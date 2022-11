L'Oroscopo di domani 21 novembre è pronto a dare conferme in merito al possibile andamento del primo giorno della settimana. In primo piano le previsioni zodiacali di lunedì relative ai primi sei segni dello zodiaco. Curiosi di sapere quali saranno i segni supportati dall'Astrologia tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Certo che si, pertanto passiamo subito a scoprire le carte in tavola. Iniziamo a togliere il velo alle stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 21 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 21 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 21 novembre in amore invita a stare tranquilli, perché se aveste dubbi su chi amate, sappiate che il vostro partner è sincero e non vi sta mentendo. Le stelle vi proteggeranno da eventuali problemi in famiglia come anche in merito ad alcune amicizie. Dovrete solamente restare calmi e tranquilli. L'ossessione del controllo non deve rovinare la vostra vita sentimentale: questo lunedì purtroppo ci potrebbe essere una piccola battuta d'arresto per alcuni progetti. Da un lato avreste tanta voglia di buttarvi in qualcosa di nuovo ma una parte di voi deve ancora elaborare delle questioni passate. Sul lavoro non tutto fila per il verso giusto ed è importante che facciate comprendere ai vostri colleghi quanto sia importante l'attuale situazione.

Toro: ★★★★. Giornata buona, in linea con la normalità. In amore, l'inizio della settimana appare disteso e, man mano, diventerà sempre più allegro e brioso, insieme alla vostra dolce metà. La Luna infatti vi aiuterà a sintonizzarvi per il meglio con la persona che avete accanto, incoraggiandovi a guardare la vita con fiducia e ottimismo.

Con l'aiuto di amici o familiari, decollerà positivamente, la vostra vita con lui. Potrete salutare le delusioni del passato e accogliere un nuovo amore caloroso e travolgente. Qualcuno che vi faccia dimenticare i momenti brutti, rendendo il vostro futuro, gioioso e tranquillo. Nel lavoro, organizzate la vostra tabella di marcia per questo produttivo giorno autunnale, gli astri vi permettono un’efficienza invidiabile e una capacità di smaltire un’enorme quantità di lavoro.

Gemelli: ★★★★★. Periodo col sorriso sulle labbra: dieci e lode! In amore, non mancherà la corrispondenza con la persona amata che vi tiene in gran conto. Le stelle promettono serenità e saprete assaporare ogni minuto di tempo trascorso con il partner, che si dimostrerà tenero e dolce. Leggerezza, libertà, gioia: ecco le parole chiave della vostra giornata. Potrete muovervi nella maniera che preferite e ogni vostra mossa sarà favorita e protetta. Oggi le stelle potrebbero farvi un bellissimo regalo, farvi incontrare l'anima gemella, ma poi dovrete essere voi a far crescere una storia d'amore che comincerà con i fuochi d'artificio. Nel lavoro, un bel piglio decisionale sarà il punto d’eccellenza nel vostro ambiente, le stelle vi aiuteranno a centrare vere e proprie vittorie nel settore professionale.

Oroscopo di lunedì 21 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Un lunedì sicuramente fortunato. In amore è possibile che in questo inizio settimana riusciate finalmente a comprendere (proprio come voi vorreste) la persona amata. In tarda serata, Venere vi porterà un ulteriore alleggerimento dell’atmosfera, riprenderete a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda, della vostra dolce metà, sarete carichi di passione e trascorrerete dei momenti meravigliosi. Per coloro di voi che sono ancora liberi sentimentalmente c'è una forte possibilità di fare incontri interessanti, grazie ai favori delle stelle: avrete solamente l'imbarazzo della scelta. Nel lavoro, non mancherà il vostro tipico savoir-faire con anche la tendenza a curare diplomaticamente i contatti seppur senza dimenticare di tenere un comportamento gentile e delicato con i colleghi.

Leone: ★★★. Periodo indicato dall'Astrologia abbastanza sottotono. Interiormente non starete tranquilli, anche se all'esterno mostrerete come sempre una faccia solare e sorridente. Venere vi farà certamente sentire poco amati dal partner, rispetto a quello che vorreste ed è probabile che finiate questa giornata a lamentarvi di tutto. Non riuscirete a mantenere l'autocontrollo perciò rischierete di scatenare grandi discussioni con tutti. In generale sembrerà addirittura che non ci sia possibilità di dialogo tra voi e i vostri familiari, specialmente se volessero costringervi a fare qualcosa che avete sempre evitato. Nel lavoro, non sottovalutate l'importanza di alcune attività. Sembrano banali, ma in realtà richiedono grande dedizione e impegno.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 21 novembre, indica in buon avvio di settimana. Vi piacerà condividere tutto con la persona che avete accanto. Con il partner infatti riuscirete a organizzare anche una gita fuori porta o una visita a una mostra che volevate godervi da molto tempo. La Luna vi regalerà una serata all’insegna dell’armonia e della concordia con le persone con cui avete una bella affinità elettiva. La vostra giornata inizierà in maniera molto grintosa e l'atmosfera intorno a voi sarà molto positiva. In primo piano alcuni rapporti interpersonali: se in crisi si distenderanno e si approfondiranno sempre più intensamente. Nel lavoro, gli astri hanno predisposto il cammino ideale per eventuali realizzazioni professionali.

Avete dimostrato la vostra bravura a tutto campo quindi meritate qualcosa di speciale.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 novembre.