L'Oroscopo di domani 14 novembre è pronto a mettere in primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. La giornata di partenza della nuova settimana vede appaiati nella zona alta della classifica ben tre segni tra i sei in analisi nel contesto. Curiosi di sapere come sarà la giornata di lunedì? A fare la differenza, soprattutto in ambito sentimentale, sarà l'ingresso della Luna in Leone, portatrice di novità e belle notizie a molti nati sotto questo segno. Periodo molto soddisfacente anche per Ariete e Vergine, entrambi considerati superfortunati, meritevoli di avere le cinque stelline della buona fortuna.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 14 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 14 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 novembre prevede una strepitosa giornata, quella che vi aspetta. Alcuni pianeti collaboreranno insieme per regalarvi una carica di energia positiva, grazie alla quale potrete portare a compimento tutti i vostri progetti di vita. La sintonia con il partner in questo momento è fortissima, vi intendete alla perfezione e quest’oggi probabilmente ci sarà anche la necessità di creare un’atmosfera particolare, forse romantica, in un certo senso dando un contorno diverso al vostro solido rapporto di coppia.

La Luna in Leone del momento vi aiuterà a mettere da parte ogni tipo di pensiero negativo. Il vostro obiettivo in questo periodo sarà infatti quello di puntare tutto sulle cose che vi nutrono emotivamente e vi fanno stare bene. Nel lavoro, riuscirete a condurre in porto le vostre iniziative più ambiziose. Porterete a compimento molte incombenze lasciate in sospeso.

Toro: ★★★★. Giornata decisamente migliore di molte altre. In amore, le stelle porteranno una ventata di allegria al vostro lunedì e sarete pronti a soddisfare anche qualche desiderio riguardante la vita di coppia. Le stelle porteranno fortuna anche nelle relazioni a distanza. Avete un carattere flessibile ma tenace e questo farà si che il vostro spirito di osservazione potrà contare su una migliore capacità di ascoltare con pazienza gli altri.

Se la situazione lo richiedesse, esprimerete le vostre opinioni, anche le più dure, con la massima libertà: vedrete, nessuno resterà deluso. Nel lavoro, la vostra creatività ed originalità non potranno essere messe in dubbio da nessuno. Avrete maggiori possibilità per dimostrare agli altri ciò che siete in grado di fare.

Gemelli: ★★★. Un lunedì leggermente sottotono. In amore, le stelle consigliano di rilassarvi evitando di organizzare cose troppo stressanti per questa giornata. Avete bisogno di fare piccole cose, insieme al partner, certamente di quelle capaci di rendervi felici. Rompete i soliti schemi in modo da riportare un po' di brio nella vita di coppia. Avete voglia di allargare i vostri attuali confini, ma c'è qualcosa che ve lo impedisce.

La quadratura da Giove e Nettuno infatti, vi metterà addosso una gran paura del cambiamento, come se ogni novità vi facesse franare un pezzetto di terra sotto i piedi. Superate questi timori e godetevi la vita senza paura. Dedicatevi al vostro solito lavoro pur non trascurando eventuali attività che potrebbero regalare riscontri migliori.

Oroscopo di lunedì 14 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Inizio settimana sotto le attese. In amore, non esagerate con le lamentele perché, seppure è vero che siete molto stressati, non è il caso di dare la colpa agli altri per tutto quello che vi sta succedendo, ad iniziare dal vostro partner. Se single, non sprecate nessuna occasione per conoscere una persona speciale, magari solo per pigrizia.

Una relazione ancora in fase di rodaggio avrà comunque tutte le carte in regola per trasformarsi in un legame profondo e interessante. Sappiate poi che Venere, con i suoi benefici influssi, cercherà in tutti i modi di far scoccare la freccia di Cupido, proprio nella vostra direzione. Nel lavoro, i vostri capi vi terranno sotto pressione e non molleranno la presa: sarete costretti ad alzare il vostro attuale livello di rendimento, e non di poco.

Leone: 'top del giorno'. La Luna in arrivo nel segno sarà senz'altro promotrice di iniziative piccanti in ambito sentimentale. In amore questo lunedì sarete pimpanti, vivaci e in ottima forma: così vi vuole la Luna, che continuerà a inviarvi benefiche iniezioni di buonumore per buona parte della giornata.

Molto favorite saranno le relazioni di coppia, specie se state crescendo bimbi piccoli. Insieme ad un partner sempre pronto ad aiutarvi e con le stelle a favore, vi sentirete pervasi da un grande ottimismo e la vita vi sembrerà meno dura e poco impegnativa. Siete e sarete sempre sotto i riflettori, sì, i riflettori delle stelle: loro vi chiederanno di essere protagonisti, starà poi a voi rispondere positivamente e brillare. Nel lavoro, i risultati che state raggiungendo vi spianeranno la strada verso conquiste di primordine. Grazie alle stelle vi arriveranno energie benefiche che alimenteranno la vostra voglia di fare.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 14 novembre, prevede un ottimo periodo.

In amore, porterete costantemente in tasca il vostro buonumore, sia nella relazione sentimentale che in quelle interpersonali. Sarete sempre lucidi, intuitivi, attenti a tutto quello che si svolgerà attorno a voi. Con il partner respirerete una vera aria di armonia, il che vi infonderà tranquillità e tanta serenità; insomma tutto ciò che a voi fa più bene. Sostenuti dalla briosa e dirompente presenza delle stelle, sarete pronti ad introdurre alcune gustose novità nella vostra vita. Non avrete più nessuna paura di cambiare ciò che non vi soddisfa. Nel lavoro intanto, farete un bilancio sulla vostra settimana lavorativa appena passata.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 novembre.