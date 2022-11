L'oroscopo di domani 15 novembre è pronto a rivelare il pensiero delle stelle. In primo piano le previsioni zodiacali di martedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di dare un nome al simbolo astrale valutato al top del giorno? In questo caso vi diciamo subito che ad avere massima compatibilità con le effemeridi del periodo saranno certamente coloro che sono nati sotto al segno dell'Ariete, insignito della corona di segno migliore del momento. Ottimo periodo anche per gli amici del Leone, favoriti senz'altro dalla positiva presenza della Luna nel proprio settore.

Invece a risultare leggermente in difficoltà rispetto a tutti gli altri segni, il Cancro, nel frangente indicato in periodo sottotono soprattutto per ciò che concerne i rapporti sentimentali.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di martedì 15 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 15 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 15 novembre prevede un'ottima giornata grazie alla presenza della Luna in Leone: potrete godere delle gioie della vita privata seguendo gli interessi che più amate. In amore, continuerà a risplendere per voi la forte e armonica positività delle stelle, donandovi una capacità di seduzione eccezionale, il che farà letteralmente cadere ai vostri piedi il partner e non solo...

Se avete già una bella relazione fissa, magari da lunga data, questa si rivitalizzerà ancor di più donandovi nuove soddisfazioni e stimoli. Siete single? Allora sappiate che siete tra i più affascinanti segni dello Zodiaco: in questo giorno un nuovo incontro sentimentale, assolutamente imprevisto, potrebbe far battere forte il cuore.

Nel lavoro, vi imporrete con la vostra bravura e nessuno oserà metterla in discussione. Grazie ad un cielo positivo, capace di donare una naturale sicurezza in se stessi, potrete contare sul necessario controllo emotivo per superare qualsiasi problema.

Toro: ★★★★. Periodo buono anche se potrebbe partire un po' imbronciato. Poi in seguito l’aria si farà più vivace e le predisposizioni di spirito saranno eccellenti.

Sarete un’ottima compagnia se ci fosse da divertirsi, ma se si trattasse di lavorare allora ci andrete molto a rilento. In amore periodo "ok": alcuni pianeti saranno pronti a sorridervi e a dirvi di osare, perché da adesso in poi non avrete quasi più ostacoli. Continuate così in ambito sentimentale: chi avesse una relazione di lungo corso, avrà la possibilità di veder rinascere il rapporto, magari anche scongiurando il rischio della solita monotonia. Un pizzico di autoironia poi, sarebbe proprio quello che ci vuole, soprattutto nei momenti complicati. In massima parte le stelle vi incoraggeranno ad utilizzare questa arma prodigiosa per tentare di cambiare il tono alla giornata. Nel lavoro, una grande energia vi assisterà per farvi compiere le più ardite imprese.

Gemelli: ★★★★. Giornata positiva, quanto basta per attivare i pianeti favorevoli al segno. Avete una percezione realistica delle vostre possibilità e, se ci fossero ostacoli, potrete individuarli e indirizzare verso obiettivi precisi, quindi ottenendo risultati concreti. In amore, i rapporti di coppia saranno abbastanza favoriti. A dominare nel periodo potrebbe essere un desiderio di imprimere una metamorfosi nuova al menage: darete un senso di miglioramento alle attuali condizioni di vita in generale. Un’aria nuova sta pian piano invadendo la vostra vita emotiva: sappiate aprire porte e finestre nel vostro cuore per farla entrare, concedendo all'amore un'altra possibilità. Venere infatti si sta adoperando per farvi capire che qualcuno è interessato a voi, ma in questo momento sembrate fare orecchie da mercante.

Alzate la testa e guardate dritto davanti a voi: vedrete grandi cose. In ambito lavorativo, ogni vostra iniziativa sarà destinata ad avere successo. Potrete anche correre dei rischi, senza troppe paranoie.

Oroscopo di martedì 15 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★. Con la Luna disarmonica risultante in opposizione avrete un Saturno "contro": cercate di non farvi metterti i bastoni tra le ruote. E poi, non dimenticate che per fare le cose bene bisogna farne una alla volta, portandola a termine prima di iniziarne un’altra. In amore, quando nella relazione qualcosa non va ecco che iniziate a pensare che tutto sia una catastrofe. Invece non è così, nonostante gli influssi dissonanti di Urano vi portino a pensarlo.

Si tratterà invece solo di piccole crisi passeggere che potreste avere con il partner. Sarebbe meglio evitare, almeno per oggi, di indirizzare battutine pungenti e frasi sprezzanti nei confronti delle persone che vi sono vicine. Potrebbero reagire piuttosto male, lasciando presagire alcuni malintesi. In ambito lavorativo dovreste evitare di ripetere sempre le stesse cose. Provate a fare qualcosa di nuovo, magari che sorprenda chi sta sopra di voi.

Leone: ★★★★★. La Luna continuerà ad essere favorevole, attiva e nel segno. Lucidi e concentrati, saprete vedere qualsiasi situazione da diverse angolazioni. Osserverete con maggiore chiarezza del solito le persone e se ci fosse qualcuna tra queste che non convince, saprete come tenerla a bada senza sollevare polvere.

In amore, alcuni pianeti a voi positivi vi riporteranno il sorriso, rendendovi immediatamente più sicuri di voi stessi. La giornata di martedì sarà in molti casi anche ricca di soddisfazioni: all'orizzonte potreste iniziare a vedere tutta una serie di novità, in parte inattese ma decisamente molto positive. Le stelle saranno magnanime anche verso la vita sentimentale: quest'ultima si tingerà di colori particolarmente accesi e la passione sarà ai massimi livelli. Se single, il vostro fascino mieterà più di una vittima, e la serata si preannuncia davvero frizzante. Nel lavoro, Plutone, simbolo astrologico della grinta e della creatività, sarà per voi il responsabile di tanti progetti. Portateli a termine nell’immediato futuro.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 15 novembre, vi vede in buona forma psicofisica, socievoli e acuti nel cogliere i particolari di ogni situazione. Sarete anche abbastanza determinati, ma senza dare l’impressione di voler incastrare il prossimo all’angolino. Non mancheranno idee per risolvere eventuali problemi per poi ricevere indietro preziose certezze. In amore, l’alleanza tra Venere e Giove vi donerà una splendida carica vitale: vi lancerete in splendide iniziative amatorie da godere insieme al partner. Alcuni momenti poi, avranno il pregio di tirar fuori da voi stessi la parte più entusiastica, gioiosa e naturale che possedete. Chi fosse ancora single invece, potrebbe ricevere dei complimenti: ne sarete entusiasti, dato che per voi il riconoscimento altrui è sempre molto importante.

Le stelle, anche se parzialmente a favore, aiuteranno a raccogliere ulteriori consensi nel lavoro. Avrete dalla vostra un’intuizione fenomenale che vi permetterà di muovere le pedine giuste.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 15 novembre.