L'oroscopo di domani 17 novembre è pronto a dare voce al pensiero degli astri in merito alla giornata di questo giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del giorno relative ai primi sei segni dello zodiaco. Occhi e curiosità puntate principalmente sui settori della vita interessanti i sentimenti e le attività lavorative. In questo giro di boa settimanale l'Astrologia mette in risalto l'ingresso della Luna nel segno della Vergine, certamente di buon auspicio per coloro con problematiche sentimentali da risolvere.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di giovedì 17 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 17 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 17 novembre annuncia in amore un cielo abbastanza positivo. Il periodo vi avvolgerà in un'atmosfera dolce e romantica nella quale tutti, o parte dei vostri sogni, potranno trasformarsi in realtà. Con la persona che portate nel cuore state vivendo un periodo straordinario e vi sentite finalmente compresi e amati come meritate. Solitamente siete lenti e graduali nell'innamorarvi, in questi giorni però potreste rimanere vittime di un improvviso colpo di fulmine. I corteggiatori in ogni caso non mancheranno: fate voi la scelta e godetevi il momento. Nel lavoro, il vostro segno è forse tra i più parsimoniosi; ebbene lasciatevi tentare da una spesa non messa in conto, vi potrà colmare di soddisfazione.

Ogni tanto si può fare uno sgarro, no?

Toro: ★★. Giornata davvero poco positiva. In amore una persona alquanto dispettosa sarà sicuramente una spina nel fianco, in questo momento. Un pensiero tormentoso riguardante la vita a due, nel frattempo, potrebbe distogliervi da quelle che un tempo erano le vostre priorità. Cercate di riorganizzare le idee ed eventuali progetti futuri, magari facendovi rassicurare dal vostro partner.

Non state a perdere troppo tempo nel verificare se una notizia che vi è giunta all'orecchio sia vera o falsa. Dentro il vostro cuore sapete già quale sia la verità. Al contrario invece, potreste aumentare i vostri dubbi, trovando però valido aiuto tra i vostri amici. Tranquilli, supererete questa giornata... Nel lavoro, le stelle creeranno malumori e vi costringeranno ad avere un atteggiamento antipatico con alcuni colleghi ai quali, malgrado tutto, volete bene.

Gemelli: ★★★★★. Belle novità in arrivo per molti del segno! La Luna in Vergine riuscirà a rendere dolce la vostra giornata. Già da adesso inizierete a vivere emozioni davvero travolgenti, forse non con la persona che avete al vostro fianco (ahi!). Forse chi avete accanto non vi ama proprio alla follia, per cui forse merita tale atteggiamento da parte vostra, chi lo sa... Vi state lasciando cullare dalle onde di un amore travolgente, fatto di passione e tenerezza e questo rende il vostro futuro roseo e sereno: si vive una sola volta! Le stelle esalteranno tutte le sensazioni positive stimolando la vostra voglia di vivere. Nuove idee stanno spuntando nella vostra mente? Qualsiasi cosa fosse, fatela, perché ogni lasciata è persa per sempre...

Nel lavoro, siete un segno concreto e attento che non si lascia tentare da eccessive pretese. Essere troppo titubanti però non paga, questo è poco ma sicuro.

Oroscopo di giovedì 17 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Questo giovedì la posizione felice del vostro quadro planetario promette di farvi trascorrere una bellissima giornata di metà autunno. La Luna in posizione di governo principale sarà certamente in grado di ristabilire emotività, intuito e lungimiranza; ciò vi renderà capaci di immaginare persino realtà diverse. Magari sognare a occhi aperti una vita serena in compagnia di chi amate. La Luna sottolinea la dolcezza e il temperamento romantico che possedete unendoli al gusto del vivere le situazioni ancor prima di toccarle nella realtà: che bella cosa questa, un dono da custodire e vivere intensamente.

I ricordi poi, altra cosa molto importante per voi, anche se non sempre lo date a vedere. In questo periodo qualcuno potrebbe riportare alla luce eventi del passato e questo vi farà emozionare positivamente. Nel lavoro, in arrivo guadagni inaspettati.

Leone: ★★★★. Giornata di routine, stabile e abbastanza positiva. In amore il periodo continuerà a dare influssi benefici, tali da poter gestire alcune situazioni emotive senza lasciarsi frastornare dalle circostanze. Al vostro fianco ci sarà una persona specialissima, che non smette mai di regalare grandi soddisfazioni, divertimento ed evasione. Favorita una bella complicità per chi è single: aprite il cuore alla possibilità di una nuova storia d'amore, anche se il recente passato vi avesse lasciato un sapore amaro in bocca.

Non è detto che dobbiate crogiolarvi in eterno nel ricordo di quella sofferenza: la Luna infatti vi ricorda che potete, anzi, dovete innamorarvi ancora! Nel lavoro, le stelle sembrano essere in ottima posizione: approfittane per osare nuovi investimenti, quindi aumentare le entrate.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, giovedì 17 novembre, mette in alto l'amore! Avrete la Luna nel segno, sicuramente ben disposta a regalare tanta serenità e gioia. La comunicazione con la persona che avete accanto si affinerà, migliorando considerevolmente. Sappiate approfittarne per sistemare antiche incomprensioni: dedicandovi a chi amate, assecondando quindi ogni suo piccolo desiderio come solo voi sapete fare, riuscirete a riportare in sicurezza eventuali crisi in atto.

Approfittate del tempo libero che la giornata vi concederà per dare sfogo a hobby o cose piacevoli che senz'altro avrete già in programma. Riuscirete a vivere rapporti armonici e positivi con tutti, soprattutto, saprete trarre insegnamenti costruttivi da quello che potrebbe capitare nel periodo. Nel lavoro è un buon momento per trovare nuovi sbocchi all'attività di sempre, magari anche per crearne di nuovi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 17 novembre.