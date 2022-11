L'Oroscopo di domani 26 novembre è pronto a rivelare come potrebbe presentarsi la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali di inizio weekend, nel frangente messe a confronto con i primi sei segni dello zodiaco. Allora, ansiosi di conoscere chi avrà il favorevole appoggio dell'Astrologia del momento tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di sabato 26 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 26 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 26 novembre propone un sabato normale, sicuramente positivo. In amore, in questa giornata sarete sufficientemente affascinanti e con anche un pizzico di sano carisma che non guasta mai. Mentre serietà e profondo rispetto caratterizzeranno molto positivamente il legame di coppia. La voglia di serenità intanto vi predisporrà per una serata tutta all’insegna della condivisione e dell’emozione. Con la dolce metà vivrete qualcosa di inedito: qualsiasi cosa fosse, afferratela al volo e rilassatevi. Nella confusione costante delle vostre troppe idee potrete aggrapparvi alla luce di Venere, così facendo riuscirete a trovare una bussola nel vostro caos interiore e giungere brillantemente alla vostra destinazione.

In ambito lavorativo state creando un clima molto amichevole con i colleghi: potreste addirittura invaghirvi di uno di loro...

Toro: 'top del giorno'. Splendido avvio di weekend! Grazie all’immaginazione, non rimarrete mai a corto di idee e su ogni fronte sarete impetuosi. Potrebbe essere il momento per farsi notare di più e proporsi come membro di un importante progetto.

In amore, un saggio Urano potenziato dal trigono lunare vi donerà la sensibilità necessaria a percepire gli umori, i mutamenti negli stati d’animo più impercettibili che caratterizzano la persona amata. In questo modo riuscirete a comprendere i suoi profondi desideri e quello che eventualmente non fosse di suo gradimento. Avrete la grinta a livello sufficientemente alto, per questo alcuni progetti potrebbero andare a buon fine.

Unica raccomandazione: ascoltate i consigli di una persona a voi molto cara. Nel lavoro, con lentezza e determinazione state per arrivare ad un passo dalla vetta: non commettete sbagli grossolani!

Gemelli: ★★★★. Un sabato buono e sufficientemente affidabile sta per arrivare. La concentrazione generale sarà buona, ma non dovete perdere di vista il traguardo finale. Ai dettagli ci penserete poi, in un secondo momento. In amore le stelle discretamente luminose vi faranno riflettere sul fatto che la persona che amate possiede doti elevatissime, e che voi forse non avete ancora saputo portare del tutto alla luce. Lasciatevi illuminare dalle sue qualità e troverete tra di voi più di un punto di contatto.

Preparatevi a realizzare insieme a chi amate un nuovo desiderio. Il Sole intanto segnerà per voi l'inizio di un periodo di rivisitazione e rinnovamento. Sarà così una giornata perfetta per iniziare qualcosa di nuovo, a cui tenete tanto; saranno poi le vostre energie a condurvi verso ciò che desiderate. Nel lavoro, un cielo abbastanza azzurro vi permetterà di puntare un po' più in alto del solito.

Oroscopo di sabato 26 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Periodo decisamente poco positivo, a tratti persino pesante da portare avanti: calma! In amore, Venere sarà alquanto fastidiosa per alcuni di voi del segno, per questo la giornata si svolgerà un pochino in salita, con le emozioni in tumulto e il cervello in tilt.

Una situazione sentimentale complicata vi impedirà di concentrarvi come si deve con il partner: potreste apparire irrequieti e insoddisfatti, sempre pronti al lamento o alla critica distruttiva. Forse sarà proprio così che vi vedranno gli altri nel periodo e il vostro atteggiamento rischierà di farvi apparire antipatici anche se non lo siete affatto. La causa del vostro nervosismo sarà nella dissonanza di Venere, capace di rendervi insofferenti in tutto e con tutti. Nel lavoro qualche contrarietà o un contrasto alimenteranno una provocazione. Potreste essere sospinti a raccogliere un guanto di sfida.

Leone: ★★★★★. Gran sabato all'orizzonte! La giornata verrà non solo a risollevarvi il morale ma risveglierà in voi il desiderio di migliorarsi in ogni campo della vita.

Le avventure poi si succederanno l’un l’altra facendovi vivere molte esperienze più uniche che rare. In amore, il pianeta della decisione, Urano, continuerà a sorridervi e vi prometterà buoni auspici, soprattutto per chi di voi avesse iniziato una relazione d’amore recente. Non mancherà per tutti i rappresentanti del segno un ottimo influsso di sensualità ed eros, il che renderà la serata interessante da condividere con chi amate. Passerete una splendida giornata e forse sarete pronti anche cambiare rotta: le stelle vi invitano a vagliare nuove possibilità e ad intraprendere "altre strade". Sul lavoro sarete aperti alle novità e ai cambiamenti: con coraggio porterete avanti persino qualche progetto rischioso.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 26 novembre, invita a mettere da parte eventuali rancori e/o pregiudizi, concentrando le vostre energie verso un’unica direzione: come un laser sarete focalizzati sui vostri obbiettivi e nient'altro. In amore, Nettuno ispirerà la danza planetaria destinata a migliorarvi, magari anche a farvi evolvere da un punto di vista sentimentale. Non vi fermerete di fronte a nulla, capaci di osare, navigherete con grande disinvoltura nel mare delle emozioni, sotto l'occhio vigile di un partner generoso e attento. Grazie ai favori della Luna, vi sentirete particolarmente socievoli e desiderosi di stare in buona compagnia. Solitamente siete un po' più riservati ma a volte fa bene rompere i propri schemi di comportamento e respirare aria nuova.

In ambito lavorativo, sarà importante saper individuare il momento giusto per agire: state per dare il via ad un'iniziativa vincente.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 novembre.