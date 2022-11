L'Oroscopo di domani 24 novembre è pronto a rivelare come potrebbe essere questo giovedì di metà settimana. In primo piano le previsioni zodiacali interessanti l'amore e il lavoro in relazione ai primi sei segni dello zodiaco. Dunque, focus in direzione e in esclusiva dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire qualcosa di più? Bene, allora senza tergiversare più di tanto, passiamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno, in questo caso analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 24 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 24 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: 'top del giorno'. L'oroscopo del 24 novembre vi piazza al primo posto nella classifica a stelline di giovedì. Certamente sarete in pole position anche in amore e, praticamente, in tutti i settori della vita. Grazie alla benefica Luna in Sagittario che, oltre a rendervi fortunati, vi sorriderà dandovi modo di toccare con mano l'affetto e la fiducia del vostro partner. Gusterete beatamente un giovedì all'insegna dell'entusiasmo e dell'avventura, ovviamente se siete single e indubbiamente desiderosi di provare nuove emozioni. Il destino avrà in serbo per voi qualcosa di veramente mirabolante. Nel lavoro, raccoglierete i frutti del vostro impegno e metterete le basi di partenza per nuovi progetti professionali (bravi!).

Toro: ★★★★. Un giovedì abbastanza positivo, insomma non male davvero. In campo sentimentale vi preparerete mentalmente e spiritualmente a dar largo spazio all’amore, specie se avete in pentola qualcosa che sta bollendo da qualche tempo. Vedrete schiarirsi il rapporto con chi amate, come non avveniva da tempo. La previsione più facile che si può fare a voi del segno è quella di un amore nuovo di zecca.

La passione presto si manifesterà, coinvolgendovi sempre di più in qualcosa di veramente meraviglioso. La parte buona delle stelle vi aiuterà a risolvere un problema che in passato vi ha tenuto nell'incertezza. Stavolta però andrà tutto bene, a patto che parliate con sincerità non solo alla persona interessata ma soprattutto a voi stessi.

Nel lavoro avrete dalla vostra buoni risultati, quindi sarete considerati elementi indispensabili.

Gemelli: ★★. Probabile giornata negativa, in questi casi segnalata con l'antipatica spunta del "ko". Calma, non tutto è mai perso a priori: bisogna lottare per vincere! In amore, proverete un po' insicurezza e forse gelosia, due tipi di emozione che solitamente non vi appartengono. Non cercate di reprimerle ma non date nemmeno loro troppo spazio. Sarà sicuramente difficile visto che la Luna vorrà proprio mettervi alla prova dei fatti: a farne le spese il rapporto d'amore. In questo periodo in tanti vi sentite decisamente sotto pressione, quindi fate attenzione più che altro in amore: potreste peccare di eccessiva impulsività e infilarvi in situazioni parecchio complicate e un po' rischiose.

Nel lavoro un cielo grigio porterà ansie e preoccupazioni legate ad alcune faccende che non siete riusciti a gestire nel modo in cui avreste voluto.

Oroscopo di giovedì 24 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Questo periodo è stimolante e permette di fare tante cose. Il settore che presenta le incognite maggiori però è quello delle finanze, forse per cose legate al passato. In amore, gli aspetti positivi della coppia Sole-Luna vi regalerà una visione decisamente ottimistica delle cose. Questo per voi non è molto comune, ma vi aiuterà ad assumere un atteggiamento vincente e votato al successo, il che porterà serenità nel vostro rapporto sentimentale. La giornata scorrerà via in modo sufficientemente piacevole e non avara di stimoli.

Siete sulla soglia di grandi cambiamenti di vita e in questa fase è molto importante che rimaniate ricettivi e pronti a captare l'ispirazione che l'astro notturno vorrà donarvi con generosità. Nel lavoro ritroverete un clima di fiducia, insieme alla calma necessaria per preparare progetti futuri.

Leone: ★★★★★. Con la grinta garantita dalla Luna in congiunzione all’imprevedibile Mercurio, vi lancerete in un’iniziativa dopo l’altra, senza tregua e senza sosta. In ogni situazione sarete portati ad agire di testa vostra, calandovi volentieri nel ruolo di leader. In amore, le stelle vi daranno un sacco di energia: vi sentirete forti e ottimisti, in grado di trascinare il partner con la vostra esuberante positività.

Trascorrete la giornata il più possibile insieme a chi amate e questo vi regalerà un sottile senso di magia e romanticismo. Il buon umore verrà sparso in tutti gli eventi di questa vostra giornata, tanto che i rapporti interpersonali saranno fonte di immense e inattese emozioni. Nel lavoro, state ricevendo in questi giorni ottimi riscontri per il vostro operato, grazie alla buona posizione degli astri sarete brillanti e vivaci.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 24 novembre, prevede un cambiamento di programma ma questo non vi scomporrà per niente. Adatterete le situazioni alle esigenze contingenti, cercando di trarne vantaggio. Potrete contare anche su qualche entrata extra, magari da investire in acquisti di buon gusto.

In amore, qualche incomprensione potrebbe generare piccoli battibecchi. Non prendetevela con la persona che amate, non sprecate le vostre energie per cose futili. Visto che la giornata sarà particolarmente stressante, sarebbe meglio dosare gli impegni importanti. Eventuali progetti che aveste fatto nel periodo, rischieranno di saltare. Mantenete la calma e pensate velocemente ad un piano alternativo. Passato lo sgomento iniziale troverete qualcosa di più divertente da fare. Nel lavoro, un imprevisto potrebbe farvi arrivare in ritardo.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 24 novembre.