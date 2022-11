L'Oroscopo di domani è pronto a stilare una sfilza di buoni consigli o considerazioni in merito a questo giro di boa infrasettimanale. In primo piano in questo contesto vi sono le previsioni zodiacali di mercoledì 23 novembre, nel frangente interessanti esclusivamente i primi sei segni dello zodiaco. Occhi puntati in direzione dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: chi la spunterà tra questi?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 23 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 23 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 23 novembre prevede tanta buona fortuna in amore: pronti a volare? Il luminare notturno, deputato alla forza delle emozioni, ossia la Luna, proverà a dare un influsso benefico al vostro segno aiutandovi a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda della persona che avete accanto. Guarderete così con fiducia questa giornata, allietata da una buona intesa e da una intrigante attrazione fisica con chi amate. Ecco che potrebbe anche ritornare la voglia di scatenarsi o di gettarsi nella mischia a più di qualche single, sia dal punto di vista sociale che sentimentale. Gli influssi della Luna saranno i vostri compagni di divertimento in questo mercoledì, che promette di essere veramente memorabile.

In ambito lavorativo sarà importante cogliere al volo qualche buona occasione.

Toro: ★★. Periodo decisamente "no": più di qualcuno tra voi accuserà stress e malumore. In amore, proprio quando vorreste semplicemente riposare, ecco che intorno a voi cominciano a spuntare come funghi incombenze e inconvenienti di tutti i tipi.

La vostra metà in questi giorni proprio non vuol saperne di lasciarvi in pace: c'è sempre qualcosa da fare! Vi sembrerà in qualche caso che qualcuno parli male di voi immaginando conversazioni e pettegolezzi alle vostre spalle. Rilassatevi: non siete il centro del mondo e non c'è niente di cui preoccuparsi, anche perché presto vi passerà.

In ambito lavorativo sarà necessario che vi adattiate a qualche piccolo cambiamento. Anche se non vi piace, sarà inevitabile.

Gemelli: ★★★. Si profila una giornata abbastanza difficile da gestire. In amore, non dovete considerare come insuperabili le difficoltà che potreste incontrare in ambito di coppia: le stelle certo non aiuteranno a saltare i diversi ostacoli che incontrerete. Dovrete sbrigarvela da soli: approfondendo i motivi che vi causano ansia potrete alleggerire la vostra mente: allontanate i pensieri negativi e rilassarvi insieme a chi vi piace. Avreste voglia di essere serviti e riveriti, giusto? Purtroppo, come spesso capita, dovrete fare tutto da soli e questo vi renderà bizzosi e capricciosi, tirando fuori un lato infantile che raramente lasciate intravedere.

Nel lavoro, la Luna vi chiederà di occuparvi di alcune piccole attività. Fatelo in modo efficiente, svolgendo tutti i compiti.

Oroscopo di mercoledì 23 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giornata non affatto male. In amore è il momento di cogliere le occasioni al volo anche perché le stelle saranno sufficientemente favorevoli. Potrebbe persino tornare il sorriso laddove l'aveste perso. In coppia potrete vivere dei momenti particolarmente intensi ed emozionanti alternati ad altri in cui sarete in conflitto. Gli influssi armonici della Luna vi supporteranno e renderanno l'ambito sentimentale molto piacevole e fortunato. Se single, avrete voglia di dare e di condividere e qualcuno saprà e vorrà venirvi incontro con grande entusiasmo.

Nel lavoro una persona farà sì che le vostre iniziative prendano le giuste direzioni. Guardate con più fiducia al futuro, ok?

Leone: ★★★★. Un buon mercoledì, anche se non da fare salti di gioia, intendiamoci. In amore, chi di voi avesse già una relazione stabile troverà nel contributo della Luna la possibilità di rafforzare ancora di più il rapporto. Godrete della corresponsione affettiva e consapevole di chi avete accanto. Sarete guidati da uno spirito di divertimento e di ironia fuori della norma. L’assetto abbastanza positivo di alcuni astri unito a transiti planetari discreti vi farà tornate la voglia di fare qualcosa di nuovo. Single, svolazzare di fiore in fiore è sempre stato il vostro sport preferito: potrete in questa giornata riprenderlo alla grande, sicuri di non fallire un colpo.

Nel lavoro ritornerà la forza e la voglia di agire, magari sovvertire eventuali situazioni giunte a fine naturale.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 23 novembre, prevede una giornata buona. In amore, non avete che da tendere la mano al partner e cogliere i frutti rigogliosi che il cielo ha già predisposto per molti di voi. La Luna in Sagittario si disporrà in angolatura positiva, pronta a favorirvi, donandovi la calma razionale per gestire eventuali questioni emotive. Con garbo, serenità e un tocco di classe, vi proporrete a chi vi piace, niente potrà interferire col vostro desiderio di felicità. Magari non combinerete niente di incredibile, può darsi, oppure semplicemente farete andare ogni cosa per il verso giusto.

Nel lavoro, vi accorgerete della positività di ciò che avete intorno: sarete precisi sia nelle scelte quanto nelle decisioni. La soluzione a tutti i problemi non esiste, ma qualcosa si muove.

