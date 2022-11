L'Oroscopo della giornata di lunedì 21 novembre vedrà un po’ d'amarezza nei nativi Gemelli, complice Venere in opposizione, mentre Leone starà attento alle proprie finanze, evitando spese superflue. Marte renderà i nativi Ariete dinamici e vivaci, mentre Scorpione avrà più tempo da dedicare alle persone che ama. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 21 novembre.

Previsioni oroscopo lunedì 21 novembre 2022 segno per segno

Ariete: cielo tutto sommato piacevole per voi in questo inizio di settimana. Venere in trigono porterà abbastanza amore in voi, da condividere con la persona che amate, cuori solitari o meno, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il piano professionale beneficerete della buona posizione di stelle come Marte e Mercurio. Sarete abbastanza attivi e vivaci da gestire serenamente i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: questa nuova settimana di novembre non inizierà sotto le migliori premesse secondo l'oroscopo. La Luna in opposizione potrebbe far riaffiorare qualche discussione avuta con il partner o con la persona che amate. Se avete già chiarito in passato, sarà possibile risolvere velocemente la quesitone. In ambito lavorativo Giove migliorerà la vostra autostima e la fiducia in voi, utile per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Gemelli: Venere in opposizione porterà un po’ d'amarezza nella vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Questo cielo si farà sempre più cupo per voi in questo periodo, per cui, single oppure no, meglio correre ai ripari e non essere causa di incomprensioni e discussioni. Nel lavoro a volte potrebbe essere utile farvi guidare da chi ne sa più di voi. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà un lunedì piacevole per voi sul fronte amoroso. La Luna in trigono dal segno amico dello Scorpione vi renderà amichevoli e simpatici agli occhi del partner, ma non solo, anche per amici e familiari.

Nel lavoro avrete Giove dalla vostra parte. Porterete avanti i vostri progetti serenamente, ma non vergognatevi di chiedere aiuto, o di fare un passo indietro quando necessario. Voto - 8️⃣

Leone: valuterete molto bene le vostre finanze in questo periodo che potrebbe prevede qualche spesa di troppo. Anche se il lavoro sta andando tutto sommato bene, cercherete di mettere sempre qualcosa da parte.

In amore sarà una giornata altalenante per voi e la vostra fiamma. Venere e Luna saranno contrastanti tra loro, e non sempre potreste reagire bene a tutto quello che vi si dirà. Voto - 7️⃣

Vergine: l'astro argenteo, in sestile dal segno dello Scorpione, renderà questa giornata meno complicata del solito sul fronte amoroso. Single oppure no dunque, non avrete alcun motivo di essere insistenti nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo meglio fare bene attenzione a quello che state facendo, perché Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale favorevole in questa giornata di lunedì secondo l'oroscopo. Venere in sestile accompagnerà la vostra relazione di coppia, e la renderà romantica e appagante.

Se siete single aprite il vostro cuore a quelle persone che davvero meritano. In ambito lavorativo sarete instancabili grazie a Marte, e con una buona strategia grazie a Mercurio, saprete proporre progetti di pregevole fattura. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in congiunzione vi permetterà di tenere alta l'intesa tra voi e la vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Avrete più tempo a disposizione della vostra fiamma in questa giornata. Sfruttate al meglio ogni singolo momento insieme. In ambito lavorativo, se non vi sentirete abbastanza a certe situazioni, provate a chiedere un aiuto. In questo modo, potrete raggiungere risultati convincenti. Voto - 8️⃣

Sagittario: ottimo periodo per voi secondo l'oroscopo.

La settimana inizierà all'insegna di Venere e di Mercurio in buon aspetto, che in amore porteranno intesa, romanticismo e un po’ di buon senso. Sul piano professionale vi occuperete di mansioni più semplici da gestire, più alla vostra portata, considerato anche che stelle come Giove e Marte saranno contro di voi. Voto - 8️⃣

Capricorno: la Luna in sestile porterà in voi una certa serenità in questa giornata di lunedì. In amore vi sentirete a vostro agio con la persona che amate, ciò nonostante attenzione a non sbilanciarvi troppo. Sul fronte lavorativo, anche se questo sarà favorevole, meglio essere prudenti e non prendersi troppi rischi. Voto - 7️⃣

Acquario: giornata di lunedì tra alti e bassi sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Con la Luna in quadratura dal segno dello Scorpione, non sempre potreste sentirvi in sintonia con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Un po’ meglio in ambito lavorativo, grazie alla buona posizione di Saturno e Marte. Con energia e impegno, riuscirete a gestire bene le mansioni previste in questa giornata. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale che vedrà la Luna dalla vostra parte in questo inizio di settimana. Questa seconda parte di novembre però non vi darà grandissime soddisfazioni, e dovrete saper valutare bene a che punto si trova la vostra relazione di coppia. Nel lavoro Giove sarà ancora dalla vostra parte, ma stelle come Marte e Mercurio potrebbero rallentare la vostra crescita professionale. Voto - 7️⃣