornata particolare si avvicina, fatta di intense sensazioni, empatie e magnetismo. Vivrete momenti abbastanza importanti con qualcuno a cui tenete molto e ciò vi ripagherà di tutti i temporali attraversati negli ultimi tempi.

In amore, una configurazione astrale gratificata dalla Luna vi infonderà una bella serenità interiore. La metterete a frutto nella gestione di situazioni complicate, presenti all'interno della vostra relazione. Gli impegni che avete sono molti, ma grazie agli influssi potenti di Urano, il pianeta di settore, saprete organizzare al meglio il vostro tempo.

Riuscirete persino a ritagliarvi degli spazi da dedicare ai vostri amici: è da sempre che chiedono una vostra maggior presenza nel gruppo. Nel lavoro, in alcune manovre finanziarie si chiederà a voi stessi di essere preparati o particolarmente spericolati.

Gemelli: ★★★. Un sabato poco allettante. Certo, alcune cose non andranno per il verso giusto, questo è vero, ma d'altra parte forse state drammatizzando anche a causa di alcune vostre insicurezze. Provate a rivedere il tutto con uno spirito diverso, ok? In amore, la vostra capacità di adattamento alle persone ma anche alle circostanze vi sarà particolarmente utile per dissipare tensioni o problemi presenti nella coppia. Fate attenzione alle parole che usate con il partner però, perché con Giove in quadratura sarà molto facile passare dalla ragione alla parte del torto.

Solo attraverso una seria valutazione di ciò che avete fatto fino ad ora potrete decidere di andare oltre e magari iniziare una fase diversa. Questo è ciò che sta cercando di indicare in questo momento Marte: decidere quale strada intraprendere per un futuro più roseo.

Oroscopo di sabato 12 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro : 'top del giorno'. In programma l'ingresso trionfale di una portentosa Luna nel segno. In amore, la vostra immaginazione, già di suo molto potente, verrà resa ancora più fertile dalla presenza dell'Astro d'Argento nel vostro segno. Sono in arrivo momenti magici da passare con la persona amata, è già pronta a riempirvi di coccole e premurose attenzioni.

Un bel po' di fortuna vi arriveranno per vie traverse, assolutamente non messe in conto: chissà, forse una vincita. Pronti a godere una giornata di gioia, di divertimento, magari con qualche vostro tipico passatempo da mettere in azione insieme con i vostri amici. Voi single vi sentirete subito più forti e più grintosi, vivaci e magnetici, riuscendo a catturare l'attenzione di alcune persone che vi interessano. Saranno quindi incuriosite dal vostro atteggiamento così passionale e disinvolto. Nel lavoro, sarete molto generoso con le persone che vi circondano. Avete la possibilità di conquistare la stima di tutti.

Leone: ★★. Attenzione a come parlare e come agire questo sabato, perché rischierete di urtare parecchio la sensibilità di una persona a voi cara.

Tenete a freno l'istinto, dunque, contando fino a dieci. In amore, cercate di ammorbidire un po' i toni se non volete passare per il rompiscatole di turno nella vostra relazione. In generale la giornata poco positiva invoglia molti di voi a stare in guardia dalle polemiche gratuite, non solo verso il partner ma anche con amici o colleghi di lavoro. Quindi evitate il più possibile di ritrovarvi ko. Gli influssi di alcuni pianeti poi, potrebbero farvi sentire la sensazione che il terreno vi stia crollando sotto i piedi. Niente paura: si tratta di semplici oscillazioni emotive aumentate dalla stanchezza o dal clima stagionale. Così se potete, prendetevi qualche ora di libertà per rilassarvi. Nel lavoro, un cielo antipatico porterà disordine e malumore.

Sarete intrattabili nei confronti di chiunque osasse fare sul vostro operato.

Vergine : ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 12 novembre, mette in evidenza oltre che l'avvio, tutto il weekend fortunato. In amore, la giornata sarà particolarmente entusiasmante e avrete la possibilità di dedicarvi a tutto ciò che amate nella compagnia della persona del cuore. State riscoprendo una profonda intesa col partner, sia a livello mentale che fisico e, grazie alle stelle a favore, l'intesa potrebbe farsi particolarmente appagante e coinvolgente. Sarete pronti e aperti per stringere nuove amicizie che potranno trasformarsi in qualcosa di più importante. Forse la dea bendata si è tolta la benda, a giudicare dalla buona sorte di cui godrete questo sabato, sembra proprio di sì.

Approfittatene allora, per capire cosa realmente vuoi dalla vita e cercate di ottenerlo. Nel lavoro si smuoveranno le vostre risorse, guidati da una certa fortuna.

