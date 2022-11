L'Oroscopo di domenica 13 novembre prevede qualche difficoltà in amore per i nativi Capricorno a causa della Luna opposta, mentre i nativi Pesci saranno sotto mira da parte di Mercurio. Piccoli colpi di fortuna permetteranno ai nativi Toro di avere una marcia in più al lavoro, mentre Vergine sarà sorridente, pronta a liberarsi delle cose superflue. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 13 novembre.

Previsioni oroscopo domenica 13 novembre 2022 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà con la Luna in quadratura per voi nativi del segno.

Sul fronte sentimentale dovrete sicuramente fare di più, per voi e per la vostra anima gemella. Se siete single dovrete fare qualcosa affinché possano arrivare bei momenti per voi. In ambito lavorativo raccoglierete discreti successi, merito anche di Marte che vi terrà attivi. Voto - 6️⃣

Toro: con la Luna in sestile e Giove favorevole dal segno dei Pesci, in questa domenica potrete contare su qualche piccolo colpo di fortuna in più. Soprattutto sul fronte sentimentale, potreste finalmente riuscire a ottenere il consenso del partner o della vostra fiamma se siete single. Nel lavoro, prestando la giusta attenzione potreste ottenere qualcosa in più. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali non particolarmente convincenti secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Il vostro rapporto con il partner sarà quasi anonimo, e sarà necessario fare qualcosa per renderlo più movimentato. Settore professionale nel complesso discreto grazie a Marte, me i buoni risultati non sempre potrebbero arrivare al momento giusto. Voto - 6️⃣

Cancro: la settimana non poteva chiudersi meglio di così per voi secondo l'oroscopo.

Con la Luna nel segno e Venere in trigono non mancheranno momenti di crescita e passione, ma anche di spensieratezza e allegria. Sul fronte professionale state seguendo la giusta direzione, che presto o tardi vi permetterà di ambire più in alto. Voto - 9️⃣

Leone: sfera sentimentale che vi vedrà ancora in difficoltà secondo l'oroscopo.

Avere un rapporto sereno con la persona che amate sarà difficile, soprattutto se ci saranno di mezzo questioni piuttosto delicate. Per quanto riguarda il lavoro Marte vi terrà sull'attenti, ma dovrete fare qualcosa in più per ambire a posizioni più di rilievo. Voto - 6️⃣

Vergine: periodo davvero ottimo in ambito amoroso per voi nativi del segno. Una bella Venere in sestile dal segno dello Scorpione vi permetterà di essere spesso sorridenti, sia nei confronti del partner, che verso amici e familiari. Nel lavoro Marte in quadratura vi rallenterà un po’, ma voi sarete irremovibili e non vi arrenderete agli ostacoli. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà una domenica più complicata del previsto sul fronte amoroso secondo l'oroscopo.

Con la Luna in quadratura dal segno del Cancro, potrebbero saltare fuori piccoli imprevisti tra voi e il partner, che dovrete saper risolvere in fretta. In ambito lavorativo vi sentirete spesso a vostro agio, e con l'aiuto di Marte saprete mettere insieme discreti progetti. Voto - 6️⃣

Scorpione: ottimo fine settimana per voi nativi del segno. Il sostegno di Venere vi permetterà di dare una spinta romantica alla vostra relazione di coppia, mentre la luna vi permetterà di fortificare il vostro legame. Per quanto riguarda il lavoro risulterà più semplice affrontare alcuni ostacoli grazie a Mercurio e Giove, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Sagittario: con Marte in opposizione dal segno dei Gemelli non sarete particolarmente svegli in questa giornata di domenica.

In ambito sentimentale invece godrete di un discreto rapporto con il partner, ma sarà comunque meglio non spingersi troppo oltre. Se siete single occorrerà chiarire senza troppi mezzi termini alcuni rapporti. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale non particolarmente esaltante in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, avrete a che con la Luna in opposizione, che in amore vi darà parecchio filo da torcere. Bisognerà essere abbastanza chiari su come deve funzionare il vostro rapporto. Nel lavoro, anche se avrete buone stelle dalla vostra parte, cercate di non mettervi da soli in una posizione scomoda. Voto - 7️⃣

Acquario: ultima giornata della settimana tutto sommato discreta per voi nativi del segno.

Sul posto di lavoro sarete piuttosto concentrati sulle vostre mansioni, e con Marte in buon aspetto vi darete un gran daffare. Per quanto riguarda i sentimenti Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante crescerà in voi un certo ottimismo, che vi permetterà di vedere il vostro rapporto in modo differente. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete ancora sotto mira da parte di Mercurio secondo l'oroscopo, che vi sarà di grande aiuto per quanto riguarda le questioni lavorative. Insieme a Giove in congiunzione, potrete mettere insieme ottimi risultati. In amore la Luna e Venere v'influenzeranno positivamente, e vi regaleranno belle emozioni tutte da vivere con la persona che amate. Voto - 8️⃣