È pronto l'oroscopo del 20 novembre 2022. Anche questa settimana di novembre giunge al termine, che cosa vi riserveranno le stelle? Quali segni zodiacali concluderanno la settimana con un buon voto? E quali, invece, dovranno fare i conti con alcune difficoltà? Per sapere che voto hanno assegnato le stelle alla vostra giornata, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche di domenica 20 novembre e rivolte a ogni segno dello zodiaco.

La giornata di domenica 20 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Più tenete i vostri sentimenti chiusi in una bottiglia, più grande sarà l’esplosione quando alla fine tutto diventerà troppo per voi, e quel momento potrebbe non essere lontano.

Provate a fare attività fisica in questo periodo, vi aiuterà a rilassarvi. Voto: 6

Toro – Qualcuno che possiede una bella faccia vi farà una grande impressione, ma potete davvero fidarvi? Se avete dei dubbi, non dovete lasciare che gli altri influenzino le decisioni che prendete. Potreste pentirvene se lo fate. Voto: 6,5

Gemelli – La cosa più importante di questo periodo è non fare affermazioni che non potete sostenere con fatti o fare promesse che potreste non essere in grado di mantenere. Ad amici e colleghi piacete per quello che siete, quindi, non c’è bisogno di abbellire la verità. Voto: 7

Cancro – Potreste essere di umore generoso e indulgente in questo periodo, ma Marte nel settore dei soldi invita a non correre rischi.

A volte, come adesso, va bene essere un po’ diffidenti. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 20 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Il vostro senso del fair play sarà criticato dagli altri, ma non potete fare nulla al riguardo. Se siete intelligenti, non farete nulla, non finché Marte è retrogrado. Avrete la possibilità di rimediare ad alcuni torti in seguito.

Voto: 6,5

Vergine – Se un partner d’amore o un familiare cerca di ingigantire un problema per voi insignificante, dovete fargli sapere nei termini più forti possibili che non vi interessa. Non è il momento di fare giochini infantili. Voto: 7

Bilancia – Non sorprendetevi se la gelosia si farà sentire più forte che mai nelle prossime ore.

Sia nella vostra vita personale che quella lavorativa, alcune persone non riescono ad accettare che voi siate al di sopra di loro in termini di capacità. Quindi, dovrete solo far vedere agli altri i vostri talenti. Voto: 7,5

Scorpione – Niente e nessuno deve potervi deviare dal percorso che avete scelto di percorrere. Potrebbe essere la strada giusta, o potrebbe essere sbagliata, ma l’unica cosa che conta è che è la vostra strada, quindi, seguitela con fiducia. Voto: 7,5

L'oroscopo e le previsioni di domenica 20 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Se un collega dice qualcosa di brutto su di voi, dovete difendervi. Potrebbe non esserci alcuna verità nella loro affermazione, ma se permettete di farla circolare indisturbata potrebbe danneggiare la vostra reputazione.

Scegliete il vostro momento e rispondete con forza. Voto: 6,5

Capricorno – Negli ultimi tempi avete lavorato sodo, un altro grande sforzo in queste 48 ore vi farà avvicinare al vostro obiettivo. Dopodiché, però, potrebbe essere necessario rallentare un po’. Mettete il vostro benessere al primo posto. Voto: 7

Acquario – Concentratevi di più sul vostro obiettivo. Ci saranno una serie di distrazioni che potrebbero facilmente portarvi fuori strada, quindi, ignoratele e dedicate tutto il vostro tempo e le vostre energie a ciò che è veramente importante. Voto: 7

Pesci – In questo periodo vi sentite confusi, forse a causa delle troppo cose da fare e tante opportunità da scegliere. L'Oroscopo afferma che questo non è il periodo adatto per fare una grande mossa, per correre qualsiasi tipo di rischio. Voto: 6