L'Oroscopo della giornata di giovedì 24 novembre vedrà un Sagittario in gran spolvero grazie alla Luna e Venere nel segno che gli permetteranno di dare il meglio in amore, mentre Leone potrà godere anche delle piccole gioie della vita. Scorpione potrebbe prepararsi a delle spese, mentre Capricorno avrà un buon ritmo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo per la giornata di giovedì 24 novembre.

Previsioni oroscopo giovedì 24 novembre 2022 segno per segno

Ariete: cielo piuttosto interessante in questa giornata di giovedì. Potrete contare sulla Luna e su Venere, entrambi in trigono dal segno amico del Sagittario.

Single oppure no, arriveranno momenti interessanti da vivere, che non dovrete lasciarvi sfuggire. Per quanto riguarda il lavoro, nelle attività di routine avrete una marcia in più, dimostrando quanto potreste riuscire a fare. Voto - 8️⃣

Toro: periodo finalmente migliore per voi secondo l'oroscopo. La pesantezza della Luna opposta verrà meno, e in amore è arrivato il momento di ricostruire la vostra vita sentimentale, cuori solitari oppure no. In ambito lavorativo, Giove sarà vostro alleato e, con un po’ di fortuna, saprete mettere in fila discreti successi. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere entrambi in opposizione, essere ottimisti in amore sarà veramente difficile. Inutile continuare a pensare che va tutto bene con la persona che amate, perché così ignorerete soltanto il problema.

In ambito professionale, il lavoro di squadra potrà permettervi di raggiungere risultati migliori. Voto - 6️⃣

Cancro: sfera sentimentale discreta secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Questo cielo non sarà così influente nei vostri confronti. Ciò nonostante, con un po’ di fortuna, anche voi attraverserete bei momenti in questa giornata insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro, sarete in grado di dimostrare le vostre abilità, ma non dovrete mettervi un gradino sopra gli altri. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vi permetterà di godere anche delle piccole gioie della vita secondo l'oroscopo. In amore, single oppure no, non mancheranno belle soddisfazioni con la vostra fiamma.

Sarà vostro compito dunque impegnarvi per far sì che questi bei momenti durino nel tempo. Nel lavoro preferirete il gioco di squadra, e Mercurio e Marte saranno di grande aiuto. Voto - 8️⃣

Vergine: con questo cielo forse potrebbe essere il caso di allontanarsi da un amore ormai appartenente al passato, soprattutto se questo rapporto non si è chiuso al meglio. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere più sicuri delle scelte che andrete a prendere per i vostri progetti, perché se errate, potrebbero costarvi tempo e denaro. Voto - 6️⃣

Bilancia: vita amorosa stabile e piacevole in questa giornata di giovedì. Ci saranno alcuni cambiamenti e alcune belle notizie che accenderanno il vostro entusiasmo e vi permetteranno di rafforzare il vostro legame con il partner.

In ambito lavorativo, le vostre prospettive di carriera saranno ottime, e con stelle favorevoli come Marte, Mercurio e Saturno, riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Scorpione: settore professionale nel complesso discreto secondo l'oroscopo. Potreste prepararvi per delle spese, utili per la crescita nel vostro campo. In amore potrete contare su un buon affiatamento con il partner, e momenti davvero intriganti, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single ampliare la vostra cerchia sociale non sarà una cattiva idea. Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere nel segno sarete in gran spolvero per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Soprattutto voi single potreste fare interessanti conoscenze, che saprete coltivare, potrebbero darvi grandi soddisfazioni.

In ambito professionale l'entusiasmo vi permetterà di essere proficui e ottenere di più dai vostri progetti. Ciò nonostante meglio non correre troppo considerato che Marte e Giove sono ancora contro di voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Giove in sestile dal segno dei Pesci, riuscirete a mantenere un buon ritmo sul posto di lavoro. Questa giornata potrebbe dunque rivelarsi produttiva, ma attenzione comunque a possibili imprevisti. In amore avrete la Luna e Venere alle vostre spalle. La vostra relazione non sarà la migliore in assoluto, ciò nonostante, con un po’ di fortuna, anche voi potreste vivere momenti romantici. Voto - 7️⃣

Acquario: ora che anche la Luna vi darà manforte, in amore è il momento di manifestare al meglio i vostri sentimenti.

Cuori solitari o meno, sarà compito vostro far comprendere alla persona che amate tutto il vostro amore. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio porterà precisione e puntualità mentre Marte in trigono porterà energie a sufficienza per arrivare a fine giornata con ancora tanta voglia di fare. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale che purtroppo tenderà a complicarsi ulteriormente secondo l'oroscopo. La Luna e Venere in quadratura vi daranno del filo da torcere tra voi e il partner. Non dovrete sentire solo le vostre ragioni, perché anche il partner potrebbe fare lo stesso con voi. In ambito lavorativo Marte e Mercurio potrebbero distrarvi dai vostri progetti. Affidatevi a Giove in congiunzione per riuscire a fare progressi. Voto - 6️⃣