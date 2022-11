L'Oroscopo di domani 30 novembre è pronto ad esprimere un giudizio imparziale relativamente ai simboli astrali della prima sestina dello zodiaco. In primo piano le previsioni astrologiche di mercoledì, relative ai settori della vita quotidiana coincidenti con le questioni d'amore o inerenti l'ambiente lavorativo. Allora, ansiosi di mettere in evidenza i fortunati del momento estrapolati in esclusiva tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone Vergine? Sicuri della risposta affermativa, non ci perderemo certo un quisquilie o pinzillacchere ma andremo immediatamente ai dettagli.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di mercoledì 30 novembre, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 30 novembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 30 novembre annuncia un periodo buono intriso in tantissima routine. In amore avrete la possibilità di esprimere in parte la vostra affettività. Con il partner, sia che abbiate un rapporto fisso di lunga durata, oppure che siate in fase "sperimentale" con una storia nata da poco come anche un legame occasionale, questo sarà positivo in ogni sfaccettatura. Venere farà sì che anche voi possiate diventare romantici, inguaribili sognatori e fortemente sentimentali.

Sì, perché esiste un lato di voi stessi, sapientemente tenuto nascosto. Teneri, emotivi, non vedete l’ora di esprimervi in ambito sentimentale: fatelo, ma tassativamente solo con la persona che ha saputo conquistare la vostra fiducia. Nel lavoro, il pianeta Urano, condizionerà positivamente il vostro destino lavorativo. Sarete guidati da una bella capacità di scegliere e di decidere al momento giusto.

Toro: ★★★★★. Mercoledì spettacolare sul fronte dei rapporti sentimentali. In amore, tanta voglia di passione: vi assisterà una potente Venere, dandovi la possibilità di mettervi in ascolto delle esigenze della persona amata. Avrete a disposizione buone chance e il tempo necessario per permettervi di comprendere come migliorare al meglio il vostro rapporto, qualora questo fosse inficiato da lievi storture.

A molti single intanto, il percorso sentimentale corrente migliorerà di molto con diverse possibilità di relazionarsi con persone belle sia fisicamente che soprattutto internamente. Alcune amicizie si riveleranno "diverse" dalle altre, a tal punto da convincervi a cambiare atteggiamento nei loro confronti. Nel lavoro, le stelle vi esorteranno a mettere in campo le vostre competenze, giusto per dimostrare di cosa siete capaci di fare nel vostro ambiente operativo.

Gemelli: ★★★★. Periodo buono ma esente da novità o intermezzi piacevoli. In amore, Giove promette un momento abbastanza sereno per quanto concerne la vita a due, anche perché pure l’astro della componente romantica dell’amore, la Luna, viaggerà seppur lievemente a vostro favore.

Così la previsione più attendibile è presto fatta: vi troverete di fronte a una giornata in cui la corrispondenza affettiva con il partner sarà si positiva ma a patto di stare lontano da diatribe inutili o provocazioni senza senso, fatte solo per... La Luna invita ad aver maggior fiducia in voi stessi e nei vostri presentimenti: infatti, potreste riscoprirvi improvvisamente innamorati di una persona che frequentate da poco tempo oppure, l'unica a riuscire nell'intento di farvi dimenticare alcune situazioni tristi del passato. Nel lavoro sarete abbastanza efficienti se svolgete una professione connessa con il denaro.

Oroscopo di mercoledì 30 novembre, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★.

Giornata poco affabile, difficile per certi versi da portare a buon fine. In amore tutto in discesa (in senso negativo). Forse farete fatica a mantenere un atteggiamento serio e distaccato da certe situazioni che vi toccano da vicino. In alcuni momenti potreste letteralmente perdere il senno della ragione! Invece un po' di diplomazia vi consentirebbe di fare dei passi in avanti senza sforzo. Anziché lamentarvi, dovreste chiedere al partner di aiutarvi a ritrovare la serenità tra di voi. Single, la vostra ricerca del confronto con gli altri è continua, ma quando parlate d'amore ben pochi riescono a digerire le vostre storie senza un minimo di disappunto. Dovreste prendere in mano la situazione per tentare di rimettere tutto nella giusta direzione: ricominciate tutto da capo!

Sul lavoro, qualcuno continua a chiedervi di fare sacrifici: non vedrete frutti nell'immediato. Dovete aspettate tempi migliori.

Leone: ★★★★★. Giornata tutta all'insegna di una inspiegabile euforia: forse farete un terno al lotto oppure potrebbe avverarsi il sogno della vostra vita? Vedremo, anzi, vedrete... In amore intanto la giornata si prospetta particolarmente divertente: in questo momento in molti state vivendo una relazione dove regna la passione. Finalmente avete incontrato una persona affine a voi, sia sessualmente che spiritualmente. Le stelle continueranno a portare frenesia nella vostra vita, così sarà praticamente impossibile vedervi in silenzio o fermi a riposarvi sul divano. Avete bisogno di muovervi, di fare sport, di chiacchierare e stringere nuove amicizie con persone che siano pronte, per rallegrarvi la giornata.

Sul lavoro, il vostro entusiasmo sarà contagioso e i vostri colleghi si sentiranno in dovere di darvi una mano a raggiungere i traguardi desiderati.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 30 novembre, vede stabile il periodo. In amore, il fortunato duo Luna-Venere continuerà a fornire discrete doti di sensibilità con buona percezione nella comprensione degli stati d’animo di chi si ama. Il sopracitato duetto verrà così in soccorso anche eventualmente regalandovi quel pizzico di serenità indispensabile per vivere al meglio la normale quotidianità. La vostra naturale imperturbabilità poi, senz'altro renderà possibile conseguire alcuni agognati obiettivi. In questo mercoledì sarete anche carichi di sufficiente creatività, il che vi darà un aiuto sia in casa che nei rapporti con gli amici.

Nella professione vi sorreggeranno aspetti planetari discreti. Nel periodo potete contare a sufficienza su una buona prontezza di riflessi, agilità di manovra e capacità di decidere.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 30 novembre.